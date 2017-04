Nov 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE036D16EP8 THE KARUR VYSYA BK 20-Nov-14 99.9781 7.9953 1 25 99.9781 7.9953 INE428A16OD8 ALLAHABAD BK 21-Nov-14 99.9559 8.0518 1 50 99.9559 8.0518 INE649A16FB1 STATE BK OF HYDERABAD 21-Nov-14 99.9562 7.9970 1 25 99.9562 7.9970 INE651A16GX9 STATE BK OF MYSORE 24-Nov-14 99.8907 7.9876 1 300 99.8907 7.9876 INE434A16JB0 ANDHRA BK 24-Nov-14 99.8892 8.0974 1 5 99.8892 8.0974 INE683A16EM0 THE SOUTH INDIAN BK 25-Nov-14 99.8885 8.1486 1 5 99.8885 8.1486 INE652A16IH6 STATE BK OF PATIALA 1-Dec-14 99.7341 8.1094 1 100 99.7341 8.1094 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 99.7338 8.1185 2 75 99.7338 8.1185 INE077A16CE6 DENA BK 5-Dec-14 99.6662 8.1497 2 10 99.6662 8.1497 INE428A16OJ5 ALLAHABAD BK 8-Dec-14 99.5972 8.2009 1 5 99.5972 8.2009 INE434A16JA2 ANDHRA BK 10-Dec-14 99.5339 8.1392 1 100 99.5339 8.1392 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 99.4922 8.0997 2 50 99.4922 8.0997 INE090A16H80 ICICI BK 12-Dec-14 99.4828 8.2504 1 25 99.4828 8.2504 INE008A16TO4 IDBI BK 12-Dec-14 99.5142 8.0992 1 25 99.5142 8.0992 INE608A16HA5 PUNJAB AND SIND BK 12-Dec-14 99.5142 8.0992 1 25 99.5142 8.0992 INE648A16GR7 SBBJ 16-Dec-14 99.4298 8.0506 1 5 99.4298 8.0506 INE434A16FB8 ANDHRA BK 30-Jan-15 98.3762 8.3676 3 250 98.3762 8.3676 INE008A16TZ0 IDBI BK 5-Feb-15 98.2366 8.3999 1 1.5 98.2366 8.3999 INE095A16LP5 INDUSIND BK 16-Feb-15 97.9866 8.4269 6 255 97.9865 8.4273 INE141A16OM8 OBC 18-Feb-15 97.9607 8.3499 1 40 97.9607 8.3499 INE237A16A40 KOTAK MAH BK 27-Feb-15 97.7646 8.4301 1 5 97.7646 8.4301 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 97.6979 8.3502 3 100 97.6979 8.3502 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 97.6325 8.3499 2 5 97.6325 8.3499 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 97.5410 8.3651 1 50 97.5410 8.3651 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 97.4989 8.3600 2 50 97.4989 8.3600 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 97.4771 8.3601 1 2.25 97.4771 8.3601 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 97.4435 8.4000 1 10 97.4435 8.4000 INE112A16GH5 CORPORATION BK 15-Apr-15 96.7089 8.4499 1 300 96.7089 8.4499 INE090A16O73 ICICI BK 17-Apr-15 96.6274 8.5501 2 75 96.6274 8.5501 INE649A16FG0 STATE BK OF HYDERABAD 3-Jun-15 95.6459 8.4775 8 250 95.6459 8.4775 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 95.6496 8.4700 1 25 95.6496 8.4700 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 95.5084 8.5400 1 15 95.5084 8.5400 INE160A16KT1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-15 95.4759 8.5199 1 100 95.4759 8.5199 INE652A16JJ0 STATE BK OF PATIALA 6-Jul-15 94.9581 8.5000 1 15 94.9581 8.5000 INE238A16XR2 AXIS BK 9-Sep-15 93.4931 8.6700 1 25 93.4931 8.6700 INE434A16JI5 ANDHRA BK 14-Sep-15 93.4187 8.6000 2 25 93.4187 8.6000 INE237A16B72 KOTAK MAH BK 28-Oct-15 92.3426 8.8501 1 25 92.3426 8.8501 INE238A16XZ5 AXIS BK 30-Oct-15 92.4219 8.7000 1 50 92.4219 8.7000 INE652A16JP7 STATE BK OF PATIALA 4-Nov-15 92.4100 8.5899 1 25 92.4100 8.5899 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 92.2270 8.6900 1 25 92.2270 8.6900 INE237A16C30 KOTAK MAH BK 19-Nov-15 91.9963 8.7000 1 60 91.9963 8.7000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com