Nov 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691A16IU7 UCO BK 14-Nov-14 99.9773 8.2874 2 100 99.9774 8.2509 INE434A16IV0 ANDHRA BK 17-Nov-14 99.9119 8.0462 1 200 99.9119 8.0462 INE237A16A08 KOTAK MAH BK 17-Nov-14 99.9091 8.3022 2 55 99.9091 8.3022 INE476A16OW7 CANARA BK 17-Nov-14 99.9124 8.0005 1 25 99.9124 8.0005 INE141A16RA6 OBC 17-Nov-14 99.9080 8.4027 1 4.5 99.9080 8.4027 INE141A16RK5 OBC 20-Nov-14 99.8439 8.1522 1 50 99.8439 8.1522 INE434A16IY4 ANDHRA BK 21-Nov-14 99.8192 8.2660 3 225 99.8206 8.1998 INE476A16OX5 CANARA BK 21-Nov-14 99.8434 8.1758 2 10 99.8430 8.1993 INE428A16OL1 ALLAHABAD BK 25-Nov-14 99.7287 8.2745 1 25 99.7287 8.2745 INE095A16OX3 INDUSIND BK 26-Nov-14 99.7295 8.2500 1 5 99.7295 8.2500 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 99.5750 8.1993 1 50 99.5750 8.1993 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 99.4193 8.1998 1 50 99.4193 8.1998 INE160A16KM6 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-14 99.3527 8.2001 1 50 99.3527 8.2001 INE705A16IL4 VIJAYA BK 18-Dec-14 99.2179 8.2205 1 50 99.2179 8.2205 INE095A16PB6 INDUSIND BK 19-Dec-14 99.2104 8.2999 1 25 99.2104 8.2999 INE238A16UX6 AXIS BK 22-Dec-14 99.1535 8.2003 1 5 99.1535 8.2003 INE683A16ER9 THE SOUTH INDIAN BK 2-Jan-15 98.8383 8.5801 2 125 98.8383 8.5801 INE683A16ES7 THE SOUTH INDIAN BK 5-Jan-15 98.7907 8.4301 2 50 98.7907 8.4301 INE434A16JE4 ANDHRA BK 5-Jan-15 98.8272 8.3298 1 5 98.8272 8.3298 INE141A16RO7 OBC 7-Jan-15 98.7797 8.3502 2 100 98.7797 8.3502 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 98.5776 8.3598 1 250 98.5776 8.3598 INE008A16UA1 IDBI BK 9-Feb-15 98.0243 8.3598 2 50 98.0243 8.3598 INE095A16LS9 INDUSIND BK 11-Feb-15 97.9649 8.4249 1 200 97.9649 8.4249 INE008A16UN4 IDBI BK 16-Feb-15 97.7801 8.7226 2 100 97.7833 8.7099 INE141A16OO4 OBC 16-Feb-15 97.7801 8.7226 2 100 97.7833 8.7099 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 97.7449 8.5059 3 84 97.7828 8.3599 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 97.6921 8.7099 2 40 97.6921 8.7099 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 97.5631 8.3640 3 125 97.5643 8.3599 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 97.5629 8.3647 3 47.5 97.5614 8.3701 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 97.5382 8.3749 1 25 97.5382 8.3749 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 97.5425 8.3599 1 25 97.5425 8.3599 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 97.4957 8.3711 2 50 97.4953 8.3723 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 97.4044 8.3848 1 2 97.4044 8.3848 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 97.3436 8.3701 2 50 97.3436 8.3701 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 97.3219 8.3700 1 25 97.3219 8.3700 INE562A16FR2 INDIAN BK 25-Mar-15 97.0620 8.3699 1 25 97.0620 8.3699 INE112A16GC6 CORPORATION BK 18-May-15 95.8405 8.5167 2 30 95.8015 8.6001 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 95.7866 8.5400 1 50 95.7866 8.5400 INE238A16XQ4 AXIS BK 22-Sep-15 93.1020 8.6400 1 25 93.1020 8.6400 INE112A16HB6 CORPORATION BK 15-Oct-15 92.6403 8.6301 1 25 92.6403 8.6301 INE090A16T86 ICICI BK 23-Oct-15 92.4300 8.6900 1 50 92.4300 8.6900 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 92.3731 8.6600 1 1.7 92.3731 8.6600 INE090A16U00 ICICI BK 2-Nov-15 92.2270 8.6900 1 50 92.2270 8.6900 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 92.0645 8.7150 2 50 92.0645 8.7150 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com