Sep 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16WH2 IDBI BK 1-Oct-14 99.8795 8.8042 6 545 99.8791 8.8364 INE141A16QK7 OBC 1-Oct-14 99.8799 8.7758 6 290 99.8791 8.8364 INE608A16GM2 PUNJAB AND SIND BK 1-Oct-14 99.8803 8.7486 2 100 99.8803 8.7486 INE008A16WH2 IDBI BK 1-Oct-14 99.8567 8.7299 2 100 99.8567 8.7299 INE667A16EI1 SYNDICATE BK 1-Oct-14 99.8791 8.8364 1 100 99.8791 8.8364 INE434A16EN6 ANDHRA BK 1-Oct-14 99.8564 8.7482 2 75 99.8564 8.7482 INE428A16NT6 ALLAHABAD BK 1-Oct-14 99.8796 8.7998 1 50 99.8796 8.7998 INE141A16MU5 OBC 6-Oct-14 99.7400 8.6498 1 1 99.7400 8.6498 INE476A16OD7 CANARA BK 7-Oct-14 99.7172 8.6254 2 105 99.7175 8.6171 INE528G16VM8 YES BK 7-Oct-14 99.7112 8.8098 2 100 99.7112 8.8098 INE008A16WI0 IDBI BK 7-Oct-14 99.7364 8.7698 1 100 99.7364 8.7698 INE476A16OG0 CANARA BK 8-Oct-14 99.6902 8.7253 4 155 99.6902 8.7253 INE008A16WJ8 IDBI BK 8-Oct-14 99.7115 8.8006 1 100 99.7115 8.8006 INE008A16WN0 IDBI BK 9-Oct-14 99.6658 8.7419 2 150 99.6655 8.7502 INE565A16988 INDIAN OVERSEAS BK 17-Oct-14 99.5016 8.7057 2 260 99.5014 8.7096 INE608A16GP5 PUNJAB AND SIND BK 17-Oct-14 99.5014 8.7096 1 200 99.5014 8.7096 INE434A16IR8 ANDHRA BK 17-Oct-14 99.4784 8.6992 1 100 99.4784 8.6992 INE434A16IR8 ANDHRA BK 17-Oct-14 99.5014 8.7096 1 100 99.5014 8.7096 INE095A16OT1 INDUSIND BK 17-Oct-14 99.5048 8.6499 1 5 99.5048 8.6499 INE476A16OK2 CANARA BK 20-Oct-14 99.4103 8.6607 1 195 99.4103 8.6607 INE691A16IQ5 UCO BK 21-Oct-14 99.3855 8.6800 2 300 99.3855 8.6800 INE691A16IQ5 UCO BK 21-Oct-14 99.4090 8.6799 1 200 99.4090 8.6799 INE667A16EH3 SYNDICATE BK 21-Oct-14 99.3870 8.6585 2 95 99.3869 8.6601 INE168A16KP2 THE JAMMU AND KASHMIR BK21-Oct-14 99.4056 8.7301 1 15 99.4056 8.7301 INE483A16JJ0 CENTRAL BK OF INDIA 27-Oct-14 99.2517 8.5996 1 25 99.2517 8.5996 INE428A16NV2 ALLAHABAD BK 27-Oct-14 99.2791 8.5497 2 25 99.2791 8.5497 INE691A16IS1 UCO BK 27-Oct-14 99.2791 8.5497 1 25 99.2791 8.5497 INE608A16GS9 PUNJAB AND SIND BK 28-Oct-14 99.2285 8.5996 1 25 99.2285 8.5996 INE476A16OP1 CANARA BK 31-Oct-14 99.1512 8.6796 1 100 99.1512 8.6796 INE141A16QV4 OBC 31-Oct-14 99.1764 8.6603 1 75 99.1764 8.6603 INE608A16GR1 PUNJAB AND SIND BK 31-Oct-14 99.1745 8.6804 1 25 99.1745 8.6804 INE691A16IP7 UCO BK 3-Nov-14 99.1065 8.6597 1 75 99.1065 8.6597 INE434A16IN7 ANDHRA BK 5-Nov-14 99.0338 8.6855 1 100 99.0338 8.6855 INE112A16GT0 CORPORATION BK 5-Nov-14 99.0610 8.6496 1 50 99.0610 8.6496 INE476A16OT3 CANARA BK 5-Nov-14 99.0663 8.6003 1 25 99.0663 8.6003 INE141A16QX0 OBC 5-Nov-14 99.0588 8.6701 1 25 99.0588 8.6701 INE608A16GT7 PUNJAB AND SIND BK 5-Nov-14 99.0234 8.7799 1 5 99.0234 8.7799 INE476A16OI6 CANARA BK 7-Nov-14 98.9935 8.6304 1 100 98.9935 8.6304 INE476A16OI6 CANARA BK 7-Nov-14 99.0201 8.6001 1 25 99.0201 8.6001 INE434A16IO5 ANDHRA BK 10-Nov-14 98.9216 8.6502 1 5 98.9216 8.6502 INE112A16GS2 CORPORATION BK 11-Nov-14 98.9105 8.7402 1 5 98.9105 8.7402 INE008A16SP3 IDBI BK 11-Nov-14 98.8821 8.7797 1 5 98.8821 8.7797 INE476A16OX5 CANARA BK 21-Nov-14 98.6603 8.6953 2 100 98.6603 8.6953 