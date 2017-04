Nov 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16RC2 OBC 27-Nov-14 99.9777 8.1413 3 275 99.9777 8.1413 INE237A16ZW9 KOTAK MAH BK 28-Nov-14 99.9551 8.1979 5 200 99.9551 8.1979 INE141A16RD0 OBC 28-Nov-14 99.9554 8.1441 2 95 99.9555 8.1249 INE691A16IW3 UCO BK 28-Nov-14 99.9551 8.1979 1 25 99.9551 8.1979 INE476A16OZ0 CANARA BK 28-Nov-14 99.9551 8.1979 1 25 99.9551 8.1979 INE077A16CD8 DENA BK 28-Nov-14 99.9551 8.1979 1 25 99.9551 8.1979 INE608A16GY7 PUNJAB AND SIND BK 1-Dec-14 99.8897 8.0608 1 100 99.8897 8.0608 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 99.8900 8.0388 3 75.6 99.8900 8.0400 INE649A16FC9 STATE BK OF HYDERABAD 1-Dec-14 99.8897 8.0608 1 50 99.8897 8.0608 INE141A16NC1 OBC 1-Dec-14 99.8896 8.0681 1 25 99.8896 8.0681 INE562A16GW0 INDIAN BK 2-Dec-14 99.8679 8.0447 2 75 99.8680 8.0406 INE434A16HV2 ANDHRA BK 2-Dec-14 99.8678 8.0528 1 50 99.8678 8.0528 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 99.8678 8.0528 1 25 99.8678 8.0528 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 99.8675 8.0711 1 23 99.8675 8.0711 INE008A16WU5 IDBI BK 3-Dec-14 99.8459 8.0476 2 75 99.8459 8.0476 INE095A16PA8 INDUSIND BK 4-Dec-14 99.8228 8.0991 1 195 99.8228 8.0991 INE095A16PA8 INDUSIND BK 4-Dec-14 99.8439 8.1522 1 5 99.8439 8.1522 INE652A16IJ2 STATE BK OF PATIALA 5-Dec-14 99.8019 8.0500 1 25 99.8019 8.0500 INE434A16HX8 ANDHRA BK 5-Dec-14 99.8228 8.0991 1 10 99.8228 8.0991 INE428A16OK3 ALLAHABAD BK 5-Dec-14 99.8228 8.0991 1 5 99.8228 8.0991 INE608A16GZ4 PUNJAB AND SIND BK 8-Dec-14 99.7565 8.0995 1 25 99.7565 8.0995 INE705A16IF6 VIJAYA BK 9-Dec-14 99.7130 8.0813 1 50 99.7130 8.0813 INE141A16NG2 OBC 9-Dec-14 99.7344 8.1002 1 25 99.7344 8.1002 INE112A16EL2 CORPORATION BK 9-Dec-14 99.7141 8.0502 1 25 99.7141 8.0502 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 99.6922 8.0496 2 225 99.6922 8.0496 INE562A16GT6 INDIAN BK 10-Dec-14 99.6922 8.0496 1 75 99.6922 8.0496 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 99.6723 8.0003 1 5 99.6723 8.0003 INE648A16GR7 SBBJ 16-Dec-14 99.5853 7.9998 1 5 99.5853 7.9998 INE648A16GR7 SBBJ 16-Dec-14 99.5608 8.0508 1 5 99.5608 8.0508 INE095A16PB6 INDUSIND BK 19-Dec-14 99.4922 8.0997 1 10 99.4922 8.0997 INE428A16OM9 ALLAHABAD BK 2-Jan-15 99.1735 8.4496 1 25 99.1735 8.4496 INE095A16PK7 INDUSIND BK 14-Jan-15 98.9203 8.2998 1 5 98.9203 8.2998 INE095A16PJ9 INDUSIND BK 15-Jan-15 98.8980 8.3002 1 5 98.8980 8.3002 INE008A16TP1 IDBI BK 19-Jan-15 98.7826 8.3301 1 25 98.7826 8.3301 INE434A16FE2 ANDHRA BK 19-Jan-15 98.7814 8.3384 1 1 98.7814 8.3384 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 98.7618 8.3202 1 25 98.7618 8.3202 INE434A16JJ3 ANDHRA BK 20-Jan-15 98.7589 8.3399 1 25 98.7589 8.3399 INE160A16JQ9 PUNJAB NATIONAL BK 22-Jan-15 98.7531 8.2297 1 50 98.7531 8.2297 INE428A16OS6 ALLAHABAD BK 23-Jan-15 98.6956 8.3172 2 200 98.6956 8.3172 INE476A16LW3 CANARA BK 28-Jan-15 98.5847 8.3175 2 500 98.5847 8.3175 INE141A16RZ3 OBC 30-Jan-15 98.5397 8.3216 5 250 98.5404 8.3176 INE141A16RY6 OBC 2-Feb-15 98.4723 8.3274 5 225 98.4723 8.3274 INE141A16RY6 OBC 2-Feb-15 98.4951 8.3236 1 100 98.4951 8.3236 INE976G16695 THE RATNAKAR BK 3-Feb-15 98.4085 8.5550 1 1 98.4085 8.5550 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 98.3891 8.3001 1 25 98.3891 8.3001 INE428A16OR8 ALLAHABAD BK 9-Feb-15 98.3196 8.3177 2 150 98.3196 8.3177 INE476A16LY9 CANARA BK 9-Feb-15 98.3196 8.3177 2 150 98.3196 8.3177 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 98.2710 8.3401 1 25 98.2710 8.3401 INE434A16JP0 ANDHRA BK 17-Feb-15 98.1415 8.3277 1 175 98.1415 8.3277 INE036D16GL2 THE KARUR VYSYA BK 24-Feb-15 97.9667 8.4173 2 200 97.9667 8.4173 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 97.8880 8.7501 1 35 97.8880 8.7501 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 97.9128 8.7423 1 35 97.9128 8.7423 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 97.9903 8.3176 2 25 97.9903 8.3176 INE683A16EX7 THE SOUTH INDIAN BK 25-Feb-15 97.9421 8.4276 2 300 97.9421 8.4276 INE095A16MF4 INDUSIND BK 25-Feb-15 97.8651 8.7499 1 35 97.8651 8.7499 INE095A16MF4 INDUSIND BK 25-Feb-15 97.8899 8.7421 1 35 97.8899 8.7421 INE705A16IZ4 VIJAYA BK 2-Mar-15 97.7504 8.7500 1 22 97.7504 8.7500 INE705A16IZ4 VIJAYA BK 2-Mar-15 97.7752 8.7424 1 22 97.7752 8.7424 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 97.7841 8.3549 3 12.42 97.7841 8.3549 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 97.7661 8.3400 1 25 97.7661 8.3400 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 97.6913 8.3747 1 13 97.6913 8.3747 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 97.6761 8.3500 1 50 97.6761 8.3500 INE705A16JY5 VIJAYA BK 23-Mar-15 97.3780 8.4000 1 0.73 97.3780 8.4000 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 96.0547 8.4700 1 25 96.0547 8.4700 INE238A16WT0 AXIS BK 1-Jun-15 95.8105 8.5349 1 50 95.8105 8.5349 INE652A16JJ0 STATE BK OF PATIALA 6-Jul-15 95.1272 8.4601 1 15 95.1272 8.4601 INE008A16XE7 IDBI BK 15-Oct-15 92.8720 8.7000 1 100 92.8720 8.7000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 