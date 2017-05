Nov 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16WZ4 IDBI BK 24-Nov-14 99.9359 7.8038 1 200 99.9359 7.8038 INE692A16DO9 UNION BK OF INDIA 24-Nov-14 99.9303 8.4861 1 7 99.9303 8.4861 INE036D16ER4 THE KARUR VYSYA BK 25-Nov-14 99.9102 8.2016 1 225 99.9102 8.2016 INE434A16EQ9 ANDHRA BK 25-Nov-14 99.9124 8.0005 1 25 99.9124 8.0005 INE095A16OX3 INDUSIND BK 26-Nov-14 99.8898 8.0535 1 5 99.8898 8.0535 INE141A16RC2 OBC 27-Nov-14 99.8678 8.0528 1 250 99.8678 8.0528 INE168A16HR4 THE JAMMU AND KASHMIR BK27-Nov-14 99.8703 7.9003 1 195 99.8703 7.9003 INE476A16OZ0 CANARA BK 28-Nov-14 99.9124 8.0005 1 25 99.9124 8.0005 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 99.7765 8.1760 1 5 99.7765 8.1760 INE238A16XD2 AXIS BK 2-Dec-14 99.7567 8.0920 2 100 99.7565 8.0995 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 99.7575 8.0662 2 75 99.7565 8.0995 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 99.7565 8.0995 1 50 99.7565 8.0995 INE649A16EU4 STATE BK OF HYDERABAD 3-Dec-14 99.7354 8.0696 1 75 99.7354 8.0696 INE008A16WU5 IDBI BK 3-Dec-14 99.8014 8.0704 1 25 99.8014 8.0704 INE476A16OS5 CANARA BK 3-Dec-14 99.8007 8.0989 1 5 99.8007 8.0989 INE652A16IJ2 STATE BK OF PATIALA 5-Dec-14 99.6914 8.0705 1 50 99.6914 8.0705 INE141A16NE7 OBC 5-Dec-14 99.6910 8.0810 1 50 99.6910 8.0810 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 99.5796 8.1102 1 3 99.5796 8.1102 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 99.5272 8.2568 1 5 99.5272 8.2568 INE608A16HA5 PUNJAB AND SIND BK 12-Dec-14 99.6021 8.1008 1 5 99.6021 8.1008 INE428A16OM9 ALLAHABAD BK 2-Jan-15 99.1000 8.4996 1 25 99.1000 8.4996 INE008A16TD7 IDBI BK 12-Jan-15 98.8244 8.3500 1 5 98.8244 8.3500 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 98.7618 8.3202 1 50 98.7618 8.3202 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 98.6734 8.3173 4 400 98.6734 8.3173 INE483A16HS5 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jan-15 98.6654 8.3681 1 22 98.6654 8.3681 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 98.6464 8.3474 21 1250 98.6512 8.3174 INE434A16JJ3 ANDHRA BK 20-Jan-15 98.6500 8.3249 2 25 98.6500 8.3249 INE476A16PB8 CANARA BK 21-Jan-15 98.6290 8.3176 4 500 98.6290 8.3176 INE434A16JQ8 ANDHRA BK 23-Jan-15 98.5792 8.3503 2 300 98.5792 8.3503 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 98.4891 8.3573 1 500 98.4891 8.3573 INE434A16JR6 ANDHRA BK 27-Jan-15 98.4926 8.3376 2 100 98.4926 8.3376 INE028A16862 BK OF BARODA 30-Jan-15 98.4294 8.3202 1 5 98.4294 8.3202 INE095A16PN1 INDUSIND BK 3-Feb-15 98.3209 8.4235 1 50 98.3209 8.4235 INE028A16896 BK OF BARODA 3-Feb-15 97.7416 11.3968 1 9 97.7416 11.3968 INE112A16EV1 CORPORATION BK 16-Feb-15 98.0489 8.3485 1 7 98.0489 8.3485 INE565A16897 INDIAN OVERSEAS BK 18-Feb-15 97.9976 8.3799 1 10 97.9976 8.3799 INE668A16758 TAMILNAD MERCANTILE BK 20-Feb-15 97.9015 8.5975 1 100 97.9015 8.5975 INE237A16A40 KOTAK MAH BK 27-Feb-15 97.8021 8.3700 2 50 97.8021 8.3700 INE238A16VZ9 AXIS BK 27-Feb-15 97.8047 8.3599 1 50 97.8047 8.3599 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 97.7430 8.3448 2 50 97.7430 8.3448 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 97.7416 8.3501 2 13 97.7416 8.3501 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 97.7198 8.3499 1 25 97.7198 8.3499 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 97.6761 8.3500 1 25 97.6761 8.3500 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 97.6557 8.3449 1 50 97.6557 8.3449 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 97.5866 8.3580 9 201 97.5861 8.3599 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 97.5917 8.3400 2 25 97.5917 8.3400 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 97.5685 8.3451 2 35 97.5685 8.3451 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 97.4344 8.3574 1 5 97.4344 8.3574 INE434A16GB6 ANDHRA BK 17-Mar-15 97.4013 8.3951 1 40 97.4013 8.3951 INE434A16GF7 ANDHRA BK 20-Mar-15 97.3359 8.3951 2 105 97.3359 8.3951 INE434A16JO3 ANDHRA BK 7-Apr-15 96.9047 8.5100 3 145 96.9047 8.5100 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 95.8079 8.4501 1 25 95.8079 8.4501 INE238A16WS2 AXIS BK 8-Jun-15 95.5610 8.5201 1 25 95.5610 8.5201 INE160A16KT1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-15 95.5337 8.4897 4 200 95.5436 8.4699 INE112A16GN3 CORPORATION BK 19-Jun-15 95.3638 8.4499 3 225 95.3638 8.4499 INE434A16II7 ANDHRA BK 29-Jun-15 95.1196 8.5125 1 35 95.1196 8.5125 INE090A16T37 ICICI BK 18-Sep-15 93.3058 8.7000 1 5 93.3058 8.7000 INE238A16XQ4 AXIS BK 22-Sep-15 93.2592 8.6499 2 150 93.2592 8.6499 INE166A16LX8 ING VYSYA BK 19-Oct-15 92.5362 8.8675 1 25 92.5362 8.8675 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 92.5632 8.6251 1 25 92.5632 8.6251 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 92.5390 8.6300 1 25 92.5390 8.6300 INE166A16MC0 ING VYSYA BK 30-Oct-15 92.3340 8.8350 3 75 92.3340 8.8350 INE238A16XZ5 AXIS BK 30-Oct-15 92.4403 8.7025 1 50 92.4403 8.7025 INE166A16LZ3 ING VYSYA BK 9-Nov-15 92.1877 8.7624 1 25 92.1877 8.7624 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.