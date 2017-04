Oct 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16OT1 INDUSIND BK 17-Oct-14 99.9775 8.2006 15 925 99.9774 8.2509 INE691A16IO0 UCO BK 17-Oct-14 99.9777 8.1413 4 260 99.9777 8.1413 INE608A16GP5 PUNJAB AND SIND BK 17-Oct-14 99.9774 8.2509 1 100 99.9774 8.2509 INE565A16988 INDIAN OVERSEAS BK 17-Oct-14 99.9774 8.2509 1 50 99.9774 8.2509 INE141A16QQ4 OBC 17-Oct-14 99.9781 7.9953 1 50 99.9781 7.9953 INE476A16OK2 CANARA BK 20-Oct-14 99.9092 8.2911 5 235 99.9113 8.1011 INE667A16EG5 SYNDICATE BK 20-Oct-14 99.9080 8.4027 1 175 99.9080 8.4027 INE141A16QO9 OBC 20-Oct-14 99.9108 8.1468 2 80 99.9108 8.1468 INE112A16GL7 CORPORATION BK 20-Oct-14 99.9113 8.1011 1 25 99.9113 8.1011 INE428A16NW0 ALLAHABAD BK 21-Oct-14 99.8852 8.3914 4 400 99.8851 8.3973 INE691A16IQ5 UCO BK 21-Oct-14 99.8854 8.3783 2 250 99.8864 8.3022 INE667A16EH3 SYNDICATE BK 21-Oct-14 99.8853 8.3827 3 150 99.8871 8.2510 INE483A16GR9 CENTRAL BK OF INDIA 21-Oct-14 99.8871 8.2510 2 75 99.8871 8.2510 INE649A16EZ3 STATE BK OF HYDERABAD 22-Oct-14 99.8618 8.4188 2 40 99.8618 8.4188 INE667A16EK7 SYNDICATE BK 22-Oct-14 99.8677 8.0589 1 18 99.8677 8.0589 INE428A16NV2 ALLAHABAD BK 27-Oct-14 99.7477 8.3944 6 440 99.7475 8.3996 INE434A16IF3 ANDHRA BK 27-Oct-14 99.7473 8.4062 4 220 99.7472 8.4096 INE705A16KQ9 VIJAYA BK 27-Oct-14 99.7472 8.4096 1 120 99.7472 8.4096 INE691A16IS1 UCO BK 27-Oct-14 99.7472 8.4096 1 70 99.7472 8.4096 INE528G16VR7 YES BK 28-Oct-14 99.7236 8.4305 1 50 99.7236 8.4305 INE428A16NZ3 ALLAHABAD BK 28-Oct-14 99.7243 8.4091 1 25 99.7243 8.4091 INE141A16QU6 OBC 30-Oct-14 99.6788 8.4011 1 295 99.6788 8.4011 INE608A16GO8 PUNJAB AND SIND BK 30-Oct-14 99.6788 8.4011 1 195 99.6788 8.4011 INE476A16OP1 CANARA BK 31-Oct-14 99.6557 8.4074 2 125 99.6556 8.4094 INE141A16QV4 OBC 31-Oct-14 99.6560 8.3996 1 25 99.6560 8.3996 INE667A16EL5 SYNDICATE BK 3-Nov-14 99.5845 8.4606 2 132 99.5845 8.4606 INE692A16DM3 UNION BK OF INDIA 3-Nov-14 99.5793 8.5669 2 125 99.5793 8.5669 INE008A16SJ6 IDBI BK 3-Nov-14 99.6080 8.4496 1 25 99.6080 8.4496 INE428A16NX8 ALLAHABAD BK 3-Nov-14 99.6080 8.4496 1 25 99.6080 8.4496 INE476A16OH8 CANARA BK 3-Nov-14 99.6172 8.2505 1 5 99.6172 8.2505 INE692A16DM3 UNION BK OF INDIA 3-Nov-14 99.6103 8.3998 1 5 99.6103 8.3998 INE141A16QX0 OBC 5-Nov-14 99.5429 8.3804 1 300 99.5429 8.3804 INE237A16ZQ1 KOTAK MAH BK 5-Nov-14 99.5698 8.3001 1 5 99.5698 8.3001 INE141A16QZ5 OBC 7-Nov-14 99.5162 8.4498 1 25 99.5162 8.4498 INE476A16OQ9 CANARA BK 18-Nov-14 99.2776 8.2998 1 5 99.2776 8.2998 INE238A16UH9 AXIS BK 24-Nov-14 99.1099 8.4052 1 5 99.1099 8.4052 INE238A16UH9 AXIS BK 24-Nov-14 99.1249 8.4798 1 5 99.1249 8.4798 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 98.9562 8.3697 1 75 98.9562 8.3697 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 98.9591 8.3460 2 40 98.9562 8.3697 INE608A16GY7 PUNJAB AND SIND BK 1-Dec-14 98.9750 8.4000 1 5 98.9750 8.4000 INE141A16QY8 OBC 2-Dec-14 98.9312 8.3899 2 100 98.9312 8.3899 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 98.9325 8.3796 1 50 98.9325 8.3796 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 98.9325 8.3796 2 50 98.9325 8.3796 INE562A16GW0 INDIAN BK 2-Dec-14 98.9306 8.3947 1 15 98.9306 8.3947 INE008A16WU5 IDBI BK 3-Dec-14 98.9074 8.4001 2 100 98.9074 8.4001 INE095A16OZ8 INDUSIND BK 3-Dec-14 98.9048 8.4203 1 50 98.9048 8.4203 INE434A16IZ1 ANDHRA BK 8-Dec-14 98.7950 8.3998 1 50 98.7950 8.3998 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 