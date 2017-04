Nov 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 99.9334 8.1139 3 275 99.9330 8.1571 INE141A16NC1 OBC 1-Dec-14 99.9314 8.3521 1 100 99.9314 8.3521 INE692A16DP6 UNION BK OF INDIA 1-Dec-14 99.9318 8.3033 1 50 99.9318 8.3033 INE095A16OK0 INDUSIND BK 2-Dec-14 99.9102 8.2016 1 100 99.9102 8.2016 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 99.9091 8.2999 2 100 99.9092 8.2930 INE705A16IA7 VIJAYA BK 2-Dec-14 99.9119 8.0462 1 100 99.9119 8.0462 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 99.9092 8.2930 1 25 99.9092 8.2930 INE457A16FY1 BK OF MAHARASHTRA 5-Dec-14 99.8418 8.2621 1 175 99.8418 8.2621 INE077A16CE6 DENA BK 5-Dec-14 99.8420 8.2516 1 50 99.8420 8.2516 INE036D16EX2 THE KARUR VYSYA BK 8-Dec-14 99.7759 8.1972 5 465 99.7772 8.1504 INE238A16UQ0 AXIS BK 8-Dec-14 99.7772 8.1504 2 150 99.7772 8.1504 INE008A16XA5 IDBI BK 8-Dec-14 99.7768 8.1658 4 125 99.7786 8.0990 INE040A16AH1 HDFC BK 8-Dec-14 99.7769 8.1596 2 100 99.7745 8.2494 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 99.7574 8.0695 1 225 99.7574 8.0695 INE652A16IK0 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-14 99.7571 8.0795 1 50 99.7571 8.0795 INE008A16WV3 IDBI BK 10-Dec-14 99.7344 8.1002 1 295 99.7344 8.1002 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 99.7350 8.0818 2 125 99.7344 8.1002 INE434A16JA2 ANDHRA BK 10-Dec-14 99.8019 8.0500 1 5 99.8019 8.0500 INE141A16NI8 OBC 11-Dec-14 99.7141 8.0502 1 75 99.7141 8.0502 INE008A16TO4 IDBI BK 12-Dec-14 99.6914 8.0705 1 525 99.6914 8.0705 INE040A16AG3 HDFC BK 24-Dec-14 99.4182 8.2154 1 175 99.4182 8.2154 INE608A16HD9 PUNJAB AND SIND BK 24-Dec-14 99.4953 8.0500 1 5 99.4953 8.0500 INE237A16B64 KOTAK MAH BK 29-Dec-14 99.3787 8.1497 1 5 99.3787 8.1497 INE428A16OM9 ALLAHABAD BK 2-Jan-15 99.2594 8.5105 1 25 99.2594 8.5105 INE090A16J05 ICICI BK 7-Jan-15 99.0911 8.3698 1 25 99.0911 8.3698 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 98.9720 8.4248 2 50 98.9738 8.4099 INE428A16OS6 ALLAHABAD BK 23-Jan-15 98.7433 8.2952 2 150 98.7433 8.2952 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 98.6510 8.3189 4 250 98.6508 8.3199 INE667A16EO9 SYNDICATE BK 27-Jan-15 98.6511 8.3179 5 250 98.6508 8.3199 INE476A16LW3 CANARA BK 28-Jan-15 98.6299 8.3120 16 1550 98.6310 8.3053 INE095A16PL5 INDUSIND BK 28-Jan-15 98.6720 8.4697 1 25 98.6720 8.4697 INE428A16OU2 ALLAHABAD BK 30-Jan-15 98.5858 8.3110 8 850 98.5851 8.3151 INE141A16RZ3 OBC 30-Jan-15 98.5826 8.3300 1 100 98.5826 8.3300 INE476A16PE2 CANARA BK 2-Feb-15 98.5209 8.3027 3 500 98.5209 8.3027 INE667A16EP6 SYNDICATE BK 2-Feb-15 98.5174 8.3226 4 250 98.5174 8.3226 INE141A16RY6 OBC 2-Feb-15 98.5165 8.3277 2 100 98.5165 8.3277 INE668A16766 TAMILNAD MERCANTILE BK 2-Feb-15 