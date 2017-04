Sep 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16WV6 AXIS BK 25-Sep-14 99.9781 7.9953 1 5 99.9781 7.9953 INE648A16GK2 SBBJ 26-Sep-14 99.9339 8.0475 2 50 99.9339 8.0475 INE238A16WU8 AXIS BK 26-Sep-14 99.9302 8.4983 1 25 99.9302 8.4983 INE514E16947 EXIM 26-Sep-14 99.9339 8.0475 1 5 99.9339 8.0475 INE008A16WH2 IDBI BK 1-Oct-14 99.8092 8.7219 1 325 99.8092 8.7219 INE457A16FL8 BK OF MAHARASHTRA 1-Oct-14 99.8092 8.7219 3 125 99.8092 8.7219 INE434A16EN6 ANDHRA BK 1-Oct-14 99.8092 8.7219 1 0.5 99.8092 8.7219 INE683A16ED9 THE SOUTH INDIAN BK 7-Oct-14 99.6861 8.8411 1 50 99.6861 8.8411 INE008A16WN0 IDBI BK 9-Oct-14 99.6192 8.7202 1 100 99.6192 8.7202 INE141A16MX9 OBC 10-Oct-14 99.5955 8.7201 1 100 99.5955 8.7201 INE141A16MX9 OBC 10-Oct-14 99.6196 8.7110 1 100 99.6196 8.7110 INE457A16FO2 BK OF MAHARASHTRA 13-Oct-14 99.5486 8.7110 2 400 99.5486 8.7110 INE008A16WR1 IDBI BK 13-Oct-14 99.5492 8.6993 2 200 99.5492 8.6993 INE008A16WR1 IDBI BK 13-Oct-14 99.5245 8.7193 1 100 99.5245 8.7193 INE434A16IT4 ANDHRA BK 13-Oct-14 99.5245 8.7193 1 25 99.5245 8.7193 INE141A16MW1 OBC 13-Oct-14 99.5255 8.7009 1 5 99.5255 8.7009 INE141A16QQ4 OBC 17-Oct-14 99.4312 8.7000 1 25 99.4312 8.7000 INE683A16EG2 THE SOUTH INDIAN BK 22-Oct-14 99.3119 8.7206 1 25 99.3119 8.7206 INE141A16QT8 OBC 27-Oct-14 99.1989 8.6695 2 200 99.1989 8.6695 INE608A16GS9 PUNJAB AND SIND BK 28-Oct-14 99.1764 8.6603 1 50 99.1764 8.6603 INE008A16SI8 IDBI BK 30-Oct-14 99.1288 8.6698 1 195 99.1288 8.6698 INE476A16OH8 CANARA BK 3-Nov-14 99.0653 8.6096 1 25 99.0653 8.6096 INE434A16IN7 ANDHRA BK 5-Nov-14 99.0021 8.7596 1 25 99.0021 8.7596 INE608A16GT7 PUNJAB AND SIND BK 5-Nov-14 98.9998 8.7800 1 5 98.9998 8.7800 INE008A16SP3 IDBI BK 11-Nov-14 98.8585 8.7804 1 5 98.8585 8.7804 INE476A16OQ9 CANARA BK 18-Nov-14 98.7001 8.7402 1 25 98.7001 8.7402 INE238A16UD8 AXIS BK 18-Nov-14 98.6987 8.7498 1 25 98.6987 8.7498 INE476A16OX5 CANARA BK 21-Nov-14 98.6165 8.6790 2 250 98.6132 8.7000 INE428A16OD8 ALLAHABAD BK 21-Nov-14 98.6171 8.6752 2 100 98.6171 8.6752 INE608A16GW1 PUNJAB AND SIND BK 21-Nov-14 98.6266 8.6148 2 25 98.6266 8.6148 INE428A16OH9 ALLAHABAD BK 24-Nov-14 98.5474 8.6776 2 100 98.5474 8.6776 INE428A16OF3 ALLAHABAD BK 28-Nov-14 98.4591 8.6550 1 100 98.4591 8.6550 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 98.4076 8.5599 1 100 98.4076 8.5599 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 98.4003 8.5998 1 25 98.4003 8.5998 INE141A16NC1 OBC 1-Dec-14 98.3984 8.6101 1 25 98.3984 8.6101 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 98.3774 8.6002 1 25 98.3774 8.6002 INE434A16JA2 ANDHRA BK 10-Dec-14 98.1897 8.6275 2 200 98.1897 8.6275 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 98.1925 8.6139 1 27 98.1925 8.6139 INE008A16WV3 IDBI BK 10-Dec-14 98.1851 8.6498 1 5 98.1851 8.6498 INE562A16EM6 INDIAN BK 11-Dec-14 98.1706 8.6098 1 25 98.1706 8.6098 INE428A16OI7 ALLAHABAD BK 12-Dec-14 98.1294 8.6973 1 25 98.1294 8.6973 INE514E16962 EXIM 18-Dec-14 98.0061 8.6346 1 34 98.0061 8.6346 INE141A16NN8 OBC 18-Dec-14 98.0366 8.5999 1 5 98.0366 8.5999 INE528G16ZI7 YES BK 23-Dec-14 97.8495 8.8152 2 100 97.8495 8.8152 INE976G16AC4 THE RATNAKAR BK 23-Dec-14 97.8054 9.0000 1 50 97.8054 9.0000 INE028A16987 BK OF BARODA 23-Feb-15 96.4649 8.8000 1 25 96.4649 8.8000 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 96.2845 8.8031 1 0.2 96.2845 8.8031 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 96.2654 8.7951 1 0.6 96.2654 8.7951 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 96.2452 8.7899 1 25 96.2452 8.7899 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 96.2006 8.7899 1 25 96.2006 8.7899 INE077A16BK5 DENA BK 9-Mar-15 96.1042 8.8599 1 0.2 96.1042 8.8599 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 96.0491 8.7801 1 5 96.0491 8.7801 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 95.8141 8.8100 1 0.01 95.8141 8.8100 INE651A16GU5 STATE BK OF MYSORE 12-Jun-15 93.9603 8.9549 2 50 93.9603 8.9549 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com