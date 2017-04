Sep 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE667A16EI1 SYNDICATE BK 1-Oct-14 99.8791 8.8364 1 200 99.8791 8.8364 INE428A16NT6 ALLAHABAD BK 1-Oct-14 99.8793 8.8254 2 100 99.8789 8.8510 INE608A16GM2 PUNJAB AND SIND BK 1-Oct-14 99.8786 8.8730 1 95 99.8786 8.8730 INE457A16FL8 BK OF MAHARASHTRA 1-Oct-14 99.9511 8.9286 1 75 99.9511 8.9286 INE476A16OC9 CANARA BK 1-Oct-14 99.8791 8.8364 1 50 99.8791 8.8364 INE476A16OD7 CANARA BK 7-Oct-14 99.7409 8.6197 1 50 99.7409 8.6197 INE434A16EM8 ANDHRA BK 7-Oct-14 99.7364 8.7698 1 50 99.7364 8.7698 INE095A16OP9 INDUSIND BK 10-Oct-14 99.6600 8.8945 1 50 99.6600 8.8945 INE476A16OL0 CANARA BK 13-Oct-14 99.5964 8.7006 1 25 99.5964 8.7006 INE476A16OM8 CANARA BK 17-Oct-14 99.5718 8.7203 1 25 99.5718 8.7203 INE667A16EE0 SYNDICATE BK 17-Oct-14 99.5718 8.7203 1 25 99.5718 8.7203 INE457A16FP9 BK OF MAHARASHTRA 20-Oct-14 99.5011 8.7148 1 250 99.5011 8.7148 INE476A16OK2 CANARA BK 20-Oct-14 99.4302 8.7154 1 200 99.4302 8.7154 INE476A16OK2 CANARA BK 20-Oct-14 99.5011 8.7148 1 200 99.5011 8.7148 INE112A16GL7 CORPORATION BK 20-Oct-14 99.5011 8.7148 1 25 99.5011 8.7148 INE691A16IQ5 UCO BK 21-Oct-14 99.4076 8.7006 1 200 99.4076 8.7006 INE428A16NW0 ALLAHABAD BK 21-Oct-14 99.4076 8.7006 1 100 99.4076 8.7006 INE428A16NW0 ALLAHABAD BK 21-Oct-14 99.4772 8.7193 1 25 99.4772 8.7193 INE168A16KP2 THE JAMMU AND KASHMIR BK21-Oct-14 99.4083 8.6902 1 5 99.4083 8.6902 INE141A16QV4 OBC 31-Oct-14 99.1764 8.6603 1 10 99.1764 8.6603 INE008A16WP5 IDBI BK 5-Nov-14 99.1308 8.6497 2 50 99.1308 8.6497 INE141A16QX0 OBC 5-Nov-14 99.0610 8.6496 1 50 99.0610 8.6496 INE237A16ZQ1 KOTAK MAH BK 5-Nov-14 99.1308 8.6497 1 25 99.1308 8.6497 INE112A16GT0 CORPORATION BK 5-Nov-14 99.1328 8.6296 1 25 99.1328 8.6296 INE434A16IN7 ANDHRA BK 5-Nov-14 99.0573 8.6840 1 25 99.0573 8.6840 INE434A16IN7 ANDHRA BK 5-Nov-14 99.1278 8.6798 1 25 99.1278 8.6798 INE008A16WM2 IDBI BK 7-Nov-14 99.0842 8.6502 1 50 99.0842 8.6502 INE476A16OI6 CANARA BK 7-Nov-14 99.0958 8.5396 1 10 99.0958 8.5396 INE691A16IT9 UCO BK 10-Nov-14 99.0246 8.5602 1 10 99.0246 8.5602 INE008A16SP3 IDBI BK 11-Nov-14 98.9762 8.7803 1 5 98.9762 8.7803 INE141A16RH1 OBC 11-Nov-14 98.9159 8.6964 1 2 98.9159 8.6964 INE434A16IS6 ANDHRA BK 12-Nov-14 98.8959 8.6701 3 125 98.8959 8.6701 INE691A16IV5 UCO BK 17-Nov-14 98.8482 8.6797 1 25 98.8482 8.6797 INE651A16GW1 STATE BK OF MYSORE 18-Nov-14 98.8356 8.6003 1 25 98.8356 8.6003 INE476A16OY3 CANARA BK 24-Nov-14 98.6148 8.6898 1 250 98.6148 8.6898 INE667A16EM3 SYNDICATE BK 24-Nov-14 98.6132 8.7000 1 100 98.6132 8.7000 INE652A16ID5 STATE BK OF PATIALA 24-Nov-14 98.6289 8.6001 1 1.5 98.6289 8.6001 INE428A16OL1 ALLAHABAD BK 25-Nov-14 98.6068 8.5950 2 250 98.6068 8.5950 INE683A16EM0 THE SOUTH INDIAN BK 25-Nov-14 98.5972 8.6551 6 125 98.5972 8.6551 INE141A16PU8 OBC 25-Nov-14 98.6626 8.6801 1 25 98.6626 8.6801 INE095A16OX3 INDUSIND BK 26-Nov-14 98.5677 8.6949 1 50 98.5677 8.6949 INE667A16EN1 SYNDICATE BK 28-Nov-14 98.5214 8.6951 3 300 98.5214 8.6950 INE238A16UN7 AXIS BK 28-Nov-14 98.5290 8.6497 1 0.15 98.5290 8.6497 INE608A16GY7 PUNJAB AND SIND BK 1-Dec-14 98.4657 8.6174 1 100 98.4657 8.6174 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 98.4723 8.5797 1 25 98.4723 8.5797 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 98.4459 8.6000 1 1.5 98.4459 8.6000 INE483A16GU3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Dec-14 98.3838 8.6899 1 25 98.3838 8.6899 INE434A16HX8 ANDHRA BK 5-Dec-14 98.3784 8.5949 3 150 98.3784 8.5949 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 98.3546 8.6003 1 