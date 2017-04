Nov 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE036D16GJ6 THE KARUR VYSYA BK 17-Nov-14 99.8646 8.2480 1 295 99.8646 8.2480 INE428A16OE6 ALLAHABAD BK 17-Nov-14 99.8662 8.1504 1 175 99.8662 8.1504 INE434A16IV0 ANDHRA BK 17-Nov-14 99.8570 8.7116 2 100 99.8570 8.7116 INE141A16RA6 OBC 17-Nov-14 99.8633 8.3273 1 75 99.8633 8.3273 INE434A16IY4 ANDHRA BK 21-Nov-14 99.7731 8.3007 1 125 99.7731 8.3007 INE476A16OX5 CANARA BK 21-Nov-14 99.7723 8.3300 1 100 99.7723 8.3300 INE428A16OH9 ALLAHABAD BK 24-Nov-14 99.7095 8.1801 1 150 99.7095 8.1801 INE112A16EG2 CORPORATION BK 25-Nov-14 99.6827 8.2988 1 25 99.6827 8.2988 INE476A16OR7 CANARA BK 27-Nov-14 99.6375 8.2996 1 125 99.6375 8.2996 INE141A16RD0 OBC 28-Nov-14 99.6149 8.3003 1 50 99.6149 8.3003 INE476A16OS5 CANARA BK 3-Dec-14 99.5304 8.2006 1 25 99.5304 8.2006 INE434A16HX8 ANDHRA BK 5-Dec-14 99.4637 8.2002 2 150 99.4637 8.2002 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 99.3749 8.1999 1 40 99.3749 8.1999 INE652A16IK0 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-14 99.3768 8.1748 1 25 99.3768 8.1748 INE705A16IH2 VIJAYA BK 10-Dec-14 99.3511 8.2205 1 50 99.3511 8.2205 INE649A16EW0 STATE BK OF HYDERABAD 10-Dec-14 99.3527 8.2001 1 50 99.3527 8.2001 INE692A16DS0 UNION BK OF INDIA 10-Dec-14 99.3547 8.1746 1 25 99.3547 8.1746 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 99.3527 8.2001 1 15 99.3527 8.2001 INE692A16DS0 UNION BK OF INDIA 10-Dec-14 99.3582 8.4204 1 5 99.3582 8.4204 INE141A16NP3 OBC 10-Dec-14 99.3447 8.3021 1 3.5 99.3447 8.3021 INE651A16GJ8 STATE BK OF MYSORE 12-Dec-14 99.3126 8.1496 1 200 99.3126 8.1496 INE141A16NJ6 OBC 12-Dec-14 99.3088 8.1950 2 150 99.3088 8.1950 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 99.3105 8.1747 1 100 99.3105 8.1747 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 99.3105 8.1747 1 50 99.3105 8.1747 INE514E16962 EXIM 18-Dec-14 99.1726 8.2303 1 50 99.1726 8.2303 INE141A16NN8 OBC 18-Dec-14 99.1977 8.2002 1 25 99.1977 8.2002 INE514E16970 EXIM 19-Dec-14 99.1505 8.2296 1 75 99.1505 8.2296 INE238A16UX6 AXIS BK 22-Dec-14 99.1008 8.2797 1 5 99.1008 8.2797 INE652A16IN4 STATE BK OF PATIALA 29-Dec-14 98.9331 8.2004 1 25 98.9331 8.2004 INE141A16RL3 OBC 2-Jan-15 98.8140 8.4247 1 25 98.8140 8.4247 INE168A16KU2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Jan-15 98.8467 8.3503 1 5 98.8467 8.3503 INE036D16EZ7 THE KARUR VYSYA BK 5-Jan-15 98.7354 8.4998 1 4.3 98.7354 8.4998 INE141A16RN9 OBC 6-Jan-15 98.7396 8.3200 1 50 98.7396 8.3200 INE428A16OQ0 ALLAHABAD BK 7-Jan-15 98.7147 8.3376 2 500 98.7147 8.3376 INE483A16HS5 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jan-15 98.4515 8.3202 1 50 98.4515 8.3202 INE141A16RW0 OBC 23-Jan-15 98.3540 8.3677 8 450 98.3540 8.3677 INE141A16RX8 OBC 28-Jan-15 98.2433 8.3674 4 200 98.2433 8.3674 INE141A16RY6 OBC 2-Feb-15 98.1328 8.3674 2 150 98.1328 8.3674 INE095A16PQ4 INDUSIND BK 2-Feb-15 98.1246 8.4049 1 10 98.1246 8.4049 INE008A16UA1 IDBI BK 9-Feb-15 97.9826 8.3501 2 250 97.9826 8.3501 INE095A16PP6 INDUSIND BK 9-Feb-15 97.9690 8.4076 2 200 97.9690 8.4076 INE141A16OI6 OBC 11-Feb-15 97.9339 8.3700 1 25 97.9339 8.3700 INE095A16LS9 INDUSIND BK 11-Feb-15 97.9146 8.4498 1 25 97.9146 8.4498 INE141A16OO4 OBC 16-Feb-15 97.7275 8.7500 1 50 97.7275 8.7500 INE008A16UN4 IDBI BK 16-Feb-15 97.7275 8.7500 1 50 97.7275 8.7500 INE090A16L92 ICICI BK 20-Feb-15 97.6492 8.7000 1 33 97.6492 8.7000 INE008A16UL8 IDBI BK 20-Feb-15 97.6492 8.7000 1 33 97.6492 8.7000 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 97.5584 8.6999 2 32 97.5584 8.6999 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 97.5240 8.3484 3 75 97.5221 8.3551 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 97.4815 8.3452 1 25 97.4815 8.3452 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 97.4583 8.3501 1 100 97.4583 8.3501 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 97.3073 8.3474 2 55 97.3002 8.3700 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 97.2125 8.3730 2 33 97.2102 8.3800 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 95.4448 8.4976 1 25 95.4448 8.4976 INE238A16XQ4 AXIS BK 22-Sep-15 93.0535 8.6500 2 25 93.0535 8.6500 INE090A16T60 ICICI BK 12-Oct-15 92.5328 8.7925 1 25 92.5328 8.7925 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 92.5646 8.7001 1 25 92.5646 8.7001 INE112A16HB6 CORPORATION BK 15-Oct-15 92.5918 8.6401 1 25 92.5918 8.6401 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 92.3571 8.6300 1 25 92.3571 8.6300 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 92.3370 8.6300 1 100 92.3370 8.6300 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 92.0258 8.7129 5 210 92.0240 8.7151 INE008A16XQ1 IDBI BK 10-Nov-15 91.9954 8.7250 2 250 91.9954 8.7250 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com