Nov 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16OD8 ALLAHABAD BK 21-Nov-14 99.9779 8.0653 2 185 99.9778 8.1048 INE608A16GW1 PUNJAB AND SIND BK 21-Nov-14 99.9772 8.3239 1 123.5 99.9772 8.3239 INE434A16JB0 ANDHRA BK 24-Nov-14 99.9102 8.2016 1 20 99.9102 8.2016 INE692A16DO9 UNION BK OF INDIA 24-Nov-14 99.9108 8.1468 1 5 99.9108 8.1468 INE168A16HR4 THE JAMMU AND KASHMIR BK27-Nov-14 99.8439 8.1522 1 25 99.8439 8.1522 INE141A16RD0 OBC 28-Nov-14 99.8239 8.0487 1 25 99.8239 8.0487 INE692A16DT8 UNION BK OF INDIA 28-Nov-14 99.8217 8.1495 1 5 99.8217 8.1495 INE483A16GU3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Dec-14 99.6872 8.1807 1 50 99.6872 8.1807 INE483A16GT5 CENTRAL BK OF INDIA 5-Dec-14 99.6650 8.1791 1 50 99.6650 8.1791 INE692A16DS0 UNION BK OF INDIA 10-Dec-14 99.5773 8.1550 2 30 99.5760 8.1799 INE141A16NJ6 OBC 12-Dec-14 99.5328 8.1584 2 30 99.5333 8.1500 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 99.5047 8.2584 1 8 99.5047 8.2584 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 99.5333 8.1497 1 5 99.5333 8.1497 INE648A16GR7 SBBJ 16-Dec-14 99.4442 8.1600 1 5 99.4442 8.1600 INE238A16UZ1 AXIS BK 23-Dec-14 99.2663 8.1751 1 15 99.2663 8.1751 INE238A16VA2 AXIS BK 29-Dec-14 99.1168 8.3395 1 200 99.1168 8.3395 INE434A16JJ3 ANDHRA BK 20-Jan-15 98.6278 8.3250 5 100 98.6290 8.3176 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 98.6262 8.3348 2 35 98.6262 8.3348 INE237A16B80 KOTAK MAH BK 30-Jan-15 98.3961 8.3798 1 500 98.3961 8.3798 INE434A16FB8 ANDHRA BK 30-Jan-15 98.3984 8.3676 2 250 98.3984 8.3676 INE095A16PN1 INDUSIND BK 3-Feb-15 98.2997 8.4179 5 21.5 98.2997 8.4179 INE095A16PR2 INDUSIND BK 12-Feb-15 98.0974 8.4276 2 300 98.0974 8.4276 INE112A16EU3 CORPORATION BK 13-Feb-15 98.0937 8.3450 1 1.4 98.0937 8.3450 INE095A16LP5 INDUSIND BK 16-Feb-15 98.0072 8.4337 2 200 98.0069 8.4350 INE476A16PA0 CANARA BK 18-Feb-15 97.9856 8.3375 2 100 97.9856 8.3375 INE668A16741 TAMILNAD MERCANTILE BK 18-Feb-15 97.9193 8.6177 1 100 97.9193 8.6177 INE141A16OM8 OBC 18-Feb-15 97.9826 8.3501 1 40 97.9826 8.3501 INE095A16LX9 INDUSIND BK 18-Feb-15 97.9010 8.6951 2 10 97.9022 8.6900 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 97.7215 8.3436 3 117 97.7225 8.3398 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 97.6946 8.3624 1 0.1 97.6946 8.3624 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 97.6518 8.3591 1 50 97.6518 8.3591 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 97.6378 8.4101 1 5 97.6378 8.4101 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 97.5699 8.3402 1 25 97.5699 8.3402 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 97.5628 8.3651 1 5 97.5628 8.3651 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 97.5440 8.3548 3 81 97.5468 8.3449 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 97.4996 8.3575 2 50 97.5004 8.3549 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 97.4826 8.3415 3 27 97.4830 8.3401 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 95.7018 8.4500 2 50 95.7018 8.4500 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 95.7067 8.4400 2 25 95.7067 8.4400 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 95.6594 8.4500 1 25 95.6594 8.4500 INE652A16JJ0 STATE BK OF PATIALA 6-Jul-15 94.9681 8.4823 1 15 94.9681 8.4823 INE040A16AI9 HDFC BK 12-Oct-15 92.8129 8.6700 1 25 92.8129 8.6700 INE040A16AI9 HDFC BK 12-Oct-15 92.8411 8.6600 1 25 92.8411 8.6600 INE166A16LX8 ING VYSYA BK 19-Oct-15 92.5135 8.8700 1 25 92.5135 8.8700 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 92.5390 8.6300 3 50 92.5390 8.6300 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 92.5148 8.6349 2 75 92.5188 8.6299 INE652A16JP7 STATE BK OF PATIALA 4-Nov-15 92.4018 8.6000 1 50 92.4018 8.6000 INE434A16JM7 ANDHRA BK 16-Nov-15 92.0965 8.6769 2 125 92.0939 8.6799 INE166A16MA4 ING VYSYA BK 19-Nov-15 91.9364 8.7949 2 50 91.9364 8.7949 INE008A16XU3 IDBI BK 19-Nov-15 92.0461 8.6650 1 25 92.0461 8.6650 INE237A16C30 KOTAK MAH BK 19-Nov-15 92.0165 8.7000 1 20 92.0165 8.7000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com