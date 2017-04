Sep 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16OJ2 INDUSIND BK 1-Oct-14 99.9752 9.0664 3 300 99.9751 9.0908 INE237A16ZO6 KOTAK MAH BK 1-Oct-14 99.9752 9.0597 3 235 99.9751 9.0908 INE476A16OC9 CANARA BK 1-Oct-14 99.9509 8.9591 3 225 99.9507 9.0017 INE651A16GN0 STATE BK OF MYSORE 1-Oct-14 99.9504 9.0565 2 225 99.9504 9.0565 INE428A16NT6 ALLAHABAD BK 1-Oct-14 99.9507 9.0017 2 125 99.9507 9.0017 INE457A16FL8 BK OF MAHARASHTRA 1-Oct-14 99.9510 8.9530 2 120 99.9523 8.7094 INE141A16QK7 OBC 1-Oct-14 99.9756 8.9082 1 100 99.9756 8.9082 INE648A16GP1 SBBJ 1-Oct-14 99.9504 9.0565 1 75 99.9504 9.0565 INE095A16OJ2 INDUSIND BK 1-Oct-14 99.9504 9.0565 1 50 99.9504 9.0565 INE683A16EC1 THE SOUTH INDIAN BK 1-Oct-14 99.9521 8.7459 1 50 99.9521 8.7459 INE168A16KL1 THE JAMMU AND KASHMIR BK 1-Oct-14 99.9524 8.6911 1 50 99.9524 8.6911 INE667A16EB6 SYNDICATE BK 7-Oct-14 99.8306 8.8480 5 265 99.8306 8.8480 INE008A16WI0 IDBI BK 7-Oct-14 99.8310 8.8271 3 225 99.8306 8.8480 INE434A16EM8 ANDHRA BK 7-Oct-14 99.8311 8.8211 2 175 99.8306 8.8480 INE428A16NU4 ALLAHABAD BK 7-Oct-14 99.8075 8.7998 2 115 99.8075 8.7998 INE141A16MV3 OBC 7-Oct-14 99.8111 8.6342 2 105 99.8094 8.7127 INE683A16ED9 THE SOUTH INDIAN BK 7-Oct-14 99.8075 8.7998 1 100 99.8075 8.7998 INE095A16OM6 INDUSIND BK 7-Oct-14 99.8140 8.5021 1 75 99.8140 8.5021 INE476A16OD7 CANARA BK 7-Oct-14 99.8116 8.6120 1 50 99.8116 8.6120 INE008A16WJ8 IDBI BK 8-Oct-14 99.8067 8.8364 4 300 99.8064 8.8501 INE008A16WJ8 IDBI BK 8-Oct-14 99.7825 8.8409 3 250 99.7823 8.8482 INE141A16QL5 OBC 8-Oct-14 99.8069 8.8277 4 225 99.8064 8.8501 INE476A16OG0 CANARA BK 8-Oct-14 99.7847 8.7505 2 190 99.7847 8.7505 INE141A16QL5 OBC 8-Oct-14 99.7839 8.7830 2 75 99.7847 8.7505 INE112A16GO1 CORPORATION BK 10-Oct-14 99.7409 8.6197 1 100 99.7409 8.6197 INE608A16GN0 PUNJAB AND SIND BK 13-Oct-14 99.6636 8.8000 3 200 99.6636 8.8000 INE608A16GN0 PUNJAB AND SIND BK 13-Oct-14 99.6876 8.7987 2 200 99.6876 8.7987 INE457A16FO2 BK OF MAHARASHTRA 13-Oct-14 99.6678 8.6898 1 50 99.6678 8.6898 INE141A16QQ4 OBC 17-Oct-14 99.5712 8.7326 2 150 99.5712 8.7326 INE674I16098 DBS BK 17-Oct-14 99.5655 8.8491 1 125 99.5655 8.8491 INE565A16988 INDIAN OVERSEAS BK 17-Oct-14 99.5729 8.6978 1 35 99.5729 8.6978 INE112A16GL7 CORPORATION BK 20-Oct-14 99.5004 8.7279 3 350 99.5020 8.6990 INE691A16IQ5 UCO BK 21-Oct-14 99.5002 8.7306 1 140 99.5002 8.7306 INE141A16QS0 OBC 22-Oct-14 99.4527 8.7332 1 200 99.4527 8.7332 INE649A16EZ3 STATE BK OF HYDERABAD 22-Oct-14 99.4933 8.4500 1 5 99.4933 8.4500 INE683A16EG2 THE SOUTH INDIAN BK 22-Oct-14 99.4903 8.4997 1 5 99.4903 8.4997 INE691A16IS1 UCO BK 27-Oct-14 99.3365 8.7070 5 430 99.3404 8.6554 INE476A16OH8 CANARA BK 3-Nov-14 99.1741 8.6847 1 100 99.1741 8.6847 INE691A16IP7 UCO BK 3-Nov-14 99.1769 8.6550 2 25 99.1769 8.6550 INE608A16GQ3 PUNJAB AND SIND BK 3-Nov-14 99.1742 8.6836 1 1 99.1742 8.6836 INE608A16GT7 PUNJAB AND SIND BK 5-Nov-14 99.1178 8.7802 1 5 99.1178 8.7802 INE476A16OI6 CANARA BK 7-Nov-14 99.0887 8.6073 1 35 99.0887 8.6073 INE141A16RF5 OBC 10-Nov-14 99.0145 8.6497 1 50 99.0145 8.6497 INE090A16G40 ICICI BK 10-Nov-14 99.0190 8.6098 1 0.35 99.0190 8.6098 INE141A16RH1 OBC 11-Nov-14 99.0145 8.6497 1 50 99.0145 8.6497 INE112A16GS2 CORPORATION BK 11-Nov-14 98.9808 8.7404 1 5 98.9808 8.7404 INE434A16IS6 ANDHRA BK 12-Nov-14 98.9664 8.6637 3 73.75 98.9664 8.6637 INE141A16RJ7 OBC 14-Nov-14 98.9204 8.6599 2 75 98.9204 8.6599 INE141A16RA6 OBC 17-Nov-14 98.8915 8.3498 1 5 98.8915 8.3498 INE428A16OE6 ALLAHABAD BK 17-Nov-14 98.8505 8.6622 1 2 98.8505 8.6622 INE476A16OX5 CANARA