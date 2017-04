Oct 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16QP6 OBC 9-Oct-14 99.9785 7.8492 1 75 99.9785 7.8492 INE476A16OJ4 CANARA BK 10-Oct-14 99.9567 7.9057 1 25 99.9567 7.9057 INE608A16GN0 PUNJAB AND SIND BK 13-Oct-14 99.8905 8.0023 1 50 99.8905 8.0023 INE457A16FO2 BK OF MAHARASHTRA 13-Oct-14 99.9113 8.1011 1 5 99.9113 8.1011 INE008A16WS9 IDBI BK 17-Oct-14 99.8206 8.1998 1 25 99.8206 8.1998 INE112A16GL7 CORPORATION BK 20-Oct-14 99.7240 8.4182 1 100 99.7240 8.4182 INE691A16IQ5 UCO BK 21-Oct-14 99.7088 8.1999 1 5 99.7088 8.1999 INE667A16EK7 SYNDICATE BK 22-Oct-14 99.6914 8.0705 1 50 99.6914 8.0705 INE238A16UJ5 AXIS BK 30-Oct-14 99.4933 8.4494 1 25 99.4933 8.4494 INE476A16OP1 CANARA BK 31-Oct-14 99.4903 8.4997 1 25 99.4903 8.4997 INE528G16YV3 YES BK 31-Oct-14 99.4873 8.5500 1 25 99.4873 8.5500 INE654A16FA3 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Nov-14 99.4193 8.1998 1 50 99.4193 8.1998 INE141A16RJ7 OBC 14-Nov-14 99.1308 8.6497 3 150 99.1308 8.6497 INE691A16IU7 UCO BK 14-Nov-14 99.1308 8.6497 1 75 99.1308 8.6497 INE428A16OE6 ALLAHABAD BK 17-Nov-14 99.0803 8.4702 1 70 99.0803 8.4702 INE608A16GV3 PUNJAB AND SIND BK 17-Nov-14 99.0606 8.6533 1 50 99.0606 8.6533 INE691A16IV5 UCO BK 17-Nov-14 99.0965 8.3196 1 25 99.0965 8.3196 INE434A16IV0 ANDHRA BK 17-Nov-14 99.0771 8.4999 1 5 99.0771 8.4999 INE237A16ZS7 KOTAK MAH BK 19-Nov-14 99.0314 8.4999 1 5 99.0314 8.4999 INE428A16OD8 ALLAHABAD BK 21-Nov-14 98.9857 8.5003 1 5 98.9857 8.5003 INE141A16RC2 OBC 27-Nov-14 98.8604 8.4150 2 500 98.8604 8.4150 INE476A16OR7 CANARA BK 27-Nov-14 98.8545 8.4593 2 225 98.8585 8.4292 INE077A16CD8 DENA BK 28-Nov-14 98.8154 8.5797 1 50 98.8154 8.5797 INE428A16OF3 ALLAHABAD BK 28-Nov-14 98.7990 8.6999 1 25 98.7990 8.6999 INE691A16IW3 UCO BK 28-Nov-14 98.7990 8.6999 1 25 98.7990 8.6999 INE238A16UN7 AXIS BK 28-Nov-14 98.8490 8.5001 1 5 98.8490 8.5001 INE237A16ZW9 KOTAK MAH BK 28-Nov-14 98.8263 8.4998 1 5 98.8263 8.4998 INE141A16RD0 OBC 28-Nov-14 98.8263 8.4998 1 5 98.8263 8.4998 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 98.7743 8.3876 3 100 98.7696 8.4202 INE649A16FC9 STATE BK OF HYDERABAD 1-Dec-14 98.7870 8.2997 1 25 98.7870 8.2997 INE705A16IA7 VIJAYA BK 2-Dec-14 98.7457 8.4297 3 150 98.7457 8.4297 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 98.7557 8.3620 3 125 98.7604 8.3297 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 98.7519 8.3874 5 100 98.7501 8.3998 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 98.7364 8.6503 2 50 98.7364 8.6503 INE238A16UO5 AXIS BK 3-Dec-14 98.7184 8.4620 2 325 98.7276 8.4002 INE476A16OS5 CANARA BK 3-Dec-14 98.7236 8.4270 1 225 98.7236 8.4270 INE476A16OS5 CANARA BK 3-Dec-14 98.7133 8.6503 1 50 98.7133 8.6503 INE008A16WU5 IDBI BK 3-Dec-14 98.7075 8.6898 1 5 98.7075 8.6898 INE095A16PA8 INDUSIND BK 4-Dec-14 98.6913 8.4911 2 355 98.6672 8.6499 INE141A16RG3 OBC 4-Dec-14 98.6843 8.6899 1 5 98.6843 8.6899 INE457A16FY1 BK OF MAHARASHTRA 5-Dec-14 98.6905 8.3502 1 25 98.6905 8.3502 INE428A16OK3 ALLAHABAD BK 5-Dec-14 98.6611 8.6900 1 10 98.6611 8.6900 INE112A16EL2 CORPORATION BK 9-Dec-14 98.6097 8.3002 1 50 98.6097 8.3002 INE692A16DS0 UNION BK OF INDIA 10-Dec-14 98.5860 8.3097 1 25 98.5860 8.3097 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 98.5541 8.4999 1 5 98.5541 8.4999 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 98.5426 8.3049 1 25 98.5426 8.3049 INE514E16962 EXIM 18-Dec-14 98.3876 8.4249 1 6 98.3876 8.4249 INE095A16PB6 INDUSIND BK 19-Dec-14 98.3571 8.4677 4 500 98.3571 8.4677 INE095A16PC4 INDUSIND BK 22-Dec-14 98.2902 8.4658 3 250 98.2899 8.4673 INE976G16AC4 THE RATNAKAR BK 23-Dec-14 98.1906 8.8500 1 50 98.1906 