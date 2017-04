Nov 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16ZW9 KOTAK MAH BK 28-Nov-14 99.9331 8.1449 3 250 99.9331 8.1449 INE692A16DT8 UNION BK OF INDIA 28-Nov-14 99.9559 8.0518 1 10 99.9559 8.0518 INE428A16OF3 ALLAHABAD BK 28-Nov-14 99.9548 8.2527 1 5 99.9548 8.2527 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 99.8672 8.0894 1 25 99.8672 8.0894 INE608A16GY7 PUNJAB AND SIND BK 1-Dec-14 99.8898 8.0535 1 5 99.8898 8.0535 INE652A16IH6 STATE BK OF PATIALA 1-Dec-14 99.8670 8.1016 1 1 99.8670 8.1016 INE562A16GW0 INDIAN BK 2-Dec-14 99.8459 8.0476 1 50 99.8459 8.0476 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 99.8678 8.0528 1 5 99.8678 8.0528 INE476A16OS5 CANARA BK 3-Dec-14 99.8228 8.0991 1 75 99.8228 8.0991 INE008A16WU5 IDBI BK 3-Dec-14 99.8453 8.0790 1 25 99.8453 8.0790 INE008A16WU5 IDBI BK 3-Dec-14 99.8228 8.0991 1 25 99.8228 8.0991 INE457A16FY1 BK OF MAHARASHTRA 5-Dec-14 99.7786 8.0990 1 25 99.7786 8.0990 INE141A16NF4 OBC 8-Dec-14 99.7116 8.1208 1 125 99.7116 8.1208 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 99.6678 8.1105 1 90 99.6678 8.1105 INE008A16WV3 IDBI BK 10-Dec-14 99.6865 8.1991 1 25 99.6865 8.1991 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 99.6662 8.1497 1 5 99.6662 8.1497 INE692A16DS0 UNION BK OF INDIA 10-Dec-14 99.6662 8.1497 1 5 99.6662 8.1497 INE608A16HA5 PUNJAB AND SIND BK 12-Dec-14 99.6242 8.0991 3 250 99.6242 8.0991 INE090A16H80 ICICI BK 12-Dec-14 99.6218 8.1510 1 100 99.6218 8.1510 INE008A16TO4 IDBI BK 12-Dec-14 99.6218 8.1510 1 100 99.6218 8.1510 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 99.6242 8.0991 1 75 99.6242 8.0991 INE008A16TO4 IDBI BK 12-Dec-14 99.6418 8.2008 1 25 99.6418 8.2008 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 99.6218 8.1510 1 5 99.6218 8.1510 INE705A16II0 VIJAYA BK 12-Dec-14 99.6148 8.3025 1 0.4 99.6148 8.3025 INE237A16B15 KOTAK MAH BK 16-Dec-14 99.5276 8.2497 1 5 99.5276 8.2497 INE141A16NL2 OBC 16-Dec-14 99.5333 8.1497 1 5 99.5333 8.1497 INE040A16AG3 HDFC BK 24-Dec-14 99.3734 8.2197 1 25 99.3734 8.2197 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 98.7812 8.3398 1 25 98.7812 8.3398 INE483A16HS5 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jan-15 98.7870 8.2997 1 25 98.7870 8.2997 INE008A16TP1 IDBI BK 19-Jan-15 98.7611 8.3249 1 3 98.7611 8.3249 INE160A16JQ9 PUNJAB NATIONAL BK 22-Jan-15 98.6983 8.2998 2 50 98.6983 8.2998 INE141A16RX8 OBC 28-Jan-15 98.5587 8.3401 1 200 98.5587 8.3401 INE683A16EW9 THE SOUTH INDIAN BK 30-Jan-15 98.4933 8.4600 1 50 98.4933 8.4600 INE141A16RY6 OBC 2-Feb-15 98.4502 8.3273 2 100 98.4502 8.3273 INE476A16LY9 CANARA BK 9-Feb-15 98.2976 8.3176 2 100 98.2976 8.3176 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 98.0509 8.3398 1 50 98.0509 8.3398 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 98.0706 8.3498 1 25 98.0706 8.3498 INE008A16UY1 IDBI BK 23-Feb-15 98.0023 8.3598 1 5 98.0023 8.3598 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 98.0229 8.0901 2 70 98.0205 8.1001 INE565A16939 INDIAN OVERSEAS BK 26-Feb-15 97.9205 8.3348 1 50 97.9205 8.3348 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 97.8949 8.3498 3 19.3 97.8949 8.3498 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 97.8223 8.3767 3 75 97.8291 8.3501 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 97.8304 8.3450 2 50 97.8304 8.3450 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 97.7386 8.3615 1 3.03 97.7386 8.3615 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 97.7414 8.1100 10 225 97.7441 8.1001 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 97.6131 8.4200 1 25 97.6131 8.4200 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 97.5917 8.3400 1 50 97.5917 8.3400 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 97.6594 8.0999 1 13 97.6594 8.0999 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 97.5193 8.3648 1 25 97.5193 8.3648 INE090A16O73 ICICI BK 17-Apr-15 96.7698 8.5201 1 75 96.7698 8.5201 INE434A16JN5 ANDHRA BK 15-Jun-15 95.4997 8.5149 2 100 95.4997 8.5149 INE166A16MD8 ING VYSYA BK 1-Oct-15 93.0201 8.8349 3 310 93.0201 8.8349 INE090A16T78 ICICI BK 9-Oct-15 92.9749 8.7000 3 150 92.9749 8.7000 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 92.6157 8.6612 1 5.2 92.6157 8.6612 INE238A16XY8 AXIS BK 28-Oct-15 92.5646 8.7001 2 75 92.5646 8.7001 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 92.3405 8.7001 1 100 92.3405 8.7001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com