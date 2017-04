Oct 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16WT7 IDBI BK 22-Oct-14 99.9766 8.5248 3 250 99.9767 8.5065 INE483A16JI2 CENTRAL BK OF INDIA 22-Oct-14 99.9760 8.7621 1 200 99.9760 8.7621 INE667A16EK7 SYNDICATE BK 22-Oct-14 99.9767 8.5065 1 100 99.9767 8.5065 INE141A16QS0 OBC 22-Oct-14 99.9767 8.5065 1 100 99.9767 8.5065 INE168A16KQ0 THE JAMMU AND KASHMIR BK22-Oct-14 99.9760 8.7621 1 50 99.9760 8.7621 INE483A16JJ0 CENTRAL BK OF INDIA 27-Oct-14 99.8596 8.5530 3 495 99.8596 8.5530 INE428A16NV2 ALLAHABAD BK 27-Oct-14 99.8598 8.5408 2 260 99.8598 8.5408 INE692A16DN1 UNION BK OF INDIA 27-Oct-14 99.8605 8.4981 1 50 99.8605 8.4981 INE112A16GR4 CORPORATION BK 27-Oct-14 99.8596 8.5530 1 25 99.8596 8.5530 INE691A16IS1 UCO BK 27-Oct-14 99.8580 8.6506 1 25 99.8580 8.6506 INE691A16IS1 UCO BK 27-Oct-14 99.8905 8.0023 1 5 99.8905 8.0023 INE476A16OP1 CANARA BK 31-Oct-14 99.7764 8.1797 1 5 99.7764 8.1797 INE008A16SJ6 IDBI BK 3-Nov-14 99.6999 8.4512 1 100 99.6999 8.4512 INE036D16GH0 THE KARUR VYSYA BK 3-Nov-14 99.6921 8.6716 1 5 99.6921 8.6716 INE434A16IN7 ANDHRA BK 5-Nov-14 99.6539 8.4510 4 325 99.6539 8.4510 INE476A16OI6 CANARA BK 7-Nov-14 99.6080 8.4496 1 75 99.6080 8.4496 INE008A16WM2 IDBI BK 7-Nov-14 99.6288 8.4996 1 25 99.6288 8.4996 INE008A16WM2 IDBI BK 7-Nov-14 99.6016 8.5881 1 20 99.6016 8.5881 INE008A16ST5 IDBI BK 10-Nov-14 99.5595 8.4997 1 25 99.5595 8.4997 INE141A16RA6 OBC 17-Nov-14 99.3648 8.6419 1 10 99.3648 8.6419 INE428A16OE6 ALLAHABAD BK 17-Nov-14 99.3825 8.3996 1 5 99.3825 8.3996 INE608A16GW1 PUNJAB AND SIND BK 21-Nov-14 99.2958 8.3502 1 5 99.2958 8.3502 INE141A16RB4 OBC 26-Nov-14 99.2057 8.3497 1 25 99.2057 8.3497 INE649A16FC9 STATE BK OF HYDERABAD 1-Dec-14 99.0715 8.3434 1 75 99.0715 8.3434 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 99.0766 8.2971 1 5 99.0766 8.2971 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 99.0900 8.3800 1 5 99.0900 8.3800 INE562A16GW0 INDIAN BK 2-Dec-14 99.0483 8.3502 1 50 99.0483 8.3502 INE008A16WU5 IDBI BK 3-Dec-14 99.0199 8.4018 1 100 99.0199 8.4018 INE476A16OS5 CANARA BK 3-Dec-14 99.0194 8.4061 1 25 99.0194 8.4061 INE008A16WU5 IDBI BK 3-Dec-14 99.0483 8.3502 1 5 99.0483 8.3502 INE077A16CE6 DENA BK 5-Dec-14 98.9798 8.3602 1 50 98.9798 8.3602 INE434A16HX8 ANDHRA BK 5-Dec-14 99.0011 8.3699 1 50 99.0011 8.3699 INE141A16NF4 OBC 8-Dec-14 98.9131 8.3558 1 150 98.9131 8.3558 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 98.8696 8.3459 6 300 98.8678 8.3597 INE562A16GT6 INDIAN BK 10-Dec-14 98.8691 8.3500 1 50 98.8691 8.3500 INE457A16FR5 BK OF MAHARASHTRA 10-Dec-14 98.8678 8.3597 1 25 98.8678 8.3597 INE141A16NI8 OBC 11-Dec-14 98.8454 8.3598 1 50 98.8454 8.3598 INE095A16PH3 INDUSIND BK 11-Dec-14 98.8467 8.3503 1 50 98.8467 8.3503 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 98.8495 8.3298 1 100 98.8495 8.3298 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 98.8244 8.3500 1 50 