98.7754 8.3800 1 125 98.7754 8.3800 INE649A16FD7 STATE BK OF HYDERABAD 9-Dec-14 98.7783 8.3599 1 25 98.7783 8.3599 INE008A16WV3 IDBI BK 10-Dec-14 98.7464 8.4250 2 45 98.7464 8.4250 INE141A16NI8 OBC 11-Dec-14 98.7359 8.3447 2 25 98.7359 8.3447 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 98.7152 8.3343 1 18 98.7152 8.3343 INE514E16939 EXIM 13-Dec-14 98.6712 8.4749 2 175 98.6712 8.4749 INE608A16HB3 PUNJAB AND SIND BK 15-Dec-14 98.6528 8.3074 2 300 98.6528 8.3074 INE648A16GR7 SBBJ 16-Dec-14 98.6237 8.3502 3 100 98.6237 8.3502 INE095A16PB6 INDUSIND BK 19-Dec-14 98.5315 8.4999 1 100 98.5315 8.4999 INE168A16KU2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Jan-15 98.1758 8.6949 1 250 98.1758 8.6949 INE141A16RL3 OBC 2-Jan-15 98.1954 8.5998 4 200 98.1954 8.5998 INE095A16PK7 INDUSIND BK 14-Jan-15 97.9146 8.6376 2 500 97.9146 8.6376 INE652A16IT1 STATE BK OF PATIALA 23-Jan-15 97.7232 8.5898 1 1 97.7232 8.5898 INE976G16695 THE RATNAKAR BK 3-Feb-15 97.3722 8.9548 1 0.5 97.3722 8.9548 INE434A16FG7 ANDHRA BK 6-Feb-15 97.4066 8.5999 1 25 97.4066 8.5999 INE008A16UA1 IDBI BK 9-Feb-15 97.3456 8.5800 1 25 97.3456 8.5800 INE166A16KU6 ING VYSYA BK 24-Feb-15 96.9721 8.6999 1 10 96.9721 8.6999 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 96.8853 8.5651 1 50 96.8853 8.5651 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 96.8804 8.5790 3 26 96.8902 8.5512 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 96.9021 8.5800 1 25 96.9021 8.5800 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 96.8800 8.5801 1 50 96.8800 8.5801 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 96.8668 8.5551 1 25 96.8668 8.5551 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 96.8395 8.5700 1 25 96.8395 8.5700 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 96.8175 8.5700 2 2 96.8175 8.5700 INE434A16FO1 ANDHRA BK 6-Mar-15 96.7846 8.6001 1 15 96.7846 8.6001 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 96.7295 8.5701 1 25 96.7295 8.5701 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 96.7369 8.5500 1 10 96.7369 8.5500 INE168A16JA6 THE JAMMU AND KASHMIR BK 9-Mar-15 96.6871 8.6850 2 0.6 96.6871 8.6850 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 96.6875 8.5650 2 50 96.6875 8.5650 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 96.6856 8.5700 1 25 96.6856 8.5700 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 96.6399 8.5749 1 6 96.6399 8.5749 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 96.5760 8.5700 1 25 96.5760 8.5700 INE705A16JO6 VIJAYA BK 17-Mar-15 96.5541 8.5700 1 25 96.5541 8.5700 INE036D16GC1 THE KARUR VYSYA BK 18-May-15 95.0672 8.8500 1 7.5 95.0672 8.8500 INE112A16GF9 CORPORATION BK 20-May-15 95.1145 8.7200 1 50 95.1145 8.7200 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 95.0394 8.8200 1 6 95.0394 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 95.0443 8.7300 2 75 95.0443 8.7300 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 94.7794 8.7034 2 75 94.7984 8.6700 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 94.7671 8.7250 1 50 94.7671 8.7250 INE160A16KT1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-15 94.6705 8.6699 1 50 94.6705 8.6699 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 94.5408 8.7094 2 175 94.5641 8.6701 INE434A16JI5 ANDHRA BK 14-Sep-15 92.4784 8.9149 1 50 92.4784 8.9149 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 91.7888 8.9950 4 500 91.7888 8.9950 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 