Dec 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 99.9779 8.0637 3 120 99.9781 7.9953 INE562A16GW0 INDIAN BK 2-Dec-14 99.9781 7.9953 1 50 99.9781 7.9953 INE141A16QY8 OBC 2-Dec-14 99.9781 7.9953 1 50 99.9781 7.9953 INE238A16XD2 AXIS BK 2-Dec-14 99.9777 8.1413 1 25 99.9777 8.1413 INE238A16UO5 AXIS BK 3-Dec-14 99.9556 8.1066 1 300 99.9556 8.1066 INE008A16WU5 IDBI BK 3-Dec-14 99.9554 8.1368 5 145 99.9554 8.1431 INE649A16EU4 STATE BK OF HYDERABAD 3-Dec-14 99.9554 8.1431 1 75 99.9554 8.1431 INE476A16OS5 CANARA BK 3-Dec-14 99.9554 8.1431 1 25 99.9554 8.1431 INE141A16RE8 OBC 3-Dec-14 99.9554 8.1431 1 25 99.9554 8.1431 INE095A16PA8 INDUSIND BK 4-Dec-14 99.9333 8.1181 4 390 99.9340 8.0353 INE141A16RG3 OBC 4-Dec-14 99.9331 8.1449 4 185 99.9331 8.1449 INE077A16CE6 DENA BK 5-Dec-14 99.9102 8.2016 1 145 99.9102 8.2016 INE141A16NE7 OBC 5-Dec-14 99.9108 8.1468 1 0.05 99.9108 8.1468 INE238A16UQ0 AXIS BK 8-Dec-14 99.8662 8.1504 1 130 99.8662 8.1504 INE008A16XA5 IDBI BK 8-Dec-14 99.8447 8.1083 2 125 99.8445 8.1208 INE040A16AH1 HDFC BK 8-Dec-14 99.8662 8.1504 1 50 99.8662 8.1504 INE008A16XA5 IDBI BK 8-Dec-14 99.8662 8.1504 1 50 99.8662 8.1504 INE692A16DS0 UNION BK OF INDIA 10-Dec-14 99.7994 8.1518 1 5 99.7994 8.1518 INE562A16GY6 INDIAN BK 12-Dec-14 99.7565 8.0995 2 175 99.7565 8.0995 INE608A16HA5 PUNJAB AND SIND BK 12-Dec-14 99.7565 8.0995 1 115 99.7565 8.0995 INE654A16EV2 STATE BK OF TRAVANCORE 12-Dec-14 99.7559 8.1195 1 75 99.7559 8.1195 INE141A16NJ6 OBC 12-Dec-14 99.7731 8.3007 1 25 99.7731 8.3007 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 99.7565 8.0995 1 25 99.7565 8.0995 INE090A16H80 ICICI BK 12-Dec-14 99.7552 8.1428 1 25 99.7552 8.1428 INE976G16893 THE RATNAKAR BK 15-Dec-14 99.7017 8.4004 2 10 99.7017 8.4004 INE141A16NN8 OBC 18-Dec-14 99.6375 8.2996 1 25 99.6375 8.2996 INE141A16NQ1 OBC 22-Dec-14 99.5402 8.4301 1 25 99.5402 8.4301 INE040A16AG3 HDFC BK 24-Dec-14 99.4980 8.3707 1 25 99.4980 8.3707 INE238A16XW2 AXIS BK 26-Dec-14 99.4502 8.4078 2 30 99.4475 8.4493 INE237A16B56 KOTAK MAH BK 26-Dec-14 99.4637 8.2002 1 5 99.4637 8.2002 INE008A16TK2 IDBI BK 27-Jan-15 98.7516 8.2398 1 25 98.7516 8.2398 INE434A16JR6 ANDHRA BK 27-Jan-15 98.7157 8.4798 1 10 98.7157 8.4798 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 98.7202 8.4497 2 10 98.7202 8.4497 INE095A16PM3 INDUSIND BK 27-Jan-15 98.7127 8.4999 1 5 98.7127 8.4999 INE476A16LW3 CANARA BK 28-Jan-15 98.6971 8.3075 1 100 98.6971 8.3075 INE141A16RX8 OBC 28-Jan-15 98.6990 8.2952 1 10 98.6990 8.2952 INE428A16OU2 ALLAHABAD BK 30-Jan-15 98.6527 8.3077 3 500 98.6524 8.3099 INE141A16RZ3 OBC 30-Jan-15 98.6516 8.3149 1 150 98.6516 8.3149 INE683A16EW9 THE SOUTH INDIAN BK 30-Jan-15 98.6372 8.4049 2 50 98.6372 8.4049 INE237A16B80 KOTAK MAH BK 30-Jan-15 98.6509 8.4603 1 5 98.6509 8.4603 INE652A16JQ5 STATE BK OF PATIALA 2-Feb-15 98.5897 8.2877 4 100 98.5897 8.2877 INE008A16TZ0 IDBI BK 5-Feb-15 98.5196 8.3101 2 50 98.5196 8.3101 INE141A16OH8 