INE476A16OX5 CANARA BK 21-Nov-14 98.6918 8.6397 1 5 98.6918 8.6397 INE428A16OH9 ALLAHABAD BK 24-Nov-14 98.5936 8.6776 1 500 98.5936 8.6776 INE476A16OY3 CANARA BK 24-Nov-14 98.5908 8.6952 3 300 98.5908 8.6952 INE434A16JB0 ANDHRA BK 24-Nov-14 98.6085 8.5841 3 275 98.6084 8.5850 INE667A16EM3 SYNDICATE BK 24-Nov-14 98.5908 8.6952 6 200 98.5908 8.6952 INE238A16UH9 AXIS BK 24-Nov-14 98.6226 8.6402 1 5 98.6226 8.6402 INE428A16OL1 ALLAHABAD BK 25-Nov-14 98.5839 8.5951 1 250 98.5839 8.5951 INE112A16EG2 CORPORATION BK 25-Nov-14 98.5808 8.6140 3 175 98.5799 8.6197 INE090A16H15 ICICI BK 25-Nov-14 98.5750 8.6499 2 90.1 98.5750 8.6499 INE649A16FC9 STATE BK OF HYDERABAD 1-Dec-14 98.4530 8.5601 1 25 98.4530 8.5601 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 98.4258 8.5849 1 50 98.4258 8.5849 INE483A16GV1 CENTRAL BK OF INDIA 8-Dec-14 98.2994 8.6501 1 25 98.2994 8.6501 INE649A16FD7 STATE BK OF HYDERABAD 9-Dec-14 98.3000 8.5301 1 100 98.3000 8.5301 INE036D16GK4 THE KARUR VYSYA BK 18-Dec-14 98.0374 8.6987 1 100 98.0374 8.6987 INE141A16NN8 OBC 18-Dec-14 98.0327 8.7199 1 5 98.0327 8.7199 INE040A16AG3 HDFC BK 24-Dec-14 97.9193 8.6177 5 150 97.9193 8.6177 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 96.5661 8.7699 1 10 96.5661 8.7699 INE565A16939 INDIAN OVERSEAS BK 26-Feb-15 96.4347 8.8199 1 25 96.4347 8.8199 INE141A16OY3 OBC 27-Feb-15 96.4095 8.7699 1 1.1 96.4095 8.7699 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 96.3425 8.7701 2 25 96.3425 8.7701 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 96.3385 8.7800 2 50 96.3385 8.7800 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 96.2757 8.7699 2 25 96.2757 8.7699 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 96.2634 8.8000 2 8 96.2634 8.8000 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 96.2097 8.7680 7 250 96.2047 8.7801 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 96.1950 8.7501 2 100 96.1950 8.7501 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 96.1867 8.7699 1 50 96.1867 8.7699 INE077A16BK5 DENA BK 9-Mar-15 96.1532 8.8500 1 0.3 96.1532 8.8500 INE168A16JA6 THE JAMMU AND KASHMIR BK 9-Mar-15 96.2380 8.7000 1 0.3 96.2380 8.7000 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 96.1408 8.7733 2 75 96.1422 8.7700 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 96.1115 8.7900 3 100 96.1115 8.7900 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 96.1295 8.8001 1 5 96.1295 8.8001 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 96.1232 8.7625 1 100 96.1232 8.7625 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 96.1085 8.7450 2 50 96.1085 8.7450 INE652A16JC5 STATE BK OF PATIALA 19-Mar-15 95.9715 8.7550 2 50 95.9715 8.7550 INE705A16JY5 VIJAYA BK 23-Mar-15 95.8494 8.8300 1 0.5 95.8494 8.8300 INE434A16GS0 ANDHRA BK 4-May-15 94.8160 9.0299 1 25 94.8160 9.0299 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 94.4788 9.0000 1 25 94.4788 9.0000 INE528G16ZL1 YES BK 24-Sep-15 91.6339 9.1550 1 10 91.6339 9.1550 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 