Oct 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16OD7 CANARA BK 7-Oct-14 99.8642 8.2697 3 225 99.8654 8.1992 INE095A16OM6 INDUSIND BK 7-Oct-14 99.8636 8.3102 3 125 99.8670 8.1016 INE692A16DL5 UNION BK OF INDIA 7-Oct-14 99.8687 7.9979 1 100 99.8687 7.9979 INE141A16MV3 OBC 7-Oct-14 99.8592 8.5774 1 100 99.8592 8.5774 INE434A16EM8 ANDHRA BK 7-Oct-14 99.8654 8.1992 1 100 99.8654 8.1992 INE428A16NU4 ALLAHABAD BK 7-Oct-14 99.8719 7.8027 1 100 99.8719 7.8027 INE683A16ED9 THE SOUTH INDIAN BK 7-Oct-14 99.8695 7.9491 1 40 99.8695 7.9491 INE457A16FN4 BK OF MAHARASHTRA 7-Oct-14 99.8695 7.9491 1 25 99.8695 7.9491 INE008A16WI0 IDBI BK 7-Oct-14 99.8646 8.2480 1 25 99.8646 8.2480 INE667A16EB6 SYNDICATE BK 7-Oct-14 99.8695 7.9491 1 25 99.8695 7.9491 INE008A16WJ8 IDBI BK 8-Oct-14 99.8463 8.0241 2 100 99.8449 8.0999 INE667A16EC4 SYNDICATE BK 8-Oct-14 99.8478 7.9482 1 50 99.8478 7.9482 INE141A16QL5 OBC 8-Oct-14 99.8449 8.0999 1 50 99.8449 8.0999 INE476A16OG0 CANARA BK 8-Oct-14 99.8430 8.1993 1 10 99.8430 8.1993 INE141A16QP6 OBC 9-Oct-14 99.8206 8.1998 1 25 99.8206 8.1998 INE112A16GO1 CORPORATION BK 10-Oct-14 99.7999 8.1307 2 125 99.8068 7.8505 INE476A16OJ4 CANARA BK 10-Oct-14 99.8019 8.0500 1 50 99.8019 8.0500 INE667A16EF7 SYNDICATE BK 13-Oct-14 99.7344 8.1002 1 50 99.7344 8.1002 INE476A16OL0 CANARA BK 13-Oct-14 99.7288 8.2710 2 35 99.7279 8.2990 INE651A16GQ3 STATE BK OF MYSORE 17-Oct-14 99.6462 8.0997 1 125 99.6462 8.0997 INE112A16GL7 CORPORATION BK 20-Oct-14 99.5550 8.5869 1 150 99.5550 8.5869 INE667A16EK7 SYNDICATE BK 22-Oct-14 99.5276 8.2497 1 150 99.5276 8.2497 INE692A16DN1 UNION BK OF INDIA 27-Oct-14 99.4087 8.3503 1 200 99.4087 8.3503 INE483A16JJ0 CENTRAL BK OF INDIA 27-Oct-14 99.4052 8.4000 1 25 99.4052 8.4000 INE691A16IS1 UCO BK 27-Oct-14 99.4052 8.4000 1 25 99.4052 8.4000 INE141A16QV4 OBC 31-Oct-14 99.3009 8.5656 1 20 99.3009 8.5656 INE476A16OP1 CANARA BK 31-Oct-14 99.4507 8.4001 1 5 99.4507 8.4001 INE476A16OH8 CANARA BK 3-Nov-14 99.2481 8.3795 1 100 99.2481 8.3795 INE691A16IP7 UCO BK 3-Nov-14 99.2216 8.6771 2 59 99.2216 8.6771 INE008A16SJ6 IDBI BK 3-Nov-14 99.3496 8.8500 1 25 99.3496 8.8500 INE476A16OH8 CANARA BK 3-Nov-14 99.3496 8.8500 1 5 99.3496 8.8500 INE141A16QX0 OBC 5-Nov-14 99.1538 8.9000 1 45 99.1538 8.9000 INE476A16OI6 CANARA BK 7-Nov-14 99.2581 8.8006 1 25 99.2581 8.8006 INE141A16RF5 OBC 10-Nov-14 99.0591 8.6676 2 75 99.0610 8.6496 INE090A16G40 ICICI BK 10-Nov-14 99.0814 8.4599 1 0.2 99.0814 8.4599 INE434A16IS6 ANDHRA BK 12-Nov-14 99.0427 8.3998 1 45 99.0427 8.3998 INE141A16RJ7 OBC 14-Nov-14 98.9668 8.6603 1 70 98.9668 8.6603 INE428A16OE6 ALLAHABAD BK 17-Nov-14 98.9211 8.4701 1 90 98.9211 8.4701 INE476A16OW7 CANARA BK 17-Nov-14 99.0289 8.7299 1 25 99.0289 8.7299 INE476A16OQ9 CANARA BK 18-Nov-14 99.0054 8.7304 1 25 99.0054 8.7304 INE651A16GW1 STATE BK OF MYSORE 18-Nov-14 99.0054 8.7304 1 25 99.0054 8.7304 INE476A16OX5 CANARA BK 21-Nov-14 98.8085 8.6302 1 75 98.8085 8.6302 INE667A16EM3 SYNDICATE BK 24-Nov-14 98.9074 8.4001 1 25 98.9074 8.4001 INE428A16OL1 ALLAHABAD BK 25-Nov-14 98.7383 8.4801 1 200 98.7383 8.4801 INE141A16PU8 OBC 25-Nov-14 98.8849 8.4000 1 25 98.8849 8.4000 INE141A16PU8 OBC 25-Nov-14 98.7383 8.4801 1 1 98.7383 8.4801 INE141A16RB4 OBC 26-Nov-14 98.7157 8.4798 1 200 98.7157 8.4798 INE095A16OX3 INDUSIND BK 26-Nov-14 98.7261 8.4102 1 15 98.7261 8.4102 INE476A16OR7 CANARA BK 27-Nov-14 98.7990 8.6999 1 25 98.7990 8.6999 INE428A16OF3 ALLAHABAD BK 28-Nov-14 98.6651 8.5144 8 700 98.6631 8.5273 INE476A16OZ0 CANARA BK 28-Nov-14 98.6734 8.4609 2 300 98.6733 8.4613 INE692A16DT8 UNION BK OF INDIA 28-Nov-14 98.6704 8.4801 2 200 98.6704 8.4801 INE141A16RD0 