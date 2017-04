Oct 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE667A16EE0 SYNDICATE BK 17-Oct-14 99.9124 7.9979 3 175 99.9124 8.0005 INE608A16GP5 PUNJAB AND SIND BK 17-Oct-14 99.9124 8.0005 1 100 99.9124 8.0005 INE691A16IO0 UCO BK 17-Oct-14 99.9124 8.0005 1 75 99.9124 8.0005 INE565A16988 INDIAN OVERSEAS BK 17-Oct-14 99.9124 8.0005 1 50 99.9124 8.0005 INE008A16WS9 IDBI BK 17-Oct-14 99.9119 8.0462 1 25 99.9119 8.0462 INE112A16GL7 CORPORATION BK 20-Oct-14 99.8462 8.0319 1 75 99.8462 8.0319 INE476A16OK2 CANARA BK 20-Oct-14 99.8449 8.0999 1 5 99.8449 8.0999 INE428A16NW0 ALLAHABAD BK 21-Oct-14 99.8250 8.0004 2 255 99.8250 7.9984 INE691A16IQ5 UCO BK 21-Oct-14 99.8459 8.0476 1 5 99.8459 8.0476 INE483A16JI2 CENTRAL BK OF INDIA 22-Oct-14 99.8019 8.0500 2 75 99.8019 8.0500 INE691A16IS1 UCO BK 27-Oct-14 99.7088 8.1999 1 5 99.7088 8.1999 INE476A16ON6 CANARA BK 28-Oct-14 99.6865 8.1991 1 5 99.6865 8.1991 INE476A16OP1 CANARA BK 31-Oct-14 99.5975 8.1948 1 10 99.5975 8.1948 INE476A16OH8 CANARA BK 3-Nov-14 99.5304 8.2006 1 100 99.5304 8.2006 INE692A16DM3 UNION BK OF INDIA 3-Nov-14 99.5304 8.2006 1 50 99.5304 8.2006 INE654A16FA3 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Nov-14 99.5304 8.2006 1 50 99.5304 8.2006 INE428A16NY6 ALLAHABAD BK 5-Nov-14 99.4641 8.5503 1 25 99.4641 8.5503 INE476A16OI6 CANARA BK 7-Nov-14 99.4540 8.3493 1 5 99.4540 8.3493 INE476A16OV9 CANARA BK 11-Nov-14 99.3488 8.2499 1 50 99.3488 8.2499 INE141A16RA6 OBC 17-Nov-14 99.1944 8.4695 1 25 99.1944 8.4695 INE608A16GW1 PUNJAB AND SIND BK 21-Nov-14 99.0845 8.6473 1 1.5 99.0845 8.6473 INE095A16OX3 INDUSIND BK 26-Nov-14 98.9999 8.3801 1 50 98.9999 8.3801 INE141A16RC2 OBC 27-Nov-14 98.9810 8.3503 1 150 98.9810 8.3503 INE141A16RC2 OBC 27-Nov-14 99.0035 8.3496 1 50 99.0035 8.3496 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 98.8928 8.3398 1 50 98.8928 8.3398 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 98.8964 8.3124 1 25 98.8964 8.3124 INE457A16DQ2 BK OF MAHARASHTRA 1-Dec-14 98.8844 8.4038 1 2.3 98.8844 8.4038 INE008A16WW1 IDBI BK 2-Dec-14 98.8603 8.4157 1 100 98.8603 8.4157 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 98.8664 8.3702 2 100 98.8664 8.3702 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 98.8974 8.3048 1 25 98.8974 8.3048 INE691A16IY9 UCO BK 2-Dec-14 98.8597 8.4202 1 25 98.8597 8.4202 INE457A16FY1 BK OF MAHARASHTRA 5-Dec-14 98.8014 8.3546 1 25 98.8014 8.3546 INE434A16IZ1 ANDHRA BK 8-Dec-14 98.7369 8.3382 2 75 98.7381 8.3300 INE090A16H64 ICICI BK 8-Dec-14 98.7351 8.3501 1 25 98.7351 8.3501 INE008A16XA5 IDBI BK 8-Dec-14 98.7280 8.5502 1 25 98.7280 8.5502 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 98.7143 8.3402 1 15 98.7143 8.3402 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 