OBC 10-Feb-15 98.4064 8.3251 4 100 98.4064 8.3251 INE141A16OI6 OBC 11-Feb-15 98.3839 8.3273 1 500 98.3839 8.3273 INE095A16PR2 INDUSIND BK 12-Feb-15 98.3700 8.4001 1 25 98.3700 8.4001 INE112A16EU3 CORPORATION BK 13-Feb-15 98.3431 8.3102 1 50 98.3431 8.3102 INE095A16LP5 INDUSIND BK 16-Feb-15 98.2619 8.3848 1 100 98.2619 8.3848 INE237A16C48 KOTAK MAH BK 16-Feb-15 98.2810 8.4001 1 25 98.2810 8.4001 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 98.1967 8.2750 2 50 98.1978 8.2701 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 98.2239 8.2500 1 25 98.2239 8.2500 INE683A16EX7 THE SOUTH INDIAN BK 25-Feb-15 98.0516 8.4337 1 300 98.0516 8.4337 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 98.0411 8.2872 3 138 98.0451 8.2701 INE503A16CT9 DCB BK 27-Feb-15 97.9918 8.5002 2 50 97.9918 8.5002 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 98.0306 8.3326 1 25 98.0306 8.3326 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 97.9706 8.3086 5 138 97.9774 8.2801 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 97.9992 8.2800 2 50 97.9992 8.2800 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 97.9846 8.2500 1 25 97.9846 8.2500 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 97.9605 8.2600 2 45 97.9605 8.2600 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 97.9798 8.2701 1 25 97.9798 8.2701 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 97.9798 8.2701 1 25 97.9798 8.2701 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 97.9387 8.3501 1 0.3 97.9387 8.3501 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 97.9363 8.2701 1 50 97.9363 8.2701 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 97.9072 8.3000 1 25 97.9072 8.3000 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 97.8998 8.3300 1 25 97.8998 8.3300 INE238A16WM5 AXIS BK 5-Mar-15 97.9023 8.3198 1 25 97.9023 8.3198 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 97.8304 8.2599 1 35 97.8304 8.2599 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 97.7331 8.3001 1 25 97.7331 8.3001 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 97.7198 8.3499 1 0.1 97.7198 8.3499 INE028A16946 BK OF BARODA 19-Mar-15 97.6030 8.2999 2 26 97.6030 8.2999 INE090A16N74 ICICI BK 23-Mar-15 97.5033 8.3449 2 50 97.5033 8.3449 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 97.5149 8.3052 2 25.01 97.5018 8.3501 INE237A16C97 KOTAK MAH BK 7-Apr-15 97.1143 8.5400 1 175 97.1143 8.5400 INE237A16ZB3 KOTAK MAH BK 15-Apr-15 96.9381 8.5400 1 50 96.9381 8.5400 INE090A16O73 ICICI BK 17-Apr-15 96.9266 8.5100 4 200 96.9266 8.5100 INE976G16844 THE RATNAKAR BK 29-May-15 95.8697 8.7850 1 5 95.8697 8.7850 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 95.9402 8.4401 1 50 95.9402 8.4401 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 95.7049 8.4874 4 500 95.7049 8.4874 INE090A16U34 ICICI BK 9-Nov-15 92.4787 8.6800 1 100 92.4787 8.6800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 