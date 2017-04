Nov 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16RK5 OBC 20-Nov-14 99.9565 7.9422 3 250 99.9565 7.9422 INE434A16IY4 ANDHRA BK 21-Nov-14 99.9333 8.1206 2 400 99.9346 7.9622 INE476A16OX5 CANARA BK 21-Nov-14 99.9330 8.1571 1 100 99.9330 8.1571 INE608A16GW1 PUNJAB AND SIND BK 21-Nov-14 99.9322 8.2546 1 60 99.9322 8.2546 INE238A16UH9 AXIS BK 24-Nov-14 99.8677 8.0589 1 25 99.8677 8.0589 INE692A16DO9 UNION BK OF INDIA 24-Nov-14 99.8677 8.0589 1 25 99.8677 8.0589 INE434A16EQ9 ANDHRA BK 25-Nov-14 99.8468 8.0005 2 50 99.8468 8.0005 INE168A16HR4 THE JAMMU AND KASHMIR BK27-Nov-14 99.8007 8.0989 1 30 99.8007 8.0989 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 99.7070 8.2507 1 50 99.7070 8.2507 INE649A16FC9 STATE BK OF HYDERABAD 1-Dec-14 99.7070 8.2507 1 50 99.7070 8.2507 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 99.7106 8.1490 1 25 99.7106 8.1490 INE238A16XD2 AXIS BK 2-Dec-14 99.6846 8.2489 1 200 99.6846 8.2489 INE141A16QY8 OBC 2-Dec-14 99.6870 8.1847 2 100 99.6846 8.2489 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 99.6822 8.3119 1 0.75 99.6822 8.3119 INE476A16OS5 CANARA BK 3-Dec-14 99.6643 8.1950 2 100 99.6621 8.2501 INE008A16WU5 IDBI BK 3-Dec-14 99.6641 8.2011 1 2 99.6641 8.2011 INE141A16NE7 OBC 5-Dec-14 99.6228 8.1301 2 55 99.6184 8.2246 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 99.5092 8.1835 3 125 99.5097 8.1746 INE008A16WV3 IDBI BK 10-Dec-14 99.5130 8.1193 1 50 99.5130 8.1193 INE692A16DS0 UNION BK OF INDIA 10-Dec-14 99.5112 8.1495 1 5 99.5112 8.1495 INE705A16IH2 VIJAYA BK 10-Dec-14 99.5015 8.3120 1 0.5 99.5015 8.3120 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 99.4689 8.1203 2 100 99.4689 8.1203 INE483A16GX7 CENTRAL BK OF INDIA 12-Dec-14 99.4624 8.2202 1 25 99.4624 8.2202 INE008A16TO4 IDBI BK 12-Dec-14 99.4859 8.2007 1 25 99.4859 8.2007 INE976G16893 THE RATNAKAR BK 15-Dec-14 99.3953 8.5407 1 5 99.3953 8.5407 INE648A16GR7 SBBJ 16-Dec-14 99.3802 8.1299 1 50 99.3802 8.1299 INE112A16EP3 CORPORATION BK 18-Dec-14 99.3330 8.1697 2 50 99.3330 8.1697 INE040A16AG3 HDFC BK 24-Dec-14 99.1977 8.2002 2 50 99.1977 8.2002 INE483A16HH8 CENTRAL BK OF INDIA 29-Dec-14 99.0809 8.2583 2 30 99.0763 8.2998 INE483A16HI6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Dec-14 99.0540 8.2997 1 5 99.0540 8.2997 INE683A16ES7 THE SOUTH INDIAN BK 5-Jan-15 98.9074 8.4001 1 25 98.9074 8.4001 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 98.6894 8.3570 22 2050 98.6894 8.3573 INE483A16HS5 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jan-15 98.5976 8.3736 2 67.8 98.5866 8.4401 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 98.6056 8.3251 1 25 98.6056 8.3251 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 98.5822 8.3323 2 55 98.5812 8.3383 INE028A16839 BK OF BARODA 22-Jan-15 98.5296 8.3801 1 13.2 98.5296 8.3801 INE008A16UA1 IDBI BK 9-Feb-15 98.1587 8.3498 2 50 98.1587 8.3498 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 98.0706 8.3498 1 1 98.0706 8.3498 INE008A16UC7 IDBI BK 13-Feb-15 98.0638 8.3798 1 5 98.0638 8.3798 INE112A16EV1 CORPORATION BK 16-Feb-15 97.9826 8.3501 1 75 97.9826 8.3501 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 97.6734 8.3600 2 15 97.6734 8.3600 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 97.6761 8.3500 1 0.5 97.6761 8.3500 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 97.6563 8.3427 1 7.5 97.6563 8.3427 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 97.6114 8.3474 1 0.1 97.6114 8.3474 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 97.4336 8.3601 1 25 97.4336 8.3601 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 97.4336 8.3601 2 25 97.4336 8.3601 INE084A16AV0 BK OF INDIA 18-Mar-15 97.3328 8.3350 2 0.6 97.3328 8.3350 INE112A16FZ9 CORPORATION BK 11-May-15 96.0837 8.5500 1 15 96.0837 8.5500 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 95.9310 8.4600 1 25 95.9310 8.4600 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 95.6447 8.4800 2 25 95.6447 8.4800 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 95.4961 8.4801 1 25 95.4961 8.4801 INE238A16WR4 AXIS BK 9-Jun-15 95.4820 8.5500 1 25 95.4820 8.5500 INE238A16WZ7 AXIS BK 24-Aug-15 93.8150 8.6249 1 0.1 93.8150 8.6249 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 92.5026 8.6249 1 5 92.5026 8.6249 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 92.4783 8.6300 2 100 92.4783 8.6300 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 92.4985 8.6300 2 50 92.4985 8.6300 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 92.2127 8.6828 4 135 92.2109 8.6850 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com