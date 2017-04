Sep 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16OC9 CANARA BK 1-Oct-14 99.9763 8.6509 5 575 99.9778 8.1048 INE168A16KL1 THE JAMMU AND KASHMIR BK 1-Oct-14 99.9748 9.2033 3 300 99.9747 9.2368 INE434A16EN6 ANDHRA BK 1-Oct-14 99.9748 9.2003 1 220 99.9748 9.2003 INE428A16NT6 ALLAHABAD BK 1-Oct-14 99.9774 8.2448 3 150 99.9786 7.8127 INE976G16927 THE RATNAKAR BK 1-Oct-14 99.9748 9.2003 1 100 99.9748 9.2003 INE237A16ZN8 KOTAK MAH BK 7-Oct-14 99.8336 8.6910 1 300 99.8336 8.6910 INE476A16OD7 CANARA BK 7-Oct-14 99.8315 8.8009 2 250 99.8315 8.8009 INE168A16KM9 THE JAMMU AND KASHMIR BK 7-Oct-14 99.8301 8.8741 1 190 99.8301 8.8741 INE683A16ED9 THE SOUTH INDIAN BK 7-Oct-14 99.8277 8.9997 1 100 99.8277 8.9997 INE692A16DL5 UNION BK OF INDIA 7-Oct-14 99.8449 8.0999 1 100 99.8449 8.0999 INE976G16588 THE RATNAKAR BK 7-Oct-14 99.8284 8.9631 1 100 99.8284 8.9631 INE008A16WJ8 IDBI BK 8-Oct-14 99.8082 8.7682 8 1030 99.8075 8.7998 INE476A16OG0 CANARA BK 8-Oct-14 99.8057 8.8830 2 384 99.8049 8.9188 INE141A16QP6 OBC 9-Oct-14 99.7836 8.7939 3 225 99.7835 8.7993 INE683A16CA9 THE SOUTH INDIAN BK 10-Oct-14 99.7568 8.8984 2 200 99.7568 8.8984 INE112A16GO1 CORPORATION BK 10-Oct-14 99.7879 8.6201 1 100 99.7879 8.6201 INE667A16ED2 SYNDICATE BK 10-Oct-14 99.7634 8.6564 1 75 99.7634 8.6564 INE651A16GP5 STATE BK OF MYSORE 13-Oct-14 99.6932 8.6405 1 150 99.6932 8.6405 INE608A16GN0 PUNJAB AND SIND BK 13-Oct-14 99.6937 8.6263 2 145 99.7053 8.2987 INE457A16FO2 BK OF MAHARASHTRA 13-Oct-14 99.7151 8.6905 1 50 99.7151 8.6905 INE476A16OL0 CANARA BK 13-Oct-14 99.6914 8.6914 1 25 99.6914 8.6914 INE691A16IO0 UCO BK 17-Oct-14 99.6103 8.3998 1 20 99.6103 8.3998 INE095A16OT1 INDUSIND BK 17-Oct-14 99.6114 8.8995 1 5 99.6114 8.8995 INE112A16GL7 CORPORATION BK 20-Oct-14 99.5283 8.6493 1 50 99.5283 8.6493 INE168A16KP2 THE JAMMU AND KASHMIR BK21-Oct-14 99.5029 8.6832 1 10 99.5029 8.6832 INE654A16EP4 STATE BK OF TRAVANCORE 21-Oct-14 99.5418 8.4006 1 5 99.5418 8.4006 INE238A16UL1 AXIS BK 21-Oct-14 99.4990 8.7517 1 1 99.4990 8.7517 INE683A16EG2 THE SOUTH INDIAN BK 22-Oct-14 99.4695 8.8484 1 10 99.4695 8.8484 INE434A16IW8 ANDHRA BK 22-Oct-14 99.5190 8.4006 1 5 99.5190 8.4006 INE691A16IS1 UCO BK 27-Oct-14 99.3679 8.5991 5 255 99.3638 8.6555 INE683A16EH0 THE SOUTH INDIAN BK 27-Oct-14 99.3635 8.6597 1 5 99.3635 8.6597 INE691A16IS1 UCO BK 27-Oct-14 99.3630 8.9998 1 5 99.3630 8.9998 INE476A16ON6 CANARA BK 28-Oct-14 99.3459 8.9007 1 5 99.3459 8.9007 INE476A16OP1 CANARA BK 31-Oct-14 99.2866 8.4601 2 100 99.2866 8.4601 INE457A16FS3 BK OF MAHARASHTRA 3-Nov-14 99.2001 8.6564 1 300 99.2001 8.6564 INE476A16OH8 CANARA BK 3-Nov-14 99.2131 8.5146 1 190 