BK 21-Nov-14 98.7596 8.6497 1 43 98.7596 8.6497 INE649A16FB1 STATE BK OF HYDERABAD 21-Nov-14 98.7938 8.5700 1 25 98.7938 8.5700 INE434A16IY4 ANDHRA BK 21-Nov-14 98.7632 8.7901 1 5 98.7632 8.7901 INE141A16RB4 OBC 26-Nov-14 98.6518 8.6003 1 300 98.6518 8.6003 INE476A16OR7 CANARA BK 27-Nov-14 98.6289 8.6001 1 300 98.6289 8.6001 INE683A16EN8 THE SOUTH INDIAN BK 28-Nov-14 98.5972 8.6551 2 100 98.5972 8.6551 INE077A16CD8 DENA BK 28-Nov-14 98.6068 8.5950 4 75 98.6068 8.5950 INE141A16RD0 OBC 28-Nov-14 98.6084 8.5850 1 25 98.6084 8.5850 INE434A16JC8 ANDHRA BK 1-Dec-14 98.5315 8.6348 2 500 98.5315 8.6348 INE608A16GY7 PUNJAB AND SIND BK 1-Dec-14 98.5344 8.6175 2 100 98.5344 8.6175 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 98.5382 8.5948 2 100 98.5382 8.5948 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 98.5619 8.5898 2 100 98.5619 8.5898 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 98.5373 8.6002 1 25 98.5373 8.6002 INE141A16NC1 OBC 1-Dec-14 98.5586 8.6098 2 25 98.5586 8.6098 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 98.5145 8.5997 1 75 98.5145 8.5997 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 98.5145 8.5997 1 50 98.5145 8.5997 INE008A16WU5 IDBI BK 3-Dec-14 98.5170 8.5851 2 125 98.5170 8.5851 INE008A16WU5 IDBI BK 3-Dec-14 98.4881 8.6202 1 50 98.4881 8.6202 INE692A16DS0 UNION BK OF INDIA 10-Dec-14 98.3584 8.5801 2 100 98.3584 8.5801 INE562A16GT6 INDIAN BK 10-Dec-14 98.3280 8.6202 1 25 98.3280 8.6202 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 98.2672 8.6976 2 250 98.2672 8.6976 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 98.2863 8.6001 1 20 98.2863 8.6001 INE514E16970 EXIM 19-Dec-14 98.1436 8.6300 1 25 98.1436 8.6300 INE090A16I55 ICICI BK 26-Dec-14 97.9479 8.6899 1 25 97.9479 8.6899 INE160A16JQ9 PUNJAB NATIONAL BK 22-Jan-15 97.2873 8.8499 1 25 97.2873 8.8499 INE008A16UA1 IDBI BK 9-Feb-15 96.8657 8.8800 1 25 96.8657 8.8800 INE166A16KU6 ING VYSYA BK 24-Feb-15 96.5094 8.9199 1 50 96.5094 8.9199 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 96.4620 8.7499 1 75 96.4620 8.7499 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 96.4279 8.7800 1 25 96.4279 8.7800 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 96.4581 8.7599 1 25 96.4581 8.7599 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 96.3812 8.7850 1 25 96.3812 8.7850 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 96.3951 8.7500 2 75 96.3951 8.7500 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 96.3871 8.7701 2 50 96.3871 8.7701 INE238A16WM5 AXIS BK 5-Mar-15 96.3309 8.8550 1 25 96.3309 8.8550 INE090A16N17 ICICI BK 5-Mar-15 96.3349 8.8450 1 0.1 96.3349 8.8450 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 96.3425 8.7701 1 25 96.3425 8.7701 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 96.2757 8.7699 1 25 96.2757 8.7699 INE141A16PM5 OBC 10-Mar-15 96.2370 8.8099 2 2.25 96.2370 8.8099 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 96.2411 8.7999 1 4 96.2411 8.7999 INE649A16EV2 STATE BK OF HYDERABAD 12-Mar-15 96.2435 8.7401 2 75 96.2435 8.7401 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 96.2089 8.7700 1 25 96.2089 8.7700 INE691A16HU9 UCO BK 17-Mar-15 96.1073 8.7999 1 50 96.1073 8.7999 INE434A16GD2 ANDHRA BK 18-Mar-15 96.0850 8.8000 1 50 96.0850 8.8000 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 94.1525 8.9601 1 25 94.1525 8.9601 INE237A16A81 KOTAK MAH BK 21-Sep-15 91.8104 9.1200 1 5.4 91.8104 9.1200 INE237A16A73 KOTAK MAH BK 28-Sep-15 91.6632 9.1200 2 70 91.6632 9.1200 INE166A16LW0 ING VYSYA BK 28-Sep-15 91.6444 9.1425 1 18 91.6444 9.1425 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com