98.8244 8.3500 INE141A16NJ6 OBC 12-Dec-14 98.8174 8.4003 1 25 98.8174 8.4003 INE652A16IO2 STATE BK OF PATIALA 15-Dec-14 98.7589 8.3399 2 50 98.7589 8.3399 INE648A16GR7 SBBJ 16-Dec-14 98.7604 8.3297 1 100 98.7604 8.3297 INE141A16NQ1 OBC 22-Dec-14 98.5949 8.3898 1 0.2 98.5949 8.3898 INE652A16IP9 STATE BK OF PATIALA 5-Jan-15 98.2529 8.5399 1 25 98.2529 8.5399 INE683A16ES7 THE SOUTH INDIAN BK 5-Jan-15 98.2246 8.6807 1 1.5 98.2246 8.6807 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 97.9105 8.5598 1 50 97.9105 8.5598 INE476A16LY9 CANARA BK 9-Feb-15 97.4629 8.5599 1 25 97.4629 8.5599 INE141A16ON6 OBC 17-Feb-15 97.2834 8.5651 1 50 97.2834 8.5651 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 97.0329 8.5199 2 50 97.0329 8.5199 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 97.0109 8.5200 1 0.25 97.0109 8.5200 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 96.9941 8.5049 1 2.5 96.9941 8.5049 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 96.9559 8.5520 4 200 96.9670 8.5199 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 96.9207 8.5900 1 100 96.9207 8.5900 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 96.9450 8.5201 1 8 96.9450 8.5201 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 96.8502 8.5401 2 75 96.8502 8.5401 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 96.8175 8.5700 1 25 96.8175 8.5700 INE141A16PM5 OBC 10-Mar-15 96.8256 8.5474 1 15.75 96.8256 8.5474 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 96.7959 8.5688 2 25.5 96.8172 8.5100 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 96.7735 8.5100 1 100 96.7735 8.5100 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 96.7552 8.5600 1 25 96.7552 8.5600 INE705A16JO6 VIJAYA BK 17-Mar-15 96.6561 8.5901 1 25 96.6561 8.5901 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 96.5677 8.5350 2 25 96.5677 8.5350 INE691A16HS3 UCO BK 27-Mar-15 96.4408 8.5800 1 5 96.4408 8.5800 INE090A16O73 ICICI BK 17-Apr-15 95.9299 8.7001 2 100 95.9299 8.7001 INE090A16O73 ICICI BK 17-Apr-15 95.9519 8.7000 1 50 95.9519 8.7000 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 95.1683 8.7000 1 25 95.1683 8.7000 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 95.1899 8.7000 1 25 95.1899 8.7000 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 94.9052 8.6700 1 50 94.9052 8.6700 INE090A16Q48 ICICI BK 4-Jun-15 94.8704 8.7325 1 3.5 94.8704 8.7325 INE649A16FE5 STATE BK OF HYDERABAD 8-Jun-15 94.8254 8.6600 1 50 94.8254 8.6600 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 92.7376 8.7950 5 350 92.7376 8.7950 INE237A16A81 KOTAK MAH BK 21-Sep-15 92.4719 8.8700 1 100 92.4719 8.8700 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 92.4882 8.8229 3 350 92.4905 8.8200 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 92.4619 8.8300 1 50 92.4619 8.8300 INE141A16RR0 OBC 5-Oct-15 92.1981 8.8501 1 25 92.1981 8.8501 INE237A16B31 KOTAK MAH BK 19-Oct-15 91.8685 8.9000 1 8 91.8685 8.9000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 