Nov 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16RH1 OBC 11-Nov-14 99.9781 7.9953 2 37 99.9781 7.9953 INE683A16EK4 THE SOUTH INDIAN BK 14-Nov-14 99.9113 8.1011 2 295 99.9113 8.1011 INE095A16OQ7 INDUSIND BK 14-Nov-14 99.9107 8.1568 4 275 99.9105 8.1742 INE141A16RJ7 OBC 14-Nov-14 99.9119 8.0462 1 75 99.9119 8.0462 INE428A16OE6 ALLAHABAD BK 17-Nov-14 99.8439 8.1535 2 400 99.8438 8.1575 INE608A16GV3 PUNJAB AND SIND BK 17-Nov-14 99.8438 8.1575 1 125 99.8438 8.1575 INE476A16OW7 CANARA BK 17-Nov-14 99.8438 8.1575 1 100 99.8438 8.1575 INE476A16OW7 CANARA BK 17-Nov-14 99.8687 7.9979 1 5 99.8687 7.9979 INE112A16GZ7 CORPORATION BK 18-Nov-14 99.8221 8.1312 1 100 99.8221 8.1312 INE238A16UC0 AXIS BK 20-Nov-14 99.7768 8.1650 2 500 99.7768 8.1650 INE238A16UH9 AXIS BK 24-Nov-14 99.7053 8.2987 1 5 99.7053 8.2987 INE457A16FZ8 BK OF MAHARASHTRA 25-Nov-14 99.6662 8.1497 1 50 99.6662 8.1497 INE112A16EG2 CORPORATION BK 25-Nov-14 99.6670 8.1301 1 25 99.6670 8.1301 INE141A16RB4 OBC 26-Nov-14 99.6641 8.2011 1 25 99.6641 8.2011 INE476A16OR7 CANARA BK 27-Nov-14 99.6228 8.1294 1 25 99.6228 8.1294 INE428A16OF3 ALLAHABAD BK 28-Nov-14 99.6195 8.2008 1 25 99.6195 8.2008 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 99.5331 8.1528 3 320 99.5310 8.1901 INE608A16GY7 PUNJAB AND SIND BK 1-Dec-14 99.5489 8.2699 1 50 99.5489 8.2699 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 99.5045 8.2617 1 1 99.5045 8.2617 INE238A16UO5 AXIS BK 3-Dec-14 99.4878 8.1702 1 25 99.4878 8.1702 INE095A16PA8 INDUSIND BK 4-Dec-14 99.4797 8.3001 1 5 99.4797 8.3001 INE141A16NE7 OBC 5-Dec-14 99.4388 8.2398 2 50 99.4388 8.2398 INE434A16HX8 ANDHRA BK 5-Dec-14 99.4592 8.2694 1 50 99.4592 8.2694 INE428A16OK3 ALLAHABAD BK 5-Dec-14 99.4462 8.1305 1 10 99.4462 8.1305 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 99.3362 8.1308 6 555 99.3362 8.1302 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 99.3365 8.1259 3 215 99.3305 8.2005 INE705A16IH2 VIJAYA BK 10-Dec-14 99.3305 8.2005 2 150 99.3305 8.2005 INE141A16NP3 OBC 10-Dec-14 99.3362 8.1302 1 50 99.3362 8.1302 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 99.3566 8.1504 1 5 99.3566 8.1504 INE692A16DS0 UNION BK OF INDIA 10-Dec-14 99.3331 8.4501 1 5 99.3331 8.4501 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 99.2914 8.1401 1 43 99.2914 8.1401 INE608A16HA5 PUNJAB AND SIND BK 12-Dec-14 99.3126 8.1496 1 30 99.3126 8.1496 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 99.3126 8.1496 1 5 99.3126 8.1496 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 99.3126 8.1496 1 5 99.3126 8.1496 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 99.2796 8.2767 1 1 99.2796 8.2767 INE141A16NL2 OBC 16-Dec-14 99.2045 8.1302 1 50 99.2045 8.1302 INE562A16EP9 INDIAN BK 29-Dec-14 98.8933 8.3360 1 20 98.8933 8.3360 INE168A16KU2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Jan-15 