98.4872 8.4948 2 50 98.4872 8.4948 INE141A16SA4 OBC 3-Feb-15 98.4944 8.3275 2 300 98.4944 8.3275 INE667A16EQ4 SYNDICATE BK 3-Feb-15 98.4953 8.3225 2 150 98.4953 8.3225 INE095A16PN1 INDUSIND BK 3-Feb-15 98.4851 8.3798 1 0.75 98.4851 8.3798 INE667A16ER2 SYNDICATE BK 4-Feb-15 98.4732 8.3224 2 100 98.4732 8.3224 INE141A16OF2 OBC 5-Feb-15 98.4488 8.3349 3 500 98.4488 8.3349 INE141A16SB2 OBC 6-Feb-15 98.4290 8.3224 13 550 98.4290 8.3224 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 98.4313 8.3100 1 2 98.4313 8.3100 INE141A16OG0 OBC 9-Feb-15 98.3637 8.3174 3 110 98.3637 8.3176 INE476A16LY9 CANARA BK 9-Feb-15 98.3637 8.3176 2 100 98.3637 8.3176 INE112A16FC8 CORPORATION BK 12-Feb-15 98.2951 8.3300 1 5 98.2951 8.3300 INE112A16EU3 CORPORATION BK 13-Feb-15 98.2777 8.3072 1 15 98.2777 8.3072 INE476A16MG4 CANARA BK 16-Feb-15 98.2690 8.3499 1 25 98.2690 8.3499 INE434A16JP0 ANDHRA BK 17-Feb-15 98.1855 8.3276 1 25 98.1855 8.3276 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 98.1893 8.3098 2 50 98.1893 8.3098 INE028A16AD5 BK OF BARODA 24-Feb-15 98.0266 8.3499 1 25 98.0266 8.3499 INE036D16GM0 THE KARUR VYSYA BK 25-Feb-15 97.9894 8.4149 2 200 97.9894 8.4149 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 97.9708 8.3077 2 250 97.9708 8.3077 INE036D16FL4 THE KARUR VYSYA BK 27-Feb-15 97.9481 8.4026 4 150 97.9481 8.4026 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 97.8949 8.3498 1 25 97.8949 8.3498 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 97.8949 8.3498 1 15 97.8949 8.3498 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 97.8279 8.3548 3 18 97.8279 8.3548 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 97.7331 8.3823 1 50 97.7331 8.3823 INE008A16VJ0 IDBI BK 9-Mar-15 97.7416 8.3501 1 25 97.7416 8.3501 INE008A16VK8 IDBI BK 10-Mar-15 97.7171 8.3601 1 50 97.7171 8.3601 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 97.6979 8.3502 1 25 97.6979 8.3502 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 97.6761 8.3500 4 115 97.6761 8.3500 INE141A16PF9 OBC 13-Mar-15 97.6502 8.3649 1 25 97.6502 8.3649 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 97.5672 8.3497 3 54 97.5671 8.3500 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 97.4366 8.3501 1 25 97.4366 8.3501 INE705A16JY5 VIJAYA BK 23-Mar-15 97.4336 8.3601 1 5 97.4336 8.3601 INE562A16FV4 INDIAN BK 26-Mar-15 97.3715 8.3500 1 25 97.3715 8.3500 INE528G16XT9 YES BK 30-Apr-15 96.5205 8.6000 1 50 96.5205 8.6000 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 95.6385 8.4926 3 500 95.6385 8.4926 INE090A16T60 ICICI BK 12-Oct-15 93.0161 8.7001 2 95 93.0161 8.7001 INE040A16AI9 HDFC BK 12-Oct-15 93.0460 8.6600 1 75 93.0460 8.6600 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 92.6731 8.6400 2 100 92.6731 8.6400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.