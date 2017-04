Oct 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16OL0 CANARA BK 13-Oct-14 99.9140 7.8543 1 170 99.9140 7.8543 INE476A16OL0 CANARA BK 13-Oct-14 99.9347 7.9500 1 5 99.9347 7.9500 INE667A16EJ9 SYNDICATE BK 16-Oct-14 99.8461 8.0358 2 100 99.8468 8.0005 INE667A16EE0 SYNDICATE BK 17-Oct-14 99.8250 7.9984 1 25 99.8250 7.9984 INE141A16QQ4 OBC 17-Oct-14 99.8210 8.1815 2 10 99.8210 8.1815 INE476A16OK2 CANARA BK 20-Oct-14 99.7570 8.0825 3 115 99.7574 8.0695 INE008A16WO8 IDBI BK 20-Oct-14 99.7731 8.3007 1 5 99.7731 8.3007 INE476A16OK2 CANARA BK 20-Oct-14 99.7731 8.3007 1 5 99.7731 8.3007 INE667A16EH3 SYNDICATE BK 21-Oct-14 99.7344 8.1002 1 200 99.7344 8.1002 INE428A16NW0 ALLAHABAD BK 21-Oct-14 99.7505 8.2996 1 5 99.7505 8.2996 INE667A16EK7 SYNDICATE BK 22-Oct-14 99.7134 8.0700 3 100 99.7134 8.0700 INE428A16NV2 ALLAHABAD BK 27-Oct-14 99.6103 8.3998 1 25 99.6103 8.3998 INE428A16NZ3 ALLAHABAD BK 28-Oct-14 99.5875 8.3992 1 25 99.5875 8.3992 INE608A16GO8 PUNJAB AND SIND BK 30-Oct-14 99.5287 8.2304 1 5 99.5287 8.2304 INE428A16NY6 ALLAHABAD BK 5-Nov-14 99.3946 8.5507 1 25 99.3946 8.5507 INE434A16IS6 ANDHRA BK 12-Nov-14 99.2305 8.3249 2 50 99.2328 8.2998 INE141A16RA6 OBC 17-Nov-14 99.1031 8.4700 1 25 99.1031 8.4700 INE428A16OD8 ALLAHABAD BK 21-Nov-14 99.0427 8.3998 1 5 99.0427 8.3998 INE667A16EM3 SYNDICATE BK 24-Nov-14 98.9188 8.6729 1 17 98.9188 8.6729 INE095A16OX3 INDUSIND BK 26-Nov-14 98.8942 8.5027 3 6 98.8942 8.5027 INE476A16OR7 CANARA BK 27-Nov-14 98.8455 8.7003 1 25 98.8455 8.7003 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 98.7966 8.5498 1 5 98.7966 8.5498 INE008A16WU5 IDBI BK 3-Dec-14 98.7464 8.4250 1 513.3 98.7464 8.4250 INE141A16NE7 OBC 5-Dec-14 98.7128 8.3501 1 50 98.7128 8.3501 INE608A16GZ4 PUNJAB AND SIND BK 8-Dec-14 98.6396 8.3899 6 200 98.6396 8.3899 INE434A16IZ1 ANDHRA BK 8-Dec-14 98.6460 8.3499 2 50 98.6460 8.3499 INE040A16AH1 HDFC BK 8-Dec-14 98.6572 8.4202 1 5 98.6572 8.4202 INE692A16DS0 UNION BK OF INDIA 10-Dec-14 98.6031 8.3402 1 50 98.6031 8.3402 INE608A16HA5 PUNJAB AND SIND BK 12-Dec-14 98.5502 8.3900 4 150 98.5502 8.3900 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 98.5587 8.3401 1 50 98.5587 8.3401 INE112A16EP3 CORPORATION BK 18-Dec-14 98.4257 8.3401 1 50 98.4257 8.3401 INE095A16PD2 INDUSIND BK 23-Dec-14 98.2899 8.4673 2 250 98.2899 8.4673 INE141A16RL3 OBC 2-Jan-15 98.0310 8.6248 4 480 98.0411 8.5798 INE651A16GY7 STATE BK OF MYSORE 2-Jan-15 98.0464 8.5561 5 250 98.0455 8.5602 INE483A16HK2 CENTRAL BK OF INDIA 2-Jan-15 98.0343 8.6102 2 50 98.0343 8.6102 INE141A16RM1 OBC 5-Jan-15 97.9721 8.5851 3 200 97.9710 8.5900 INE434A16JE4 ANDHRA BK 5-Jan-15 97.9450 8.7024 2 75 97.9450 8.7024 INE141A16RN9 OBC 6-Jan-15 97.9198 8.7124 3 300 97.9198 8.7124 INE095A16PF7 INDUSIND BK 7-Jan-15 97.9028 8.6875 3 400 97.9028 8.6875 INE141A16RO7 OBC 7-Jan-15 97.8969 8.7125 3 200 97.8969 8.7125 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 97.6253 8.6199 1 0.05 97.6253 8.6199 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 97.2379 8.6400 1 25 97.2379 8.6400 INE028A16AD5 BK OF BARODA 24-Feb-15 96.8261 8.6699 1 25 96.8261 8.6699 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 96.7111 8.6199 1 25 96.7111 8.6199 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 96.6797 8.6450 1 0.1 96.6797 8.6450 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 96.5490 8.6400 1 25 96.5490 8.6400 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 96.5088 8.6300 1 50 96.5088 8.6300 INE562A16FT8 INDIAN BK 16-Mar-15 96.4248 8.6200 1 25 96.4248 8.6200 INE084A16AV0 BK OF INDIA 18-Mar-15 96.3536 8.6331 2 1.5 96.3536 8.6331 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 94.8759 8.8400 1 100 94.8759 8.8400 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 94.5733 8.8000 1 50 94.5733 8.8000 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 94.5949 8.8000 1 50 94.5949 8.8000 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 94.5646 8.8149 1 25 94.5646 8.8149 INE166A16LV2 ING VYSYA BK 14-Sep-15 92.2055 9.0750 1 50 92.2055 9.0750 INE238A16XQ4 AXIS BK 22-Sep-15 92.1135 8.9800 1 50 92.1135 8.9800 INE141A16RP4 OBC 28-Sep-15 91.9679 9.0050 7 70 91.9679 9.0050 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com