98.7773 8.5247 2 250 98.7773 8.5247 INE683A16ER9 THE SOUTH INDIAN BK 2-Jan-15 98.7702 8.5748 1 69 98.7702 8.5748 INE428A16ON7 ALLAHABAD BK 5-Jan-15 98.7340 8.3574 2 300 98.7340 8.3574 INE652A16IP9 STATE BK OF PATIALA 5-Jan-15 98.7366 8.3400 1 50 98.7366 8.3400 INE608A16HG2 PUNJAB AND SIND BK 9-Jan-15 98.6432 8.3674 3 500 98.6432 8.3674 INE434A16JL9 ANDHRA BK 12-Jan-15 98.5763 8.3675 4 75 98.5763 8.3675 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 98.5110 8.3591 5 500 98.5095 8.3676 INE141A16RS8 OBC 15-Jan-15 98.5073 8.3802 4 200 98.5073 8.3802 INE008A16XL2 IDBI BK 16-Jan-15 98.4926 8.3376 1 50 98.4926 8.3376 INE141A16RU4 OBC 19-Jan-15 98.4262 8.3375 2 200 98.4262 8.3375 INE434A16JJ3 ANDHRA BK 20-Jan-15 98.3909 8.4074 2 250 98.3909 8.4074 INE141A16RT6 OBC 20-Jan-15 98.4050 8.3324 4 150 98.4055 8.3299 INE683A16EU3 THE SOUTH INDIAN BK 20-Jan-15 98.3923 8.4000 1 20 98.3923 8.4000 INE141A16RV2 OBC 21-Jan-15 98.3741 8.3789 4 300 98.3743 8.3776 INE434A16FF9 ANDHRA BK 29-Jan-15 98.1991 8.3673 2 200 98.1991 8.3673 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 97.6132 8.7498 2 117 97.6132 8.7498 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 97.6132 8.7498 2 40 97.6132 8.7498 INE008A16UL8 IDBI BK 20-Feb-15 97.6376 8.7440 1 33 97.6376 8.7440 INE090A16L92 ICICI BK 20-Feb-15 97.6376 8.7440 1 33 97.6376 8.7440 INE090A16L92 ICICI BK 20-Feb-15 97.6132 8.7498 1 33 97.6132 8.7498 INE008A16UL8 IDBI BK 20-Feb-15 97.6132 8.7498 1 33 97.6132 8.7498 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 97.5219 8.7499 1 32 97.5219 8.7499 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 97.5463 8.7441 2 32 97.5463 8.7441 INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 97.6093 8.3549 1 5 97.6093 8.3549 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 97.5033 8.3449 1 0.4 97.5033 8.3449 INE238A16WE2 AXIS BK 3-Mar-15 97.4635 8.4063 1 0.85 97.4635 8.4063 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 97.4379 8.3458 2 28 97.4359 8.3524 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 97.3684 8.3601 1 50 97.3684 8.3601 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 97.3452 8.3649 1 1.3 97.3452 8.3649 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 97.0498 8.3425 1 0.02 97.0498 8.3425 INE457A16FV7 BK OF MAHARASHTRA 24-Aug-15 93.5800 8.7250 1 0.05 93.5800 8.7250 INE090A16T60 ICICI BK 12-Oct-15 92.5102 8.7950 1 25 92.5102 8.7950 INE008A16XE7 IDBI BK 15-Oct-15 92.5238 8.7000 1 25 92.5238 8.7000 INE008A16XN8 IDBI BK 6-Nov-15 92.0561 8.7250 1 100 92.0561 8.7250 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 91.9707 8.7543 5 350 91.9616 8.7651 INE166A16LZ3 ING VYSYA BK 9-Nov-15 91.8976 8.8410 5 250 91.8942 8.8450 INE237A16C06 KOTAK MAH BK 10-Nov-15 91.9963 8.7000 1 8 91.9963 8.7000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com