99.2131 8.5146 INE692A16DM3 UNION BK OF INDIA 3-Nov-14 99.2121 8.5255 1 50 99.2121 8.5255 INE691A16IP7 UCO BK 3-Nov-14 99.2002 8.6553 3 25 99.2002 8.6553 INE036D16GH0 THE KARUR VYSYA BK 3-Nov-14 99.1897 8.7699 1 7.5 99.1897 8.7699 INE691A16IP7 UCO BK 3-Nov-14 99.2018 8.8996 1 5 99.2018 8.8996 INE008A16WP5 IDBI BK 5-Nov-14 99.1735 8.4496 1 25 99.1735 8.4496 INE141A16QX0 OBC 5-Nov-14 99.1538 8.9000 1 5 99.1538 8.9000 INE691A16IT9 UCO BK 10-Nov-14 99.0542 8.5003 1 25 99.0542 8.5003 INE141A16RF5 OBC 10-Nov-14 99.0267 8.7499 1 25 99.0267 8.7499 INE434A16IS6 ANDHRA BK 12-Nov-14 99.0427 8.3998 1 5 99.0427 8.3998 INE141A16RJ7 OBC 14-Nov-14 98.9436 8.6601 1 175 98.9436 8.6601 INE691A16IU7 UCO BK 14-Nov-14 98.9975 8.4004 1 25 98.9975 8.4004 INE691A16IV5 UCO BK 17-Nov-14 98.9299 8.4002 1 25 98.9299 8.4002 INE237A16A08 KOTAK MAH BK 17-Nov-14 98.8858 8.7503 1 5 98.8858 8.7503 INE434A16IV0 ANDHRA BK 17-Nov-14 98.8795 8.8004 1 5 98.8795 8.8004 INE428A16OE6 ALLAHABAD BK 17-Nov-14 98.9211 8.4701 1 5 98.9211 8.4701 INE112A16GZ7 CORPORATION BK 18-Nov-14 98.9010 8.4498 1 25 98.9010 8.4498 INE476A16OQ9 CANARA BK 18-Nov-14 98.8560 8.7998 1 5 98.8560 8.7998 INE237A16ZS7 KOTAK MAH BK 19-Nov-14 98.8324 8.8002 1 5 98.8324 8.8002 INE238A16UC0 AXIS BK 20-Nov-14 98.8029 8.6713 2 0.75 98.8029 8.6713 INE476A16OX5 CANARA BK 21-Nov-14 98.7827 8.6498 1 43 98.7827 8.6498 INE457A16FZ8 BK OF MAHARASHTRA 25-Nov-14 98.7089 8.5253 2 100 98.7089 8.5253 INE141A16PU8 OBC 25-Nov-14 98.7261 8.4102 2 50 98.7261 8.4102 INE036D16ER4 THE KARUR VYSYA BK 25-Nov-14 98.6773 8.7367 2 1.25 98.6773 8.7367 INE095A16OX3 INDUSIND BK 26-Nov-14 98.6753 8.7501 1 25 98.6753 8.7501 INE095A16OX3 INDUSIND BK 26-Nov-14 98.7037 8.4099 1 15 98.7037 8.4099 INE476A16OR7 CANARA BK 27-Nov-14 98.6441 8.6501 1 75 98.6441 8.6501 INE476A16OR7 CANARA BK 27-Nov-14 98.6444 8.7999 1 5 98.6444 8.7999 INE238A16UM9 AXIS BK 27-Nov-14 98.6455 8.6411 1 3.5 98.6455 8.6411 INE141A16RD0 OBC 28-Nov-14 98.6053 8.7503 1 5 98.6053 8.7503 INE237A16ZW9 KOTAK MAH BK 28-Nov-14 98.5975 8.7999 1 5 98.5975 8.7999 INE692A16DT8 UNION BK OF INDIA 28-Nov-14 98.6209 8.8002 1 5 98.6209 8.8002 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 98.5593 8.6054 4 225 98.5611 8.5946 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 98.5619 8.5898 1 125 98.5619 8.5898 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 98.5407 8.5797 2 75 98.5374 8.5996 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 98.5541 8.4999 5 50 98.5541 8.4999 INE095A16PA8 INDUSIND BK 4-Dec-14 98.4889 8.7502 1 25 98.4889 8.7502 INE434A16HX8 ANDHRA BK 5-Dec-14 98.4694 8.5964 4 150 98.4425 8.7497 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 98.3544 8.6012 3 90 98.3546 8.6003 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 