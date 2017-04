Oct 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16OL0 CANARA BK 13-Oct-14 99.9343 7.9988 1 170 99.9343 7.9988 INE667A16EE0 SYNDICATE BK 17-Oct-14 99.8459 8.0476 2 300 99.8459 8.0476 INE651A16GQ3 STATE BK OF MYSORE 17-Oct-14 99.8484 7.9169 1 125 99.8484 7.9169 INE008A16WS9 IDBI BK 17-Oct-14 99.8435 8.1745 3 100 99.8449 8.0999 INE565A16988 INDIAN OVERSEAS BK 17-Oct-14 99.8443 8.1313 1 25 99.8443 8.1313 INE141A16QQ4 OBC 17-Oct-14 99.9119 8.0462 1 5 99.9119 8.0462 INE112A16GL7 CORPORATION BK 20-Oct-14 99.7711 8.3740 1 175 99.7711 8.3740 INE476A16OK2 CANARA BK 20-Oct-14 99.7799 8.0514 3 160 99.7799 8.0514 INE667A16EH3 SYNDICATE BK 21-Oct-14 99.7577 8.0595 2 200 99.7577 8.0595 INE654A16EP4 STATE BK OF TRAVANCORE 21-Oct-14 99.7550 8.1495 1 5 99.7550 8.1495 INE667A16EK7 SYNDICATE BK 22-Oct-14 99.7351 8.0803 2 50 99.7357 8.0604 INE428A16NV2 ALLAHABAD BK 27-Oct-14 99.6242 8.0991 1 25 99.6242 8.0991 INE428A16NV2 ALLAHABAD BK 27-Oct-14 99.6903 8.0994 1 10 99.6903 8.0994 INE476A16OP1 CANARA BK 31-Oct-14 99.5304 8.2006 1 25 99.5304 8.2006 INE095A16OL8 INDUSIND BK 7-Nov-14 99.3597 8.4006 1 25 99.3597 8.4006 INE428A16OE6 ALLAHABAD BK 17-Nov-14 99.1259 8.4700 1 70 99.1259 8.4700 INE141A16RA6 OBC 17-Nov-14 99.1259 8.4700 1 25 99.1259 8.4700 INE476A16OW7 CANARA BK 17-Nov-14 99.1003 8.7203 1 25 99.1003 8.7203 INE237A16A08 KOTAK MAH BK 17-Nov-14 99.1331 8.3996 1 5 99.1331 8.3996 INE428A16OL1 ALLAHABAD BK 25-Nov-14 98.9438 8.4702 1 25 98.9438 8.4702 INE095A16OX3 INDUSIND BK 26-Nov-14 98.9325 8.3796 1 50 98.9325 8.3796 INE077A16CD8 DENA BK 28-Nov-14 98.8915 8.3498 1 50 98.8915 8.3498 INE428A16OF3 ALLAHABAD BK 28-Nov-14 98.8915 8.3498 1 25 98.8915 8.3498 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 98.8836 8.4099 1 25 98.8836 8.4099 INE090A16H31 ICICI BK 1-Dec-14 98.8237 8.3550 1 1 98.8237 8.3550 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 98.8741 8.3127 2 25 98.8741 8.3127 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 98.8049 8.3300 1 25 98.8049 8.3300 INE008A16WU5 IDBI BK 3-Dec-14 98.8290 8.4800 1 5 98.8290 8.4800 INE095A16PA8 INDUSIND BK 4-Dec-14 98.7354 8.4998 1 5 98.7354 8.4998 INE141A16NE7 OBC 5-Dec-14 98.7366 8.3400 2 100 98.7366 8.3400 INE077A16CE6 DENA BK 5-Dec-14 98.7172 8.4698 1 25 98.7172 8.4698 INE090A16H64 ICICI BK 8-Dec-14 98.6690 8.3452 1 25 98.6690 8.3452 INE434A16IZ1 ANDHRA BK 8-Dec-14 98.6698 8.3401 1 25 98.6698 8.3401 INE036D16EX2 THE KARUR VYSYA BK 8-Dec-14 98.6211 8.6498 1 5 98.6211 8.6498 INE683A16EQ1 THE SOUTH INDIAN BK 9-Dec-14 98.6244 8.4850 2 200 98.6244 8.4850 INE649A16FD7 STATE BK OF HYDERABAD 9-Dec-14 98.6513 8.3166 2 75 98.6524 8.3099 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 98.6492 8.3299 1 25 98.6492 8.3299 INE692A16DS0 UNION BK OF INDIA 10-Dec-14 98.6270 8.3299 1 50 98.6270 8.3299 INE608A16HA5 PUNJAB AND SIND BK 12-Dec-14 98.5713 8.3974 1 150 98.5713 8.3974 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 98.5826 8.3300 4 125 98.5826 8.3300 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 98.5826 8.3300 1 25 98.5826 8.3300 INE095A16PB6 INDUSIND BK 19-Dec-14 98.4202 8.3698 4 400 98.4202 8.3698 INE683A16ER9 THE SOUTH INDIAN BK 2-Jan-15 98.0356 8.7068 3 55 98.0366 8.7023 INE141A16RM1 OBC 5-Jan-15 98.0637 8.5798 1 100 98.0637 8.5798 INE095A16PE0 INDUSIND BK 5-Jan-15 97.9724 8.6826 1 5 97.9724 8.6826 INE528G16WC7 YES BK 5-Jan-15 97.9747 8.6726 1 5 97.9747 8.6726 INE976G16695 THE RATNAKAR BK 3-Feb-15 97.2343 8.9499 2 3.5 97.2343 8.9499 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 97.2603 8.6400 1 1 97.2603 8.6400 INE237A16A40 KOTAK MAH BK 27-Feb-15 96.7672 8.7099 1 45 96.7672 8.7099 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 96.7350 8.6151 3 100 96.7368 8.6101 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 96.7977 8.6251 2 50 96.7995 8.6200 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 96.6816 8.6399 2 50 96.6816 8.6399 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 96.6632 8.6300 2 75 96.6632 8.6300 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 96.7295 8.6300 1 25 96.7295 8.6300 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 96.6707 8.6099 1 25 96.6707 8.6099 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 96.6594 8.6401 1 20 96.6594 8.6401 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 96.6411 8.6300 1 25 96.6411 8.6300 INE008A16VJ0 IDBI BK 9-Mar-15 96.5577 8.6749 1 1 96.5577 8.6749 INE095A16MJ6 INDUSIND BK 9-Mar-15 96.5557 8.6801 1 0.2 96.5557 8.6801 INE654A16EN9 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Mar-15 96.4986 8.5999 1 25 96.4986 8.5999 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 94.9032 8.8300 1 25 94.9032 8.8300 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 94.8596 8.8300 1 25 94.8596 8.8300 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 94.5949 8.8000 1 50 94.5949 8.8000 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 94.6668 8.7875 1 25 94.6668 8.7875 INE434A16IK3 ANDHRA BK 3-Jul-15 93.8160 9.0449 1 25 93.8160 9.0449 INE238A16XR2 AXIS BK 9-Sep-15 92.4145 8.9700 2 50 92.4145 8.9700 INE434A16JF1 ANDHRA BK 1-Oct-15 91.9344 8.9950 2 50 91.9344 8.9950 INE141A16RR0 OBC 5-Oct-15 91.8512 8.9950 3 100 91.8512 8.9950 INE141A16RQ2 OBC 9-Oct-15 91.7513 9.0150 1 250 91.7513 9.0150 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 