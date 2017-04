Oct 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE667A16EG5 SYNDICATE BK 20-Oct-14 99.9341 8.0276 2 245 99.9343 7.9988 INE476A16OK2 CANARA BK 20-Oct-14 99.9364 7.7405 2 125 99.9384 7.4993 INE008A16WO8 IDBI BK 20-Oct-14 99.9343 7.9988 1 100 99.9343 7.9988 INE141A16QO9 OBC 20-Oct-14 99.9384 7.4993 1 100 99.9384 7.4993 INE691A16IQ5 UCO BK 21-Oct-14 99.9124 8.0005 1 50 99.9124 8.0005 INE168A16KP2 THE JAMMU AND KASHMIR BK21-Oct-14 99.9113 8.1011 1 20 99.9113 8.1011 INE667A16EK7 SYNDICATE BK 22-Oct-14 99.8889 8.1214 2 35 99.8885 8.1486 INE428A16NV2 ALLAHABAD BK 27-Oct-14 99.7718 8.3484 1 50 99.7718 8.3484 INE434A16IF3 ANDHRA BK 27-Oct-14 99.7758 8.2017 1 25 99.7758 8.2017 INE691A16IS1 UCO BK 27-Oct-14 99.7764 8.1797 1 5 99.7764 8.1797 INE608A16GS9 PUNJAB AND SIND BK 28-Oct-14 99.7541 8.1795 1 50 99.7541 8.1795 INE238A16UJ5 AXIS BK 30-Oct-14 99.7106 8.1490 1 25 99.7106 8.1490 INE238A16WY0 AXIS BK 31-Oct-14 99.6884 8.1493 1 25 99.6884 8.1493 INE457A16FQ7 BK OF MAHARASHTRA 31-Oct-14 99.6712 8.6006 1 25 99.6712 8.6006 INE528G16YV3 YES BK 31-Oct-14 99.6737 8.5350 1 14 99.6737 8.5350 INE008A16SJ6 IDBI BK 3-Nov-14 99.6126 8.3501 1 75 99.6126 8.3501 INE457A16FS3 BK OF MAHARASHTRA 3-Nov-14 99.6059 8.4950 1 28.5 99.6059 8.4950 INE428A16NX8 ALLAHABAD BK 3-Nov-14 99.6011 8.5989 1 25 99.6011 8.5989 INE692A16DM3 UNION BK OF INDIA 3-Nov-14 99.6796 8.3801 1 5 99.6796 8.3801 INE141A16QX0 OBC 5-Nov-14 99.5672 8.3505 1 100 99.5672 8.3505 INE434A16IN7 ANDHRA BK 5-Nov-14 99.5734 8.2303 1 25 99.5734 8.2303 INE141A16QZ5 OBC 7-Nov-14 99.5219 8.3498 1 175 99.5219 8.3498 INE691A16IV5 UCO BK 17-Nov-14 99.2716 8.6393 1 14 99.2716 8.6393 INE476A16OX5 CANARA BK 21-Nov-14 99.2123 8.2798 1 50 99.2123 8.2798 INE434A16JB0 ANDHRA BK 24-Nov-14 99.1326 8.4045 1 250 99.1326 8.4045 INE095A16OX3 INDUSIND BK 26-Nov-14 99.0922 8.3596 1 25 99.0922 8.3596 INE691A16IY9 UCO BK 2-Dec-14 98.9515 8.4078 1 100 98.9515 8.4078 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 99.0270 8.3403 2 100 99.0270 8.3403 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 98.9586 8.3502 1 25 98.9586 8.3502 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 98.9611 8.3300 1 25 98.9611 8.3300 INE238A16UO5 AXIS BK 3-Dec-14 98.9362 8.3503 1 50 98.9362 8.3503 INE608A16GZ4 PUNJAB AND SIND BK 8-Dec-14 98.8300 8.3097 1 100 98.8300 8.3097 INE705A16IB5 VIJAYA BK 8-Dec-14 98.8258 8.3399 1 50 98.8258 8.3399 INE649A16FD7 STATE BK OF HYDERABAD 9-Dec-14 98.8071 8.3142 3 125 98.8063 8.3201 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 98.8063 8.3201 1 50 98.8063 8.3201 INE141A16NG2 OBC 9-Dec-14 98.8035 8.3398 1 50 98.8035 8.3398 INE692A16DS0 UNION BK OF INDIA 10-Dec-14 98.7783 