98.3452 8.6502 1 5 98.3452 8.6502 INE562A16EM6 INDIAN BK 11-Dec-14 98.3376 8.5699 1 0.6 98.3376 8.5699 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 98.3187 8.5503 1 50 98.3187 8.5503 INE008A16TO4 IDBI BK 12-Dec-14 98.3091 8.5999 1 50 98.3091 8.5999 INE528G16ZH9 YES BK 18-Dec-14 98.1539 8.6899 1 45 98.1539 8.6899 INE483A16HH8 CENTRAL BK OF INDIA 29-Dec-14 97.9353 8.5500 1 50 97.9353 8.5500 INE651A16GY7 STATE BK OF MYSORE 2-Jan-15 97.7925 8.7652 2 250 97.7925 8.7652 INE095A16NX5 INDUSIND BK 8-Jan-15 97.6380 8.8299 1 25 97.6380 8.8299 INE483A16HS5 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jan-15 97.3849 8.8301 1 25 97.3849 8.8301 INE028A16839 BK OF BARODA 22-Jan-15 97.3487 8.7200 1 0.1 97.3487 8.7200 INE976G16695 THE RATNAKAR BK 3-Feb-15 96.9479 9.1197 2 7.5 96.9479 9.1197 INE036D16FH2 THE KARUR VYSYA BK 12-Feb-15 96.8097 8.9099 1 25 96.8097 8.9099 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 96.4920 8.7301 1 25 96.4920 8.7301 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 96.4397 8.7499 1 25 96.4397 8.7499 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 96.4050 8.7250 2 100 96.4050 8.7250 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 96.4001 8.7374 1 2.1 96.4001 8.7374 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 96.3061 8.7499 1 75 96.3061 8.7499 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 96.2716 8.8348 1 2 96.2716 8.8348 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 96.2599 8.7542 2 85 96.2616 8.7501 INE649A16EV2 STATE BK OF HYDERABAD 12-Mar-15 96.2601 8.7000 1 25 96.2601 8.7000 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 96.2183 8.7475 2 50 96.2276 8.7250 INE976G16760 THE RATNAKAR BK 13-Mar-15 96.0097 9.2500 1 25 96.0097 9.2500 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 96.2089 8.7700 1 9 96.2089 8.7700 INE654A16EN9 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Mar-15 96.1718 8.7001 2 25 96.1718 8.7001 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 96.1376 8.7809 1 7.7 96.1376 8.7809 INE705A16JO6 VIJAYA BK 17-Mar-15 96.0924 8.8350 1 9 96.0924 8.8350 INE562A16FV4 INDIAN BK 26-Mar-15 95.9262 8.7575 1 0.1 95.9262 8.7575 INE691A16HS3 UCO BK 27-Mar-15 95.8717 8.8299 1 3.75 95.8717 8.8299 INE434A16GS0 ANDHRA BK 4-May-15 94.9326 9.0200 1 25 94.9326 9.0200 INE705A16KI6 VIJAYA BK 20-May-15 94.5861 9.0051 1 25 94.5861 9.0051 INE238A16WR4 AXIS BK 9-Jun-15 94.1162 9.0549 1 1.25 94.1162 9.0549 INE651A16GO8 STATE BK OF MYSORE 10-Jun-15 94.1894 8.9000 3 100 94.1894 8.9000 INE976G16919 THE RATNAKAR BK 21-Jul-15 93.0102 9.3300 1 0.5 93.0102 9.3300 INE090A16T29 ICICI BK 1-Sep-15 92.2901 9.0750 1 0.1 92.2901 9.0750 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 