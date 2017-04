Nov 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16A08 KOTAK MAH BK 17-Nov-14 99.9347 7.9533 3 375 99.9351 7.9013 INE428A16OE6 ALLAHABAD BK 17-Nov-14 99.9343 7.9988 2 125 99.9343 7.9988 INE476A16OW7 CANARA BK 17-Nov-14 99.9343 7.9988 1 5 99.9343 7.9988 INE238A16UD8 AXIS BK 18-Nov-14 99.9113 8.1011 4 475 99.9113 8.1011 INE036D16EP8 THE KARUR VYSYA BK 20-Nov-14 99.8654 8.1992 1 50 99.8654 8.1992 INE434A16IY4 ANDHRA BK 21-Nov-14 99.8452 8.0856 2 275 99.8459 8.0476 INE476A16OX5 CANARA BK 21-Nov-14 99.8449 8.0999 1 100 99.8449 8.0999 INE608A16GW1 PUNJAB AND SIND BK 21-Nov-14 99.8405 8.3301 1 25 99.8405 8.3301 INE476A16OX5 CANARA BK 21-Nov-14 99.9113 8.1011 1 5 99.9113 8.1011 INE667A16EM3 SYNDICATE BK 24-Nov-14 99.8439 8.1522 1 5 99.8439 8.1522 INE434A16EQ9 ANDHRA BK 25-Nov-14 99.7565 8.0995 3 350 99.7565 8.0995 INE428A16OL1 ALLAHABAD BK 25-Nov-14 99.7565 8.0995 2 200 99.7565 8.0995 INE036D16ER4 THE KARUR VYSYA BK 25-Nov-14 99.7550 8.1495 1 25 99.7550 8.1495 INE141A16RD0 OBC 28-Nov-14 99.6884 8.1493 3 175 99.6884 8.1493 INE141A16QY8 OBC 2-Dec-14 99.5982 8.1805 1 50 99.5982 8.1805 INE095A16OK0 INDUSIND BK 2-Dec-14 99.5968 8.2091 1 50 99.5968 8.2091 INE238A16UQ0 AXIS BK 8-Dec-14 99.4572 8.3001 2 150 99.4572 8.3001 INE008A16XA5 IDBI BK 8-Dec-14 99.4585 8.2801 1 50 99.4585 8.2801 INE090A16H64 ICICI BK 8-Dec-14 99.4644 8.1894 1 20 99.4644 8.1894 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 99.4193 8.1998 1 75 99.4193 8.1998 INE692A16DS0 UNION BK OF INDIA 10-Dec-14 99.4841 8.2296 1 5 99.4841 8.2296 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 99.4247 8.1231 1 2 99.4247 8.1231 INE141A16NP3 OBC 10-Dec-14 99.4125 8.2963 1 2 99.4125 8.2963 INE705A16IH2 VIJAYA BK 10-Dec-14 99.4108 8.3205 2 0.75 99.4108 8.3205 INE562A16EM6 INDIAN BK 11-Dec-14 99.3914 8.2777 1 1.5 99.3914 8.2777 INE562A16GY6 INDIAN BK 12-Dec-14 99.3688 8.2804 2 300 99.3688 8.2804 INE036D16GK4 THE KARUR VYSYA BK 18-Dec-14 99.2172 8.4699 1 15 99.2172 8.4699 INE040A16AG3 HDFC BK 24-Dec-14 99.1726 8.2303 1 5 99.1726 8.2303 INE090A16I55 ICICI BK 26-Dec-14 99.0653 8.1996 1 25 99.0653 8.1996 INE428A16OM9 ALLAHABAD BK 2-Jan-15 98.9340 8.5496 1 25 98.9340 8.5496 INE141A16RM1 OBC 5-Jan-15 98.8237 8.3550 1 25 98.8237 8.3550 INE434A16JL9 ANDHRA BK 12-Jan-15 98.6667 8.3598 2 50 98.6667 8.3598 INE428A16OP2 ALLAHABAD BK 13-Jan-15 98.6493 8.3292 7 425 98.6480 8.3374 INE095A16PJ9 INDUSIND BK 15-Jan-15 98.5916 8.4098 2 50 98.5916 8.4098 INE428A16OO5 ALLAHABAD BK 15-Jan-15 98.6068 8.3178 2 25 98.6068 8.3178 INE483A16HS5 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jan-15 98.5073 8.3800 2 75 98.5038 8.4001 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 98.4962 8.3174 6 425 98.4962 8.3174 INE434A16JJ3 ANDHRA BK 20-Jan-15 98.4879 8.3638 4 200 98.4886 8.3601 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 98.3417 8.3174 5 500 98.3417 8.3174 INE141A16RX8 OBC 28-Jan-15 98.3157 8.3374 5 500 98.3157 8.3374 INE028A16896 BK OF BARODA 3-Feb-15 98.1786 8.3598 1 8.75 98.1786 8.3598 INE434A16FG7 ANDHRA BK 6-Feb-15 98.1196 8.3274 2 50 98.1196 8.3274 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 98.1124 8.3599 1 25 98.1124 8.3599 INE095A16PP6 INDUSIND BK 9-Feb-15 98.0286 8.4372 3 300 98.0285 8.4376 INE095A16LO8 INDUSIND BK 10-Feb-15 98.0069 8.4350 1 25 98.0069 8.4350 INE095A16LS9 INDUSIND BK 11-Feb-15 97.9871 8.4247 1 25 97.9871 8.4247 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 97.9803 8.3598 1 25 97.9803 8.3598 INE095A16PR2 INDUSIND BK 12-Feb-15 97.9625 8.4351 1 5 97.9625 8.4351 INE095A16LX9 INDUSIND BK 18-Feb-15 97.7504 8.7500 1 45 97.7504 8.7500 INE095A16LX9 INDUSIND BK 18-Feb-15 97.8243 8.7290 1 45 97.8243 8.7290 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 97.7046 8.7500 1 77 97.7046 8.7500 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 97.7785 8.7292 2 55 97.7785 8.7292 INE705A16IY7 VIJAYA BK 25-Feb-15 97.6845 8.3999 1 25 97.6845 8.3999 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 97.3467 8.3601 1 50 97.3467 8.3601 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 97.3467 8.3601 1 50 97.3467 8.3601 INE095A16MU3 INDUSIND BK 20-Mar-15 97.1689 8.4402 1 100 97.1689 8.4402 INE112A16GF9 CORPORATION BK 20-May-15 95.8269 8.5001 2 30 95.8269 8.5001 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 95.5497 8.5001 1 50 95.5497 8.5001 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 95.5173 8.4801 1 50 95.5173 8.4801 INE112A16GN3 CORPORATION BK 19-Jun-15 95.2004 8.4801 1 50 95.2004 8.4801 INE238A16XC4 AXIS BK 26-Jun-15 95.0089 8.5601 1 25 95.0089 8.5601 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 92.1580 8.7000 2 75 92.1580 8.7000 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 92.0952 8.7025 2 50 92.0889 8.7100 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 92.0799 8.6250 3 75 92.0799 8.6250 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 