8.3599 2 105 98.7783 8.3599 INE562A16GT6 INDIAN BK 10-Dec-14 98.7841 8.3197 1 50 98.7841 8.3197 INE095A16PH3 INDUSIND BK 11-Dec-14 98.7545 8.3698 2 100 98.7545 8.3698 INE095A16PG5 INDUSIND BK 12-Dec-14 98.7341 8.3568 2 150 98.7351 8.3501 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 98.7396 8.3200 1 100 98.7396 8.3200 INE608A16HA5 PUNJAB AND SIND BK 12-Dec-14 98.7351 8.3501 1 70 98.7351 8.3501 INE654A16EV2 STATE BK OF TRAVANCORE 12-Dec-14 98.7411 8.3099 1 25 98.7411 8.3099 INE483A16GX7 CENTRAL BK OF INDIA 12-Dec-14 98.7351 8.3501 1 5 98.7351 8.3501 INE237A16B15 KOTAK MAH BK 16-Dec-14 98.7067 8.3902 1 5 98.7067 8.3902 INE168A16KU2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Jan-15 98.2064 8.6574 2 200 98.2064 8.6574 INE168A16KU2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Jan-15 98.2770 8.6476 2 125 98.2770 8.6476 INE683A16ER9 THE SOUTH INDIAN BK 2-Jan-15 98.2003 8.6874 1 100 98.2003 8.6874 INE683A16ET5 THE SOUTH INDIAN BK 13-Jan-15 97.9484 8.6877 1 100 97.9484 8.6877 INE095A16PJ9 INDUSIND BK 15-Jan-15 97.9146 8.6376 7 500 97.9146 8.6376 INE476A16MH2 CANARA BK 19-Feb-15 97.1488 8.5698 1 50 97.1488 8.5698 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 96.9112 8.5540 5 126 96.9109 8.5549 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 96.8906 8.5500 1 50 96.8906 8.5500 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 96.8941 8.5401 1 25 96.8941 8.5401 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 96.8977 8.5299 2 3 96.8977 8.5299 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 96.8569 8.5212 2 57.1 96.8538 8.5300 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 96.8484 8.5450 2 50 96.8538 8.5300 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 96.8502 8.5401 1 25 96.8502 8.5401 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 96.7332 8.5601 1 25 96.7332 8.5601 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 96.6968 8.5401 1 25 96.6968 8.5401 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 96.6825 8.5200 1 25 96.6825 8.5200 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 96.6825 8.5200 1 25 96.6825 8.5200 INE691A16HS3 UCO BK 27-Mar-15 96.3534 8.5800 1 25 96.3534 8.5800 INE160A16KW5 PUNJAB NATIONAL BK 30-Jul-15 93.5837 8.7501 1 10 93.5837 8.7501 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 92.8205 8.7950 2 100 92.8205 8.7950 INE238A16XR2 AXIS BK 9-Sep-15 92.6461 8.8600 2 50 92.6461 8.8600 INE434A16JI5 ANDHRA BK 14-Sep-15 92.4992 8.9151 2 25 92.4992 8.9151 INE141A16RR0 OBC 5-Oct-15 92.1368 8.9000 1 50 92.1368 8.9000 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 91.8698 8.9230 5 250 91.8682 8.9249 INE008A16XE7 IDBI BK 15-Oct-15 91.8349 8.9401 1 10 91.8349 8.9401 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 