Oct 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16QT8 OBC 27-Oct-14 99.8780 8.9169 5 350 99.8789 8.8510 INE428A16NV2 ALLAHABAD BK 27-Oct-14 99.8789 8.8510 1 50 99.8789 8.8510 INE691A16IS1 UCO BK 27-Oct-14 99.8789 8.8510 1 25 99.8789 8.8510 INE434A16IF3 ANDHRA BK 27-Oct-14 99.8789 8.8510 1 25 99.8789 8.8510 INE112A16GR4 CORPORATION BK 27-Oct-14 99.8775 8.9535 1 25 99.8775 8.9535 INE428A16NZ3 ALLAHABAD BK 28-Oct-14 99.8551 8.8301 5 600 99.8585 8.6201 INE008A16SJ6 IDBI BK 3-Nov-14 99.7197 8.5498 1 50 99.7197 8.5498 INE008A16SJ6 IDBI BK 3-Nov-14 99.8315 8.8009 1 5 99.8315 8.8009 INE112A16GT0 CORPORATION BK 5-Nov-14 99.6731 8.5507 1 50 99.6731 8.5507 INE008A16WP5 IDBI BK 5-Nov-14 99.6731 8.5507 1 25 99.6731 8.5507 INE095A16OL8 INDUSIND BK 7-Nov-14 99.7499 8.3196 1 5 99.7499 8.3196 INE434A16IS6 ANDHRA BK 12-Nov-14 99.6331 8.4007 1 50 99.6331 8.4007 INE141A16RA6 OBC 17-Nov-14 99.5076 8.6007 1 5 99.5076 8.6007 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 99.0891 8.3884 1 125 99.0891 8.3884 INE691A16IY9 UCO BK 2-Dec-14 99.0653 8.3996 1 25 99.0653 8.3996 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 99.1667 8.5197 1 5 99.1667 8.5197 INE476A16OS5 CANARA BK 3-Dec-14 99.0427 8.3998 1 25 99.0427 8.3998 INE008A16WU5 IDBI BK 3-Dec-14 99.1358 8.5995 1 5 99.1358 8.5995 INE483A16GU3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Dec-14 99.0201 8.4001 1 25 99.0201 8.4001 INE095A16PA8 INDUSIND BK 4-Dec-14 99.1126 8.6000 1 5 99.1126 8.6000 INE457A16FY1 BK OF MAHARASHTRA 5-Dec-14 98.9928 8.4402 2 100 98.9928 8.4402 INE077A16CE6 DENA BK 5-Dec-14 98.9975 8.4004 1 25 98.9975 8.4004 INE141A16NF4 OBC 8-Dec-14 98.9355 8.3558 1 150 98.9355 8.3558 INE008A16XA5 IDBI BK 8-Dec-14 98.9291 8.4066 2 75 98.9287 8.4098 INE112A16EL2 CORPORATION BK 9-Dec-14 98.9100 8.3799 3 75 98.9074 8.4001 INE692A16DS0 UNION BK OF INDIA 10-Dec-14 98.8915 8.3498 1 200 98.8915 8.3498 INE457A16FR5 BK OF MAHARASHTRA 10-Dec-14 98.8810 8.4297 1 25 98.8810 8.4297 INE608A16HA5 PUNJAB AND SIND BK 12-Dec-14 98.8386 8.4097 2 50 98.8386 8.4097 INE141A16NL2 OBC 16-Dec-14 98.7486 8.4100 1 25 98.7486 8.4100 INE095A16PB6 INDUSIND BK 19-Dec-14 98.6766 8.4400 1 15 98.6766 8.4400 INE652A16IN4 STATE BK OF PATIALA 29-Dec-14 98.4682 8.3501 1 75 98.4682 8.3501 INE683A16EU3 THE SOUTH INDIAN BK 20-Jan-15 97.9028 8.6875 7 400 97.9028 8.6875 INE028A16AD5 BK OF BARODA 24-Feb-15 97.1423 8.5900 1 50 97.1423 8.5900 INE528G16WT1 YES BK 26-Feb-15 97.0783 8.6497 1 1.15 97.0783 8.6497 INE237A16A40 KOTAK MAH BK 27-Feb-15 97.0625 8.6300 1 75 97.0625 8.6300 INE237A16A40 KOTAK MAH BK 27-Feb-15 97.1740 8.6300 1 5 97.1740 8.6300 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 97.0724 8.6000 1 10 97.0724 8.6000 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 96.9584 8.5449 1 25 96.9584 8.5449 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 96.9661 8.5225 1 1 96.9661 8.5225 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 96.9787 8.5499 1 25 96.9787 8.5499 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 96.8762 8.5286 1 0.2 96.8762 8.5286 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 96.8045 8.5451 1 25 96.8045 8.5451 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 96.8026 8.4901 1 100 96.8026 8.4901 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 96.7044 8.5198 1 7 96.7044 8.5198 INE528G16XT9 YES BK 30-Apr-15 95.6198 8.8001 1 40 95.6198 8.8001 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 94.9799 8.6900 2 100 94.9799 8.6900 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 94.9370 8.6900 1 25 94.9370 8.6900 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 94.8155 8.6775 1 25 94.8155 8.6775 INE112A16GN3 CORPORATION BK 19-Jun-15 94.5909 8.6967 2 75 94.5949 8.6900 INE652A16JJ0 STATE BK OF PATIALA 6-Jul-15 94.3338 8.7000 1 10 94.3338 8.7000 INE976G16919 THE RATNAKAR BK 21-Jul-15 93.6004 9.1749 1 0.5 93.6004 9.1749 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 92.0253 8.8600 1 100 92.0253 8.8600 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 92.1118 8.8800 2 50 92.1118 8.8800 INE112A16HB6 CORPORATION BK 15-Oct-15 92.0255 8.8350 2 200 92.0255 8.8350 INE166A16LX8 ING VYSYA BK 19-Oct-15 91.8535 8.9425 1 8 91.8535 8.9425 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com