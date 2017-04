Oct 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16TA3 IDBI BK 21-Oct-14 99.9770 8.4079 4 250 99.9766 8.5430 INE095A16OU9 INDUSIND BK 21-Oct-14 99.9764 8.5978 3 200 99.9766 8.5430 INE667A16EH3 SYNDICATE BK 21-Oct-14 99.9766 8.5430 1 85 99.9766 8.5430 INE483A16JI2 CENTRAL BK OF INDIA 22-Oct-14 99.9526 8.6546 2 200 99.9526 8.6546 INE434A16IF3 ANDHRA BK 27-Oct-14 99.8357 8.5812 1 100 99.8357 8.5812 INE238A16UJ5 AXIS BK 30-Oct-14 99.7677 8.4987 1 25 99.7677 8.4987 INE095A16OV7 INDUSIND BK 31-Oct-14 99.7433 8.5397 5 225 99.7433 8.5397 INE476A16OP1 CANARA BK 31-Oct-14 99.7469 8.4196 1 50 99.7469 8.4196 INE036D16GH0 THE KARUR VYSYA BK 3-Nov-14 99.6684 8.6740 2 30 99.6684 8.6740 INE428A16NY6 ALLAHABAD BK 5-Nov-14 99.6560 8.3996 1 25 99.6560 8.3996 INE095A16OL8 INDUSIND BK 7-Nov-14 99.5850 8.4503 1 75 99.5850 8.4503 INE691A16IT9 UCO BK 10-Nov-14 99.5418 8.4006 1 25 99.5418 8.4006 INE476A16OV9 CANARA BK 11-Nov-14 99.5202 8.3796 1 25 99.5202 8.3796 INE476A16OQ9 CANARA BK 18-Nov-14 99.3597 8.4006 1 5 99.3597 8.4006 INE608A16GW1 PUNJAB AND SIND BK 21-Nov-14 99.2933 8.3800 1 25 99.2933 8.3800 INE476A16OR7 CANARA BK 27-Nov-14 99.1557 8.3998 1 5 99.1557 8.3998 INE141A16NC1 OBC 1-Dec-14 99.0461 8.3697 1 25 99.0461 8.3697 INE141A16QY8 OBC 2-Dec-14 99.0236 8.3698 1 50 99.0236 8.3698 INE077A16CE6 DENA BK 5-Dec-14 98.9665 8.4704 1 5 98.9665 8.4704 INE608A16GZ4 PUNJAB AND SIND BK 8-Dec-14 98.8915 8.3498 2 100 98.8915 8.3498 INE483A16GV1 CENTRAL BK OF INDIA 8-Dec-14 98.8849 8.4000 1 22 98.8849 8.4000 INE652A16IK0 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-14 98.8902 8.3597 1 25 98.8902 8.3597 INE008A16WV3 IDBI BK 10-Dec-14 98.8440 8.3701 4 205 98.8440 8.3701 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 98.8467 8.3503 1 200 98.8467 8.3503 INE434A16JA2 ANDHRA BK 10-Dec-14 98.8399 8.4001 1 85 98.8399 8.4001 INE562A16GT6 INDIAN BK 10-Dec-14 98.8509 8.3196 1 50 98.8509 8.3196 INE095A16PH3 INDUSIND BK 11-Dec-14 98.8223 8.3651 2 100 98.8216 8.3701 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 98.8063 8.3201 1 100 98.8063 8.3201 INE562A16GY6 INDIAN BK 12-Dec-14 98.7992 8.3702 2 100 98.7992 8.3702 INE483A16GX7 CENTRAL BK OF INDIA 12-Dec-14 98.7950 8.3998 1 20 98.7950 8.3998 INE483A16HI6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Dec-14 98.3923 8.4000 1 25 98.3923 8.4000 INE683A16ER9 THE SOUTH INDIAN BK 2-Jan-15 98.2692 8.6874 1 100 98.2692 8.6874 INE683A16ES7 THE SOUTH INDIAN BK 5-Jan-15 98.2003 8.6874 2 100 98.2003 8.6874 INE095A16PJ9 INDUSIND BK 15-Jan-15 97.9834 8.6344 3 300 97.9833 8.6350 INE095A16PJ9 INDUSIND BK 15-Jan-15 98.0076 8.6282 3 150 98.0072 8.6298 INE028A16862 BK OF BARODA 30-Jan-15 97.6731 8.5250 1 0.02 97.6731 8.5250 INE112A16EV1 CORPORATION BK 16-Feb-15 97.2942 8.5301 1 25 97.2942 8.5301 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 97.1963 8.5599 1 10 97.1963 8.5599 INE141A16OT3 OBC 24-Feb-15 97.1077 8.5601 1 25 97.1077 8.5601 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 96.9889 8.5200 1 25 96.9889 8.5200 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 96.9231 8.5200 1 25 96.9231 8.5200 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 96.9222 8.5226 2 6 96.9222 8.5226 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 96.9012 8.5199 1 25 96.9012 8.5199 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 96.8136 8.5200 2 25 96.8136 8.5200 INE608A16FT9 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-15 96.5979 8.5700 1 15 96.5979 8.5700 INE112A16GG7 CORPORATION BK 7-Apr-15 96.0829 8.8049 1 1 96.0829 8.8049 INE112A16GB8 CORPORATION BK 19-May-15 95.2115 8.7000 1 25 95.2115 8.7000 INE705A16KI6 VIJAYA BK 20-May-15 95.1662 8.7451 1 25 95.1662 8.7451 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 92.4412 8.8301 1 25 92.4412 8.8301 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 92.4619 8.8300 1 25 92.4619 8.8300 INE528G16ZN7 YES BK 28-Sep-15 92.2220 8.9750 2 10 92.2220 8.9750 INE008A16XE7 IDBI BK 15-Oct-15 91.9303 8.9000 1 100 91.9303 8.9000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com