8.8500 INE141A16RL3 OBC 2-Jan-15 97.9975 8.6727 2 300 97.9975 8.6727 INE141A16RM1 OBC 5-Jan-15 97.9198 8.7124 5 500 97.9198 8.7124 INE652A16IP9 STATE BK OF PATIALA 5-Jan-15 97.9309 8.6649 1 50 97.9309 8.6649 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 97.1890 8.7247 1 8 97.1890 8.7247 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 96.7171 8.7249 1 38 96.7171 8.7249 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 96.7148 8.6099 1 50 96.7148 8.6099 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 96.6631 8.6898 2 47 96.6631 8.6898 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 96.6593 8.7000 1 25 96.6593 8.7000 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 96.6632 8.6300 2 75 96.6632 8.6300 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 96.6632 8.6300 1 50 96.6632 8.6300 INE565A16947 INDIAN OVERSEAS BK 3-Mar-15 96.6557 8.6500 1 50 96.6557 8.6500 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 96.6669 8.6201 1 25 96.6669 8.6201 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 96.6370 8.7001 1 0.1 96.6370 8.7001 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 96.6373 8.6401 1 25 96.6373 8.6401 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 96.6247 8.6150 2 100 96.6247 8.6150 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 96.6191 8.6298 4 84 96.6200 8.6274 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 96.6190 8.6301 1 50 96.6190 8.6301 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 96.5909 8.6459 3 39.8 96.5855 8.6601 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 96.5308 8.6300 2 150 96.5308 8.6300 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 96.5134 8.6750 2 100 96.5153 8.6700 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 96.5050 8.6397 5 219.5 96.5068 8.6351 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 96.4633 8.6898 1 0.5 96.4633 8.6898 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 96.4628 8.6350 2 75 96.4648 8.6299 INE649A16EV2 STATE BK OF HYDERABAD 12-Mar-15 96.4450 8.6800 1 75 96.4450 8.6800 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 96.4467 8.6201 2 225 96.4467 8.6201 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 96.4428 8.6299 1 50 96.4428 8.6299 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 96.4308 8.6601 1 25 96.4308 8.6601 INE654A16EN9 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Mar-15 96.3768 8.6301 2 50 96.3768 8.6301 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 96.3467 8.6501 1 75 96.3467 8.6501 INE705A16JO6 VIJAYA BK 17-Mar-15 96.3467 8.6501 2 10 96.3467 8.6501 INE434A16GS0 ANDHRA BK 4-May-15 95.2260 8.8399 1 25 95.2260 8.8399 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 94.8541 8.8400 3 100 94.8541 8.8400 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 94.8759 8.8399 1 25 94.8759 8.8399 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 94.6380 8.8001 1 25 94.6380 8.8001 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 94.5733 8.8000 2 75 94.5733 8.8000 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 94.5400 8.8201 1 25 94.5400 8.8201 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 94.5733 8.8000 1 25 94.5733 8.8000 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 94.4656 8.8000 1 25 94.4656 8.8000 INE160A16KT1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-15 94.4441 8.8000 2 75 94.4441 8.8000 INE160A16KT1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-15 94.4226 8.8000 1 25 94.4226 8.8000 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 94.3031 8.8199 1 50 94.3031 8.8199 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 94.3367 8.8000 1 25 94.3367 8.8000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com