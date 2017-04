Nov 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16OL1 ALLAHABAD BK 25-Nov-14 99.9781 7.9953 1 50 99.9781 7.9953 INE036D16ER4 THE KARUR VYSYA BK 25-Nov-14 99.9779 8.0683 1 25 99.9779 8.0683 INE095A16OX3 INDUSIND BK 26-Nov-14 99.9556 8.1066 1 25 99.9556 8.1066 INE141A16RC2 OBC 27-Nov-14 99.9336 8.0840 2 75 99.9336 8.0840 INE476A16OR7 CANARA BK 27-Nov-14 99.9302 8.4983 1 5 99.9302 8.4983 INE476A16OZ0 CANARA BK 28-Nov-14 99.9099 8.2290 1 1 99.9099 8.2290 INE608A16GY7 PUNJAB AND SIND BK 1-Dec-14 99.8459 8.0476 1 100 99.8459 8.0476 INE652A16IH6 STATE BK OF PATIALA 1-Dec-14 99.8449 8.0999 1 75 99.8449 8.0999 INE649A16FC9 STATE BK OF HYDERABAD 1-Dec-14 99.8459 8.0476 1 50 99.8459 8.0476 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 99.8459 8.0476 1 50 99.8459 8.0476 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 99.8241 8.0396 1 50 99.8241 8.0396 INE649A16EU4 STATE BK OF HYDERABAD 3-Dec-14 99.8024 8.0296 1 100 99.8024 8.0296 INE476A16OS5 CANARA BK 3-Dec-14 99.8019 8.0500 1 50 99.8019 8.0500 INE141A16NE7 OBC 5-Dec-14 99.7799 8.0514 1 50 99.7799 8.0514 INE040A16AH1 HDFC BK 8-Dec-14 99.6922 8.0496 2 45 99.6922 8.0496 INE428A16OJ5 ALLAHABAD BK 8-Dec-14 99.7159 7.9994 1 5 99.7159 7.9994 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 99.6484 8.0492 2 125 99.6484 8.0492 INE008A16TO4 IDBI BK 12-Dec-14 99.6046 8.0497 2 175 99.6046 8.0497 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 99.6046 8.0497 1 150 99.6046 8.0497 INE651A16GJ8 STATE BK OF MYSORE 12-Dec-14 99.6046 8.0497 1 50 99.6046 8.0497 INE160A16KM6 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-14 99.6265 8.0493 1 25 99.6265 8.0493 INE608A16HA5 PUNJAB AND SIND BK 12-Dec-14 99.6195 8.2008 1 25 99.6195 8.2008 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 99.6195 8.2008 1 25 99.6195 8.2008 INE141A16NJ6 OBC 12-Dec-14 99.6012 8.1192 1 10 99.6012 8.1192 INE705A16II0 VIJAYA BK 12-Dec-14 99.5921 8.3052 1 0.6 99.5921 8.3052 INE238A16UX6 AXIS BK 22-Dec-14 99.3810 8.1194 1 20 99.3810 8.1194 INE095A16PK7 INDUSIND BK 14-Jan-15 98.8691 8.3500 1 5 98.8691 8.3500 INE095A16PJ9 INDUSIND BK 15-Jan-15 98.8481 8.3401 1 5 98.8481 8.3401 INE008A16TP1 IDBI BK 19-Jan-15 98.7389 8.3247 2 4 98.7389 8.3247 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 98.7178 8.3172 1 235 98.7178 8.3172 INE683A16EU3 THE SOUTH INDIAN BK 20-Jan-15 98.7052 8.5500 1 5 98.7052 8.5500 INE476A16PB8 CANARA BK 21-Jan-15 98.6956 8.3172 2 100 98.6956 8.3172 INE434A16JQ8 ANDHRA BK 23-Jan-15 98.6480 8.3374 2 200 98.6480 8.3374 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 98.5626 8.3172 2 50 98.5626 8.3172 INE141A16RY6 OBC 2-Feb-15 98.4290 8.3224 1 5 98.4290 8.3224 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 98.2049 8.3399 1 1 98.2049 8.3399 INE112A16EU3 CORPORATION BK 13-Feb-15 98.1818 8.3448 1 25 98.1818 8.3448 INE095A16LP5 INDUSIND BK 16-Feb-15 98.0880 8.4700 1 190 98.0880 8.4700 INE112A16EV1 CORPORATION BK 16-Feb-15 98.1149 8.3486 1 5 98.1149 8.3486 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 98.0205 8.1001 1 35 98.0205 8.1001 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 97.9266 8.4002 1 25 97.9266 8.4002 INE095A16MF4 INDUSIND BK 25-Feb-15 97.9779 8.1000 1 35 97.9779 8.1000 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 97.8047 8.3598 3 50.5 97.8047 8.3599 INE705A16IZ4 VIJAYA BK 2-Mar-15 97.8715 8.1000 1 22 97.8715 8.1000 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 97.7390 8.3600 1 5.5 97.7390 8.3600 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 97.7416 8.3501 1 0.5 97.7416 8.3501 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 97.7006 8.2600 2 150 97.7305 8.1500 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 97.6516 8.3598 1 50 97.6516 8.3598 INE008A16VJ0 IDBI BK 9-Mar-15 97.6447 8.3850 1 25 97.6447 8.3850 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 97.6079 8.3599 2 110 97.6079 8.3599 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 97.5572 8.3848 1 24 97.5572 8.3848 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 97.5662 8.3532 1 1 97.5662 8.3532 INE562A16GQ2 INDIAN BK 16-Apr-15 96.7992 8.4400 1 1.5 96.7992 8.4400 INE238A16XJ9 AXIS BK 11-May-15 96.2438 8.5301 1 75 96.2438 8.5301 INE090A16Q97 ICICI BK 26-May-15 95.8895 8.5500 1 0.7 95.8895 8.5500 INE095A16OD5 INDUSIND BK 2-Jun-15 95.7366 8.5549 1 3 95.7366 8.5549 INE649A16FG0 STATE BK OF HYDERABAD 3-Jun-15 95.7703 8.4399 2 50 95.7703 8.4399 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 95.7394 8.4600 1 50 95.7394 8.4600 INE160A16KT1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-15 95.6096 8.4651 2 100 95.6096 8.4651 INE112A16GN3 CORPORATION BK 19-Jun-15 95.4270 8.4499 1 75 95.4270 8.4499 INE166A16LX8 ING VYSYA BK 19-Oct-15 92.6045 8.8600 1 25 92.6045 8.8600 INE238A16XY8 AXIS BK 28-Oct-15 92.5442 8.7000 2 75 92.5442 8.7000 INE090A16U34 ICICI BK 9-Nov-15 92.3202 8.7000 1 50 92.3202 8.7000 INE166A16MB2 ING VYSYA BK 23-Nov-15 91.9036 8.8339 8 645 91.9026 8.8351 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 