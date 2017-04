Nov 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16OF3 ALLAHABAD BK 28-Nov-14 99.9776 8.1737 3 225 99.9777 8.1413 INE692A16DT8 UNION BK OF INDIA 28-Nov-14 99.9774 8.2509 2 185 99.9774 8.2509 INE237A16ZW9 KOTAK MAH BK 28-Nov-14 99.9775 8.2320 2 145 99.9774 8.2509 INE141A16RD0 OBC 28-Nov-14 99.9774 8.2509 1 70 99.9774 8.2509 INE649A16FC9 STATE BK OF HYDERABAD 1-Dec-14 99.9124 8.0005 1 75 99.9124 8.0005 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 99.9121 8.0279 1 50 99.9121 8.0279 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 99.8902 8.0227 3 190 99.8893 8.0901 INE008A16WW1 IDBI BK 2-Dec-14 99.8898 8.0535 1 100 99.8898 8.0535 INE141A16QY8 OBC 2-Dec-14 99.8903 8.0169 1 50 99.8903 8.0169 INE008A16WU5 IDBI BK 3-Dec-14 99.8681 8.0332 2 505 99.8682 8.0284 INE095A16OZ8 INDUSIND BK 3-Dec-14 99.8678 8.0528 2 200 99.8678 8.0528 INE476A16OS5 CANARA BK 3-Dec-14 99.8683 8.0223 1 100 99.8683 8.0223 INE476A16OS5 CANARA BK 3-Dec-14 99.8901 8.0315 1 25 99.8901 8.0315 INE095A16PA8 INDUSIND BK 4-Dec-14 99.8459 8.0476 1 340 99.8459 8.0476 INE238A16XE0 AXIS BK 5-Dec-14 99.8239 8.0487 1 90 99.8239 8.0487 INE141A16NE7 OBC 5-Dec-14 99.8239 8.0487 1 50 99.8239 8.0487 INE141A16NF4 OBC 8-Dec-14 99.7580 8.0495 1 300 99.7580 8.0495 INE040A16AH1 HDFC BK 8-Dec-14 99.7580 8.0495 1 50 99.7580 8.0495 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 99.7360 8.0513 1 40 99.7360 8.0513 INE649A16EW0 STATE BK OF HYDERABAD 10-Dec-14 99.7130 8.0813 1 100 99.7130 8.0813 INE608A16GX9 PUNJAB AND SIND BK 10-Dec-14 99.7360 8.0513 1 5 99.7360 8.0513 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 99.6696 8.0676 2 200 99.6683 8.0982 INE562A16GY6 INDIAN BK 12-Dec-14 99.6922 8.0496 1 25 99.6922 8.0496 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 99.6922 8.0496 1 25 99.6922 8.0496 INE160A16KM6 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-14 99.6682 8.1007 1 25 99.6682 8.1007 INE648A16GR7 SBBJ 16-Dec-14 99.5827 8.0501 1 35 99.5827 8.0501 INE238A16UZ1 AXIS BK 23-Dec-14 99.4208 8.1780 2 62 99.4214 8.1699 INE040A16AG3 HDFC BK 24-Dec-14 99.3993 8.1696 1 100 99.3993 8.1696 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 98.6292 8.3162 8 1100 98.6290 8.3176 INE428A16OT4 ALLAHABAD BK 27-Jan-15 98.6290 8.3176 4 1000 98.6290 8.3176 INE651A16HA5 STATE BK OF MYSORE 27-Jan-15 98.6329 8.2936 6 300 98.6327 8.2948 INE667A16EO9 SYNDICATE BK 27-Jan-15 98.6294 8.3151 2 250 98.6294 8.3151 INE651A16HA5 STATE BK OF MYSORE 27-Jan-15 98.6700 8.1999 1 25 98.6700 8.1999 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 98.4121 8.2949 1 50 98.4121 8.2949 INE705A16IQ3 VIJAYA BK 9-Feb-15 98.3478 8.3998 1 10 98.3478 8.3998 INE141A16OI6 OBC 11-Feb-15 98.3182 8.3248 2 25 98.3182 8.3248 INE112A16EV1 CORPORATION BK 16-Feb-15 98.1858 8.3262 2 83 98.1858 8.3262 INE008A16UM6 IDBI BK 24-Feb-15 98.0061 8.3436 1 52 98.0061 8.3436 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 97.9227 8.7000 1 35 97.9227 8.7000 INE036D16GM0 THE KARUR VYSYA BK 25-Feb-15 97.9667 8.4173 1 200 97.9667 8.4173 INE141A16OV9 OBC 25-Feb-15 97.9842 8.3434 1 48 97.9842 8.3434 INE095A16MF4 INDUSIND BK 25-Feb-15 97.8998 8.7002 1 35 97.8998 8.7002 INE077A16AT8 DENA BK 27-Feb-15 97.9387 8.3501 1 50 97.9387 8.3501 INE608A16FR3 PUNJAB AND SIND BK 27-Feb-15 97.9387 8.3501 1 50 97.9387 8.3501 INE705A16IZ4 VIJAYA BK 2-Mar-15 97.7858 8.6998 1 22 97.7858 8.6998 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 97.8535 8.3402 1 25 97.8535 8.3402 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 97.8473 8.3648 1 17.5 97.8473 8.3648 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 97.8304 8.3450 1 25 97.8304 8.3450 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 97.8072 8.3502 1 3 97.8072 8.3502 INE608A16FX1 PUNJAB AND SIND BK 6-Mar-15 97.7737 8.3950 2 26.25 97.7737 8.3950 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 97.7011 8.4200 2 50 97.7011 8.4200 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 97.7184 8.3552 1 25 97.7184 8.3552 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 97.7105 8.3848 2 19.75 97.7105 8.3848 INE095A16MJ6 INDUSIND BK 9-Mar-15 97.7011 8.4200 2 0.06 97.7011 8.4200 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 97.6993 8.3450 1 5.8 97.6993 8.3450 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 97.6488 8.3699 2 75 97.6351 8.4200 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 97.6339 8.3449 1 2.5 97.6339 8.3449 INE476A16NE7 CANARA BK 19-Mar-15 97.5033 8.3449 2 19 97.5033 8.3449 INE528G16XT9 YES BK 30-Apr-15 96.5205 8.6000 1 25 96.5205 8.6000 INE036D16GA5 THE KARUR VYSYA BK 30-Apr-15 96.5205 8.6000 1 25 96.5205 8.6000 INE476A16PC6 CANARA BK 10-Jun-15 95.6598 8.4926 2 500 95.6598 8.4926 INE652A16JJ0 STATE BK OF PATIALA 6-Jul-15 95.1382 8.4400 1 15 95.1382 8.4400 INE238A16XQ4 AXIS BK 22-Sep-15 93.4037 8.6499 1 50 93.4037 8.6499 INE141A16RR0 OBC 5-Oct-15 93.1077 8.6600 1 25 93.1077 8.6600 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 92.8926 8.7000 2 100 92.8926 8.7000 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 92.6731 8.6400 1 100 92.6731 8.6400 INE090A16U00 ICICI BK 2-Nov-15 92.5034 8.7000 1 25 92.5034 8.7000 INE090A16U34 ICICI BK 9-Nov-15 92.3447 8.7200 3 100 92.3447 8.7200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 