OBC 28-Nov-14 98.6761 8.4434 3 150 98.6781 8.4303 INE077A16CD8 DENA BK 28-Nov-14 98.6632 8.5263 2 100 98.6534 8.5900 INE428A16OF3 ALLAHABAD BK 28-Nov-14 98.7757 8.7002 1 25 98.7757 8.7002 INE691A16IW3 UCO BK 28-Nov-14 98.7757 8.7002 1 25 98.7757 8.7002 INE238A16UN7 AXIS BK 28-Nov-14 98.6455 8.6411 1 0.1 98.6455 8.6411 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 98.6029 8.4779 3 245 98.6067 8.4548 INE608A16GY7 PUNJAB AND SIND BK 1-Dec-14 98.5965 8.5175 3 200 98.5965 8.5175 INE683A16EO6 THE SOUTH INDIAN BK 1-Dec-14 98.5937 8.5348 1 50 98.5937 8.5348 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 98.5638 8.7189 1 25 98.5638 8.7189 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 98.5833 8.4601 3 200 98.5932 8.4001 INE691A16IY9 UCO BK 2-Dec-14 98.5714 8.5322 1 200 98.5714 8.5322 INE141A16QY8 OBC 2-Dec-14 98.5916 8.4098 1 100 98.5916 8.4098 INE562A16GW0 INDIAN BK 2-Dec-14 98.5899 8.4201 3 100 98.5899 8.4201 INE160A16KR5 PUNJAB NATIONAL BK 2-Dec-14 98.5949 8.3898 1 25 98.5949 8.3898 INE238A16UO5 AXIS BK 3-Dec-14 98.5541 8.4999 1 300 98.5541 8.4999 INE476A16OS5 CANARA BK 3-Dec-14 98.5591 8.4701 2 250 98.5591 8.4701 INE077A16CE6 DENA BK 5-Dec-14 98.5052 8.5210 6 550 98.5192 8.4402 INE238A16XE0 AXIS BK 5-Dec-14 98.5089 8.4998 1 293 98.5089 8.4998 INE434A16HX8 ANDHRA BK 5-Dec-14 98.5065 8.5136 2 150 98.5244 8.4102 INE457A16FY1 BK OF MAHARASHTRA 5-Dec-14 98.5080 8.5050 4 150 98.5080 8.5050 INE040A16AH1 HDFC BK 8-Dec-14 98.4456 8.4752 2 200 98.4456 8.4752 INE649A16FD7 STATE BK OF HYDERABAD 9-Dec-14 98.4295 8.4403 1 100 98.4295 8.4403 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 98.4227 8.4774 1 50 98.4227 8.4774 INE112A16EL2 CORPORATION BK 9-Dec-14 98.4259 8.4599 1 25 98.4259 8.4599 INE141A16NG2 OBC 9-Dec-14 98.4259 8.4599 1 25 98.4259 8.4599 INE692A16DS0 UNION BK OF INDIA 10-Dec-14 98.3909 8.5275 3 100 98.3909 8.5275 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 98.3997 8.4801 1 50 98.3997 8.4801 INE562A16EM6 INDIAN BK 11-Dec-14 98.3923 8.4000 1 25 98.3923 8.4000 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 98.3643 8.4300 1 25 98.3643 8.4300 INE654A16EV2 STATE BK OF TRAVANCORE 12-Dec-14 98.3643 8.4300 1 25 98.3643 8.4300 INE238A16UZ1 AXIS BK 23-Dec-14 98.1038 8.4999 1 25 98.1038 8.4999 INE028A16847 BK OF BARODA 23-Jan-15 97.3369 8.7599 1 0.1 97.3369 8.7599 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 96.4843 8.7499 1 1 96.4843 8.7499 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 96.4292 8.7200 1 25 96.4292 8.7200 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 96.4292 8.7200 1 1 96.4292 8.7200 INE090A16N17 ICICI BK 5-Mar-15 96.3908 8.8173 1 0.15 96.3908 8.8173 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 96.4149 8.7001 1 75 96.4149 8.7001 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 96.3404 8.7202 2 75.25 96.3283 8.7500 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 96.3002 8.7100 1 50 96.3002 8.7100 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 96.2560 8.7099 1 125 96.2560 8.7099 INE654A16EN9 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Mar-15 96.2149 8.6501 1 10 96.2149 8.6501 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 96.1729 8.7499 1 1 96.1729 8.7499 INE608A16FT9 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-15 96.0850 8.8000 1 2 96.0850 8.8000 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 96.0201 8.7449 1 0.02 96.0201 8.7449 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 94.6054 9.0100 1 1 94.6054 9.0100 INE238A16WR4 AXIS BK 9-Jun-15 94.1565 9.0249 1 0.25 94.1565 9.0249 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 