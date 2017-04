Oct 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE667A16EJ9 SYNDICATE BK 16-Oct-14 99.9554 8.1431 1 25 99.9554 8.1431 INE667A16EE0 SYNDICATE BK 17-Oct-14 99.9319 8.2863 5 250 99.9343 7.9988 INE565A16988 INDIAN OVERSEAS BK 17-Oct-14 99.9331 8.1449 1 50 99.9331 8.1449 INE141A16QQ4 OBC 17-Oct-14 99.9343 7.9988 1 25 99.9343 7.9988 INE095A16OT1 INDUSIND BK 17-Oct-14 99.9318 8.3033 1 5 99.9318 8.3033 INE667A16EG5 SYNDICATE BK 20-Oct-14 99.8621 8.4005 7 400 99.8621 8.4005 INE476A16OK2 CANARA BK 20-Oct-14 99.8642 8.2724 6 172 99.8642 8.2724 INE112A16GL7 CORPORATION BK 20-Oct-14 99.8643 8.2663 2 90 99.8643 8.2663 INE008A16WO8 IDBI BK 20-Oct-14 99.8621 8.4005 1 50 99.8621 8.4005 INE428A16NW0 ALLAHABAD BK 21-Oct-14 99.8851 8.3973 1 25 99.8851 8.3973 INE483A16JJ0 CENTRAL BK OF INDIA 27-Oct-14 99.7445 8.4997 1 25 99.7445 8.4997 INE654A16EZ3 STATE BK OF TRAVANCORE 31-Oct-14 99.6034 8.5491 1 50 99.6034 8.5491 INE457A16FS3 BK OF MAHARASHTRA 3-Nov-14 99.5364 8.5001 1 190 99.5364 8.5001 INE008A16SJ6 IDBI BK 3-Nov-14 99.5391 8.4504 1 25 99.5391 8.4504 INE428A16NY6 ALLAHABAD BK 5-Nov-14 99.4873 8.5500 1 25 99.4873 8.5500 INE237A16ZQ1 KOTAK MAH BK 5-Nov-14 99.5500 8.2496 1 5 99.5500 8.2496 INE008A16WM2 IDBI BK 7-Nov-14 99.4377 8.6000 1 20 99.4377 8.6000 INE691A16IU7 UCO BK 14-Nov-14 99.2833 8.4995 1 50 99.2833 8.4995 INE237A16A08 KOTAK MAH BK 17-Nov-14 99.2560 8.5499 1 5 99.2560 8.5499 INE649A16FB1 STATE BK OF HYDERABAD 21-Nov-14 99.1832 8.3496 1 25 99.1832 8.3496 INE141A16PU8 OBC 25-Nov-14 99.0540 8.2997 1 25 99.0540 8.2997 INE141A16RD0 OBC 28-Nov-14 98.9871 8.2998 1 25 98.9871 8.2998 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 98.8997 8.4600 2 100 98.9036 8.4296 INE608A16GY7 PUNJAB AND SIND BK 1-Dec-14 98.9010 8.4498 1 100 98.9010 8.4498 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 98.9036 8.4296 1 25 98.9036 8.4296 INE141A16RG3 OBC 4-Dec-14 98.8718 8.4998 1 5 98.8718 8.4998 INE077A16CE6 DENA BK 5-Dec-14 98.8745 8.3097 1 25 98.8745 8.3097 INE040A16AH1 HDFC BK 8-Dec-14 98.7479 8.4145 6 195 98.7457 8.4297 INE090A16H64 ICICI BK 8-Dec-14 98.7574 8.3501 1 20 98.7574 8.3501 INE692A16DS0 UNION BK OF INDIA 10-Dec-14 98.7151 8.3350 1 275 98.7151 8.3350 INE434A16JA2 ANDHRA BK 10-Dec-14 98.7174 8.3199 1 100 98.7174 8.3199 INE705A16IH2 VIJAYA BK 10-Dec-14 98.7084 8.3790 1 0.5 98.7084 8.3790 INE141A16NI8 OBC 11-Dec-14 98.6913 8.3450 1 25 98.6913 8.3450 INE562A16EM6 INDIAN BK 11-Dec-14 98.6797 8.4200 1 25 98.6797 8.4200 INE141A16NJ6 OBC 12-Dec-14 98.6670 8.3579 1 200 98.6670 8.3579 INE160A16KM6 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-14 98.6620 8.3897 1 50 98.6620 8.3897 INE608A16HA5 PUNJAB AND SIND BK 12-Dec-14 98.7022 8.4197 1 25 98.7022 8.4197 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 98.6690 8.3452 1 2 98.6690 8.3452 INE095A16PI1 INDUSIND BK 15-Dec-14 98.5974 8.3747 1 150 98.5974 8.3747 INE036D16GK4 THE KARUR VYSYA BK 18-Dec-14 98.4968 8.5699 1 65 98.4968 8.5699 INE168A16KU2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Jan-15 98.1299 8.6949 4 255 98.1299 8.6949 INE483A16HK2 CENTRAL BK OF INDIA 2-Jan-15 98.1974 8.5901 1 50 98.1974 8.5901 INE141A16RN9 OBC 6-Jan-15 98.0610 8.5920 2 100 98.0610 8.5920 INE141A16RO7 OBC 7-Jan-15 98.0411 8.5798 2 100 98.0411 8.5798 INE528G16ZM9 YES BK 9-Jan-15 97.9741 8.6752 2 50 97.9741 8.6752 INE166A16KU6 ING VYSYA BK 24-Feb-15 96.9307 8.6900 1 10 96.9307 8.6900 INE237A16A40 KOTAK MAH BK 27-Feb-15 96.8741 8.6601 1 5 96.8741 8.6601 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 96.8458 8.5524 2 50 96.8458 8.5524 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 96.8466 8.5501 1 25 96.8466 8.5501 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 96.8906 8.5500 1 25 96.8906 8.5500 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 96.8906 8.5500 1 25 96.8906 8.5500 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 96.8247 8.5499 1 25 96.8247 8.5499 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 96.8668 8.5551 1 25 96.8668 8.5551 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 96.8193 8.5650 1 25 96.8193 8.5650 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 96.7973 8.5650 1 25 96.7973 8.5650 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 96.7698 8.5801 2 50 96.7698 8.5801 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 96.7771 8.5601 3 35 96.7771 8.5601 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 96.7568 8.5556 2 55 96.7366 8.6107 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 96.6819 8.5799 1 50 96.6819 8.5799 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 96.6931 8.5500 1 25 96.6931 8.5500 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 96.7360 8.5525 2 25 96.7360 8.5525 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 96.6236 8.5601 1 25 96.6236 8.5601 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 96.6037 8.5549 1 25 96.6037 8.5549 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 94.7084 8.7526 2 100 94.7084 8.7526 INE166A16LU4 ING VYSYA BK 4-Sep-15 92.5389 9.0550 1 2.5 92.5389 9.0550 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 