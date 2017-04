Nov 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE692A16DO9 UNION BK OF INDIA 24-Nov-14 99.8662 8.1504 1 5 99.8662 8.1504 INE036D16ER4 THE KARUR VYSYA BK 25-Nov-14 99.8186 8.2914 1 50 99.8186 8.2914 INE095A16OX3 INDUSIND BK 26-Nov-14 99.7960 8.2902 1 25 99.7960 8.2902 INE457A16DQ2 BK OF MAHARASHTRA 1-Dec-14 99.6846 8.2489 1 100 99.6846 8.2489 INE649A16FC9 STATE BK OF HYDERABAD 1-Dec-14 99.6853 8.2306 1 25 99.6853 8.2306 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 99.6646 8.1889 1 50 99.6646 8.1889 INE562A16GW0 INDIAN BK 2-Dec-14 99.6629 8.2305 1 25 99.6629 8.2305 INE238A16UO5 AXIS BK 3-Dec-14 99.6375 8.2996 1 50 99.6375 8.2996 INE476A16OS5 CANARA BK 3-Dec-14 99.6375 8.2996 1 50 99.6375 8.2996 INE008A16WV3 IDBI BK 10-Dec-14 99.4847 8.2199 1 50 99.4847 8.2199 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 99.4449 8.1497 1 100 99.4449 8.1497 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 99.4422 8.1896 2 100 99.4422 8.1896 INE008A16TO4 IDBI BK 12-Dec-14 99.4572 8.3001 1 25 99.4572 8.3001 INE483A16GY5 CENTRAL BK OF INDIA 15-Dec-14 99.3711 8.2500 1 50 99.3711 8.2500 INE238A16UX6 AXIS BK 22-Dec-14 99.2465 8.1505 1 5 99.2465 8.1505 INE040A16AG3 HDFC BK 24-Dec-14 99.1977 8.2002 2 200 99.1977 8.2002 INE683A16EZ2 THE SOUTH INDIAN BK 16-Jan-15 98.6352 8.4174 4 300 98.6352 8.4174 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 98.5590 8.3384 1 45 98.5590 8.3384 INE095A16PP6 INDUSIND BK 9-Feb-15 98.0962 8.4332 2 150 98.0969 8.4299 INE095A16LS9 INDUSIND BK 11-Feb-15 98.0524 8.4302 3 61 98.0524 8.4302 INE095A16PR2 INDUSIND BK 12-Feb-15 98.0325 8.4201 1 250 98.0325 8.4201 INE095A16LQ3 INDUSIND BK 13-Feb-15 98.0092 8.4250 2 200 98.0092 8.4250 INE095A16LX9 INDUSIND BK 18-Feb-15 97.8314 8.6998 2 50 97.8314 8.6998 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 97.7842 8.7063 4 99 97.7858 8.6998 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 97.8730 8.3498 1 50 97.8730 8.3498 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 97.7118 8.3799 1 0.4 97.7118 8.3799 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 97.6525 8.3567 2 75 97.6543 8.3500 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 97.6325 8.3499 2 100 97.6325 8.3499 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 97.4903 8.3894 3 52 97.4901 8.3902 INE168A16JA6 THE JAMMU AND KASHMIR BK 9-Mar-15 97.4712 8.4550 1 0.5 97.4712 8.4550 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 97.4524 8.3700 4 125 97.4524 8.3700 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 97.4801 8.3500 1 25 97.4801 8.3500 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 97.4247 8.3898 3 150 97.4247 8.3898 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 92.1907 8.6850 1 50 92.1907 8.6850 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com