Sep 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16OC9 CANARA BK 1-Oct-14 99.8329 8.7277 1 50 99.8329 8.7277 INE141A16QK7 OBC 1-Oct-14 99.8325 8.7486 1 25 99.8325 8.7486 INE168A16KM9 THE JAMMU AND KASHMIR BK 7-Oct-14 99.6858 8.8496 1 100 99.6858 8.8496 INE683A16ED9 THE SOUTH INDIAN BK 7-Oct-14 99.6858 8.8496 1 50 99.6858 8.8496 INE683A16ED9 THE SOUTH INDIAN BK 7-Oct-14 99.7099 8.8495 1 50 99.7099 8.8495 INE141A16QL5 OBC 8-Oct-14 99.6911 8.6998 1 5 99.6911 8.6998 INE112A16GO1 CORPORATION BK 10-Oct-14 99.6196 8.7110 1 135 99.6196 8.7110 INE476A16OL0 CANARA BK 13-Oct-14 99.5492 8.6993 2 550 99.5492 8.6993 INE141A16MW1 OBC 13-Oct-14 99.5489 8.7051 3 200 99.5489 8.7051 INE434A16IP2 ANDHRA BK 15-Oct-14 99.5014 8.7096 2 250 99.5014 8.7096 INE008A16WQ3 IDBI BK 15-Oct-14 99.5245 8.7193 2 150 99.5245 8.7193 INE565A16988 INDIAN OVERSEAS BK 17-Oct-14 99.4548 8.6995 2 40 99.4548 8.6995 INE476A16OM8 CANARA BK 17-Oct-14 99.4573 8.6594 1 25 99.4573 8.6594 INE428A16NW0 ALLAHABAD BK 21-Oct-14 99.3841 8.6999 1 25 99.3841 8.6999 INE692A16DN1 UNION BK OF INDIA 27-Oct-14 99.2370 8.7699 1 25 99.2370 8.7699 INE008A16SI8 IDBI BK 30-Oct-14 99.1708 8.7197 1 25 99.1708 8.7197 INE141A16QV4 OBC 31-Oct-14 99.1560 8.6301 1 25 99.1560 8.6301 INE008A16SJ6 IDBI BK 3-Nov-14 99.0769 8.7198 1 25 99.0769 8.7198 INE008A16WP5 IDBI BK 5-Nov-14 99.0421 8.6101 1 25 99.0421 8.6101 INE112A16GT0 CORPORATION BK 5-Nov-14 99.0432 8.6001 1 25 99.0432 8.6001 INE112A16GS2 CORPORATION BK 11-Nov-14 98.8871 8.7400 1 5 98.8871 8.7400 INE141A16RA6 OBC 17-Nov-14 98.7652 8.6101 1 25 98.7652 8.6101 INE238A16UC0 AXIS BK 20-Nov-14 98.6620 8.6841 1 1.2 98.6620 8.6841 INE434A16IY4 ANDHRA BK 21-Nov-14 98.6459 8.7900 1 5 98.6459 8.7900 INE434A16JB0 ANDHRA BK 24-Nov-14 98.5839 8.5951 4 500 98.5855 8.5852 INE651A16GX9 STATE BK OF MYSORE 24-Nov-14 98.5872 8.5748 2 300 98.5872 8.5748 INE434A16EQ9 ANDHRA BK 25-Nov-14 98.5553 8.6298 1 2 98.5553 8.6298 INE428A16OF3 ALLAHABAD BK 28-Nov-14 98.4844 8.6419 2 150 98.4855 8.6353 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 98.4249 8.5899 1 30 98.4249 8.5899 INE457A16DQ2 BK OF MAHARASHTRA 1-Dec-14 98.4195 8.6198 1 2.3 98.4195 8.6198 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 98.4021 8.5899 1 50 98.4021 8.5899 INE483A16GU3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Dec-14 98.3377 8.6901 1 25 98.3377 8.6901 INE141A16NE7 OBC 5-Dec-14 98.3319 8.5998 1 3 98.3319 8.5998 INE528G16ZK3 YES BK 8-Dec-14 98.2536 8.6502 1 11 98.2536 8.6502 INE112A16EL2 CORPORATION BK 9-Dec-14 98.2428 8.5901 1 50 98.2428 8.5901 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 98.2079 8.6500 1 5 98.2079 8.6500 INE562A16EM6 INDIAN BK 11-Dec-14 98.1954 8.5998 1 1.5 98.1954 8.5998 INE428A16OI7 ALLAHABAD BK 12-Dec-14 98.1523 8.6975 2 200 98.1523 8.6975 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 98.1747 8.5901 2 100 98.1747 8.5901 INE141A16NJ6 OBC 12-Dec-14 98.1523 8.6975 1 3 98.1523 8.6975 INE652A16IO2 STATE BK OF PATIALA 15-Dec-14 98.1089 8.5800 1 25 98.1089 8.5800 INE483A16HI6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Dec-14 97.7402 8.7000 3 50 97.7402 8.7000 INE090A16K77 ICICI BK 4-Feb-15 96.8931 8.7999 1 1 96.8931 8.7999 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 96.8478 8.8000 1 25 96.8478 8.8000 INE141A16OY3 OBC 27-Feb-15 96.3694 8.8147 1 0.2 96.3694 8.8147 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 96.3162 8.7800 2 100 96.3162 8.7800 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 96.3102 8.7948 1 17.75 96.3102 8.7948 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 96.3121 8.7901 1 2 96.3121 8.7901 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 96.2899 8.7898 3 54.7 96.2908 8.7876 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 96.2452 8.7899 1 50 96.2452 8.7899 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 96.2000 8.8999 1 3 96.2000 8.8999 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 96.1560 8.7901 1 25 96.1560 8.7901 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 96.1519 8.7998 1 5 96.1519 8.7998 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 96.1456 8.8148 1 0.3 96.1456 8.8148 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 96.1115 8.7900 1 25 96.1115 8.7900 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 96.0198 8.9000 1 2 96.0198 8.9000 INE654A16EN9 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Mar-15 96.0113 8.7651 2 100 96.0113 8.7651 INE652A16JC5 STATE BK OF PATIALA 19-Mar-15 95.9338 8.7902 1 25 95.9338 8.7902 INE691A16HS3 UCO BK 27-Mar-15 95.7315 8.8450 1 4 95.7315 8.8450 INE476A16NR9 CANARA BK 16-Apr-15 95.1956 9.0299 1 2.5 95.1956 9.0299 INE112A16FZ9 CORPORATION BK 11-May-15 94.6552 9.0000 1 15 94.6552 9.0000 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 94.4735 8.9714 2 35 94.4568 9.0000 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 94.4801 8.9600 1 25 94.4801 8.9600 INE112A16GF9 CORPORATION BK 20-May-15 94.4801 8.9600 1 25 94.4801 8.9600 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 94.4494 8.9750 1 25 94.4494 8.9750 INE090A16S95 ICICI BK 24-Aug-15 92.3032 9.1125 1 0.1 92.3032 9.1125 INE528G16ZJ5 YES BK 21-Sep-15 91.6885 9.1401 1 5 91.6885 9.1401 INE238A16XQ4 AXIS BK 22-Sep-15 91.8054 9.0000 1 1 91.8054 9.0000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com