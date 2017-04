Nov 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16RJ7 OBC 14-Nov-14 99.9532 8.5450 1 75 99.9532 8.5450 INE683A16EK4 THE SOUTH INDIAN BK 14-Nov-14 99.9532 8.5450 2 55 99.9532 8.5450 INE095A16OQ7 INDUSIND BK 14-Nov-14 99.9527 8.6424 2 45 99.9532 8.5450 INE434A16IV0 ANDHRA BK 17-Nov-14 99.8836 8.5048 5 383 99.8837 8.4998 INE141A16RA6 OBC 17-Nov-14 99.8837 8.5014 2 115 99.8837 8.4998 INE562A16GZ3 INDIAN BK 17-Nov-14 99.8836 8.5071 2 100 99.8836 8.5071 INE476A16OW7 CANARA BK 17-Nov-14 99.8844 8.4486 1 25 99.8844 8.4486 INE476A16OQ9 CANARA BK 18-Nov-14 99.8604 8.5042 1 25 99.8604 8.5042 INE428A16OD8 ALLAHABAD BK 21-Nov-14 99.7933 8.4002 1 95 99.7933 8.4002 INE434A16IY4 ANDHRA BK 21-Nov-14 99.8195 8.2502 1 5 99.8195 8.2502 INE036D16ER4 THE KARUR VYSYA BK 25-Nov-14 99.7295 8.2500 1 25 99.7295 8.2500 INE652A16IF0 STATE BK OF PATIALA 25-Nov-14 99.7088 8.1999 1 2 99.7088 8.1999 INE476A16OR7 CANARA BK 27-Nov-14 99.6641 8.2011 1 5 99.6641 8.2011 INE077A16CD8 DENA BK 28-Nov-14 99.6536 8.4592 2 75 99.6601 8.2991 INE691A16IW3 UCO BK 28-Nov-14 99.6601 8.2991 1 25 99.6601 8.2991 INE434A16JC8 ANDHRA BK 1-Dec-14 99.5739 8.2213 2 475 99.5738 8.2226 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 99.5740 8.2187 2 55 99.5739 8.2206 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 99.5739 8.2206 1 50 99.5739 8.2206 INE141A16NC1 OBC 1-Dec-14 99.5724 8.2497 1 25 99.5724 8.2497 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 99.5982 8.1805 1 5 99.5982 8.1805 INE562A16GW0 INDIAN BK 2-Dec-14 99.5516 8.2202 3 75 99.5505 8.2404 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 99.5500 8.2496 2 75 99.5500 8.2496 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 99.5574 8.5404 1 45 99.5574 8.5404 INE238A16UO5 AXIS BK 3-Dec-14 99.5279 8.2445 1 125 99.5279 8.2445 INE141A16RE8 OBC 3-Dec-14 99.5294 8.2180 3 105 99.5316 8.1796 INE008A16WU5 IDBI BK 3-Dec-14 99.5337 8.5498 1 100 99.5337 8.5498 INE095A16OZ8 INDUSIND BK 3-Dec-14 99.5234 8.3234 1 65 99.5234 8.3234 INE476A16OS5 CANARA BK 3-Dec-14 99.5538 8.1796 1 5 99.5538 8.1796 INE141A16RG3 OBC 4-Dec-14 99.5293 8.2199 1 5 99.5293 8.2199 INE238A16XE0 AXIS BK 5-Dec-14 99.4831 8.2456 1 200 99.4831 8.2456 INE077A16CE6 DENA BK 5-Dec-14 99.4828 8.2504 1 100 99.4828 8.2504 INE141A16NE7 OBC 5-Dec-14 99.4847 8.2199 1 50 99.4847 8.2199 INE457A16FY1 BK OF MAHARASHTRA 5-Dec-14 99.4765 8.3514 1 25 99.4765 8.3514 INE238A16UQ0 AXIS BK 8-Dec-14 99.4158 8.2495 2 250 99.4158 8.2495 INE652A16IK0 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-14 99.3942 8.2394 1 50 99.3942 8.2394 INE692A16DS0 UNION BK OF INDIA 10-Dec-14 99.3719 8.2395 1 50 99.3719 8.2395 INE692A16DS0 UNION BK OF INDIA 10-Dec-14 99.3985 8.1806 1 5 99.3985 8.1806 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 99.3265 8.2498 3 245 99.3265 8.2498 INE141A16NJ6 OBC 12-Dec-14 99.3265 8.2498 1 50 99.3265 8.2498 INE651A16GY7 STATE BK OF MYSORE 2-Jan-15 98.8276 8.4902 2 125 98.8276 8.4902 INE608A16HF4 PUNJAB AND SIND BK 2-Jan-15 98.8303 8.4705 1 2 98.8303 8.4705 INE503A16CR3 DCB BK 5-Jan-15 98.7666 8.6002 1 5 98.7666 8.6002 INE237A16XU8 KOTAK MAH BK 5-Jan-15 98.7720 8.4036 1 1 98.7720 8.4036 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 98.5553 8.3601 1 50 98.5553 8.3601 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 98.4833 8.3899 1 25 98.4833 8.3899 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 98.4610 8.3899 1 25 98.4610 8.3899 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 98.4488 8.3349 1 5 98.4488 8.3349 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 98.0750 8.3302 2 50.5 98.0706 8.3498 INE476A16LY9 CANARA BK 9-Feb-15 98.0173 8.3900 1 50 98.0173 8.3900 INE008A16UA1 IDBI BK 9-Feb-15 98.0173 8.3900 1 25 98.0173 8.3900 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 97.9511 8.3900 1 25 97.9511 8.3900 INE112A16EU3 CORPORATION BK 13-Feb-15 97.9291 8.3898 1 50 97.9291 8.3898 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 97.6906 8.7156 4 200 97.6947 8.6999 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 97.6869 8.7300 2 40 97.6869 8.7300 INE028A16AD5 BK OF BARODA 24-Feb-15 97.6761 8.3500 1 50 97.6761 8.3500 INE238A16VZ9 AXIS BK 27-Feb-15 97.5883 8.4301 1 50 97.5883 8.4301 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 97.5557 8.3901 1 100 97.5557 8.3901 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 97.5353 8.3850 1 6 97.5353 8.3850 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 97.5236 8.3499 1 50 97.5236 8.3499 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 97.4960 8.3699 1 30 97.4960 8.3699 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 97.4757 8.3649 1 1 97.4757 8.3649 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 97.4524 8.3700 1 25 97.4524 8.3700 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 97.3871 8.3701 1 50 97.3871 8.3701 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 97.3592 8.3901 1 100 97.3592 8.3901 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 97.3238 8.3638 2 80 97.3219 8.3700 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 97.3033 8.3600 2 50 97.3002 8.3700 INE562A16FT8 INDIAN BK 16-Mar-15 97.2351 8.3700 1 25 97.2351 8.3700 INE705A16JY5 VIJAYA BK 23-Mar-15 97.0734 8.4001 1 0.5 97.0734 8.4001 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 95.7485 8.5300 2 50 95.7485 8.5300 INE434A16JI5 ANDHRA BK 14-Sep-15 93.2131 8.6849 1 5 93.2131 8.6849 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 