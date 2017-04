Oct 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16QP6 OBC 9-Oct-14 99.9561 8.0153 1 75 99.9561 8.0153 INE608A16GN0 PUNJAB AND SIND BK 13-Oct-14 99.8703 7.9003 1 50 99.8703 7.9003 INE667A16EF7 SYNDICATE BK 13-Oct-14 99.8687 7.9979 1 50 99.8687 7.9979 INE112A16GL7 CORPORATION BK 20-Oct-14 99.7141 8.0502 1 50 99.7141 8.0502 INE667A16EG5 SYNDICATE BK 20-Oct-14 99.7141 8.0502 1 50 99.7141 8.0502 INE476A16OK2 CANARA BK 20-Oct-14 99.7123 8.1010 1 35 99.7123 8.1010 INE667A16EH3 SYNDICATE BK 21-Oct-14 99.7053 8.2987 1 25 99.7053 8.2987 INE667A16EK7 SYNDICATE BK 22-Oct-14 99.6641 8.2011 1 50 99.6641 8.2011 INE141A16QV4 OBC 31-Oct-14 99.4399 8.5662 1 55 99.4399 8.5662 INE476A16OP1 CANARA BK 31-Oct-14 99.4520 8.3801 1 5 99.4520 8.3801 INE036D16GH0 THE KARUR VYSYA BK 3-Nov-14 99.3996 8.4796 1 25 99.3996 8.4796 INE141A16QX0 OBC 5-Nov-14 99.3174 8.6504 1 50 99.3174 8.6504 INE141A16RF5 OBC 10-Nov-14 99.2007 8.6499 1 50 99.2007 8.6499 INE095A16OQ7 INDUSIND BK 14-Nov-14 99.1228 8.5003 1 5 99.1228 8.5003 INE428A16OE6 ALLAHABAD BK 17-Nov-14 99.0575 8.4704 1 25 99.0575 8.4704 INE141A16RA6 OBC 17-Nov-14 99.0803 8.4702 1 25 99.0803 8.4702 INE434A16IY4 ANDHRA BK 21-Nov-14 98.9279 8.7902 1 5 98.9279 8.7902 INE141A16RD0 OBC 28-Nov-14 98.8119 8.4398 2 200 98.8119 8.4398 INE077A16CD8 DENA BK 28-Nov-14 98.8006 8.5214 2 100 98.8087 8.4628 INE428A16OF3 ALLAHABAD BK 28-Nov-14 98.7757 8.7002 1 25 98.7757 8.7002 INE691A16IW3 UCO BK 28-Nov-14 98.7757 8.7002 1 25 98.7757 8.7002 INE238A16UN7 AXIS BK 28-Nov-14 98.8105 8.4499 1 5 98.8105 8.4499 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 98.7445 8.4376 4 175 98.7281 8.5495 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 98.7396 8.4712 1 100 98.7396 8.4712 INE238A16XD2 AXIS BK 2-Dec-14 98.7291 8.3902 1 25 98.7291 8.3902 INE141A16RE8 OBC 3-Dec-14 98.6977 8.6002 1 5 98.6977 8.6002 INE476A16OS5 CANARA BK 3-Dec-14 98.7097 8.5199 1 5 98.7097 8.5199 INE141A16RG3 OBC 4-Dec-14 98.6779 8.4318 8 450 98.6781 8.4303 INE077A16CE6 DENA BK 5-Dec-14 98.6450 8.4980 4 275 98.6505 8.4628 INE683A16EP3 THE SOUTH INDIAN BK 5-Dec-14 98.6391 8.5353 4 150 98.6391 8.5353 INE428A16OK3 ALLAHABAD BK 5-Dec-14 98.6494 8.4698 2 100 98.6494 8.4698 INE434A16HX8 ANDHRA BK 5-Dec-14 98.6502 8.4647 1 100 98.6502 8.4647 INE457A16FY1 BK OF MAHARASHTRA 5-Dec-14 98.6487 8.4742 2 100 98.6487 8.4742 INE483A16GT5 CENTRAL BK OF INDIA 5-Dec-14 98.6604 8.3999 2 50 98.6604 8.3999 INE428A16OJ5 ALLAHABAD BK 8-Dec-14 98.5775 8.4952 1 200 98.5775 8.4952 INE483A16GV1 CENTRAL BK OF INDIA 8-Dec-14 98.5808 8.4752 2 25 98.5808 8.4752 INE608A16GX9 PUNJAB AND SIND BK 10-Dec-14 98.5379 8.4623 1 175 98.5379 8.4623 INE692A16DS0 UNION BK OF INDIA 10-Dec-14 98.5400 8.4499 2 150 98.5400 8.4499 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 98.5442 8.4253 1 50 98.5442 8.4253 INE562A16GT6 INDIAN BK 10-Dec-14 98.5570 8.3501 1 25 98.5570 8.3501 INE141A16NI8 OBC 11-Dec-14 98.5201 8.4350 4 400 98.5201 8.4350 INE141A16NJ6 OBC 12-Dec-14 98.4981 8.4326 4 450 98.4986 8.4298 INE483A16GX7 CENTRAL BK OF INDIA 12-Dec-14 98.4950 8.4503 1 5 98.4950 8.4503 INE705A16II0 VIJAYA BK 12-Dec-14 98.4863 8.4999 1 1 98.4863 8.4999 INE562A16EN4 INDIAN BK 15-Dec-14 98.4277 8.4501 1 3 98.4277 8.4501 INE141A16NN8 OBC 18-Dec-14 98.3648 8.4274 2 400 98.3648 8.4274 INE040A16AG3 HDFC BK 24-Dec-14 98.2425 8.4800 1 200 98.2425 8.4800 INE040A16AG3 HDFC BK 24-Dec-14 98.2167 8.4966 2 150 98.2180 8.4901 INE651A16GY7 STATE BK OF MYSORE 2-Jan-15 97.9684 8.7001 2 250 97.9684 8.7001 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 97.1640 8.7324 1 11 97.1640 8.7324 INE112A16EU3 CORPORATION BK 13-Feb-15 97.0070 8.7299 1 25 97.0070 8.7299 INE112A16EV1 CORPORATION BK 16-Feb-15 96.9395 8.7299 1 25 96.9395 8.7299 INE090A16M00 ICICI BK 23-Feb-15 96.7646 8.7799 1 25 96.7646 8.7799 INE141A16OT3 OBC 24-Feb-15 96.7600 8.7300 1 25 96.7600 8.7300 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 96.5557 8.6801 1 25 96.5557 8.6801 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 96.3125 8.6799 1 25 96.3125 8.6799 INE238A16WT0 AXIS BK 1-Jun-15 94.5310 8.9100 1 50 94.5310 8.9100 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 94.5875 8.8500 1 25 94.5875 8.8500 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 94.5214 8.8150 1 50 94.5214 8.8150 INE112A16GN3 CORPORATION BK 19-Jun-15 94.2017 8.8451 2 50 94.2017 8.8451 INE238A16XS0 AXIS BK 21-Sep-15 92.0116 9.0800 1 0.2 92.0116 9.0800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com