75 98.3546 8.6003 INE562A16GT6 INDIAN BK 10-Dec-14 98.3319 8.5998 2 125 98.3319 8.5998 INE692A16DS0 UNION BK OF INDIA 10-Dec-14 98.3319 8.5998 1 100 98.3319 8.5998 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 98.2646 8.5948 1 100 98.2646 8.5948 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 98.3319 8.5998 1 100 98.3319 8.5998 INE141A16NP3 OBC 10-Dec-14 98.2601 8.6174 1 2 98.2601 8.6174 INE705A16IH2 VIJAYA BK 10-Dec-14 98.2571 8.6326 1 0.25 98.2571 8.6326 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 98.2870 8.5965 7 280 98.2863 8.6001 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 98.2222 8.5798 1 50 98.2222 8.5798 INE036D16GK4 THE KARUR VYSYA BK 18-Dec-14 98.0688 8.6599 2 80 98.0688 8.6599 INE483A16HS5 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jan-15 97.2724 8.9000 1 25 97.2724 8.9000 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 97.2992 8.8100 1 7 97.2992 8.8100 INE112A16EU3 CORPORATION BK 13-Feb-15 96.7259 8.8250 1 0.25 96.7259 8.8250 INE112A16EV1 CORPORATION BK 16-Feb-15 96.7349 8.7999 1 25 96.7349 8.7999 INE565A16897 INDIAN OVERSEAS BK 18-Feb-15 96.6873 8.8067 2 75 96.6898 8.7999 INE565A16897 INDIAN OVERSEAS BK 18-Feb-15 96.6148 8.8199 1 25 96.6148 8.8199 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 96.4161 8.8101 1 25 96.4161 8.8101 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 96.3608 8.7801 2 26.2 96.3608 8.7801 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 96.3608 8.7801 1 5 96.3608 8.7801 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 96.3425 8.7701 1 50 96.3425 8.7701 INE457A16EG1 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-15 96.3305 8.7999 1 25 96.3305 8.7999 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 96.3265 8.8099 2 2.25 96.3265 8.8099 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 96.3020 8.7600 1 50 96.3020 8.7600 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 96.2939 8.7799 1 25 96.2939 8.7799 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 96.3688 8.7601 1 25 96.3688 8.7601 INE705A16JI8 VIJAYA BK 5-Mar-15 96.2716 8.8348 1 0.7 96.2716 8.8348 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 96.2777 8.7650 2 50 96.2838 8.7501 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 96.2089 8.7700 2 102.5 96.2089 8.7700 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 96.2089 8.7700 1 25 96.2089 8.7700 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 96.1964 8.8000 1 2.75 96.1964 8.8000 INE528G16WZ8 YES BK 10-Mar-15 96.1449 8.8699 1 0.24 96.1449 8.8699 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 96.2311 8.7701 1 25 96.2311 8.7701 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 96.2131 8.7599 1 25 96.2131 8.7599 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 96.1348 8.7875 1 10 96.1348 8.7875 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 96.1215 8.7666 2 75 96.1243 8.7599 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 96.0470 8.7850 1 0.7 96.0470 8.7850 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 96.0270 8.7799 1 2 96.0270 8.7799 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 95.8941 8.7799 1 0.1 95.8941 8.7799 INE562A16FR2 INDIAN BK 25-Mar-15 95.8498 8.7801 1 5 95.8498 8.7801 INE562A16FR2 INDIAN BK 25-Mar-15 95.9742 8.6500 1 1 95.9742 8.6500 INE562A16FV4 INDIAN BK 26-Mar-15 95.8277 8.7801 1 5 95.8277 8.7801 INE691A16HS3 UCO BK 27-Mar-15 95.7828 8.8299 1 0.25 95.7828 8.8299 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 94.0563 9.0099 1 0.25 94.0563 9.0099 INE238A16XA8 AXIS BK 3-Sep-15 92.1513 9.0900 1 25 92.1513 9.0900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same.