98.7197 8.3047 1 100 98.7197 8.3047 INE434A16JA2 ANDHRA BK 10-Dec-14 98.6952 8.3198 1 100 98.6952 8.3198 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 98.6944 8.3250 2 100 98.6944 8.3250 INE608A16GX9 PUNJAB AND SIND BK 10-Dec-14 98.6824 8.5499 1 25 98.6824 8.5499 INE141A16NP3 OBC 10-Dec-14 98.6895 8.3566 1 21 98.6895 8.3566 INE095A16PH3 INDUSIND BK 11-Dec-14 98.6643 8.3751 1 100 98.6643 8.3751 INE562A16EM6 INDIAN BK 11-Dec-14 98.6701 8.3382 1 1.5 98.6701 8.3382 INE608A16HA5 PUNJAB AND SIND BK 12-Dec-14 98.6436 8.3649 6 400 98.6436 8.3649 INE095A16PG5 INDUSIND BK 12-Dec-14 98.6420 8.3749 2 350 98.6420 8.3749 INE608A16HA5 PUNJAB AND SIND BK 12-Dec-14 98.6654 8.3682 2 205 98.6446 8.5003 INE008A16TO4 IDBI BK 12-Dec-14 98.6484 8.3349 2 50 98.6484 8.3349 INE705A16II0 VIJAYA BK 12-Dec-14 98.6460 8.3499 1 40 98.6460 8.3499 INE008A16TO4 IDBI BK 12-Dec-14 98.6557 8.4298 1 25 98.6557 8.4298 INE141A16NJ6 OBC 12-Dec-14 98.6572 8.4202 1 25 98.6572 8.4202 INE457A16GA9 BK OF MAHARASHTRA 19-Dec-14 98.4904 8.3500 2 50 98.4904 8.3500 INE095A16PD2 INDUSIND BK 23-Dec-14 98.3794 8.4685 1 45 98.3794 8.4685 INE040A16AG3 HDFC BK 24-Dec-14 98.3738 8.3802 2 50 98.3738 8.3802 INE457A16GB7 BK OF MAHARASHTRA 29-Dec-14 98.2669 8.3602 1 25 98.2669 8.3602 INE141A16RN9 OBC 6-Jan-15 98.0394 8.5874 2 100 98.0394 8.5874 INE528G16ZM9 YES BK 9-Jan-15 97.9513 8.6752 1 50 97.9513 8.6752 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 97.0113 8.6499 1 15 97.0113 8.6499 INE028A16987 BK OF BARODA 23-Feb-15 96.9615 8.6001 1 25 96.9615 8.6001 INE090A16M34 ICICI BK 24-Feb-15 96.9049 8.7000 1 2 96.9049 8.7000 INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 96.9016 8.6450 1 30 96.9016 8.6450 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 96.8094 8.5925 2 50 96.8103 8.5900 INE166A16KW2 ING VYSYA BK 2-Mar-15 96.7600 8.7300 1 1 96.7600 8.7300 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 96.7644 8.5950 1 25 96.7644 8.5950 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 96.7350 8.6150 2 50 96.7368 8.6101 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 96.6580 8.5851 1 25 96.6580 8.5851 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 96.5970 8.6299 1 10 96.5970 8.6299 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 96.5883 8.5950 1 50 96.5883 8.5950 INE654A16EN9 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Mar-15 96.4986 8.5999 2 50 96.4986 8.5999 INE090A16N74 ICICI BK 23-Mar-15 96.3247 8.6501 1 25 96.3247 8.6501 INE112A16FZ9 CORPORATION BK 11-May-15 95.1810 8.8000 1 25 95.1810 8.8000 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 94.4406 8.7699 2 150 94.4406 8.7699 INE040A16AI9 HDFC BK 12-Oct-15 91.7598 9.0049 8 285 91.7597 9.0050 INE237A16B07 KOTAK MAH BK 12-Oct-15 91.7219 9.0500 1 35 91.7219 9.0500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com