Dec 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16PA8 INDUSIND BK 4-Dec-14 99.9560 8.0335 1 76 99.9560 8.0335 INE141A16RG3 OBC 4-Dec-14 99.9554 8.1431 1 5 99.9554 8.1431 INE036D16EX2 THE KARUR VYSYA BK 8-Dec-14 99.8662 8.1504 3 125 99.8662 8.1504 INE008A16XA5 IDBI BK 8-Dec-14 99.8654 8.1992 1 25 99.8654 8.1992 INE238A16UQ0 AXIS BK 8-Dec-14 99.8654 8.1992 1 20 99.8654 8.1992 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 99.8453 8.0790 1 15 99.8453 8.0790 INE562A16GT6 INDIAN BK 10-Dec-14 99.8226 8.1083 2 50 99.8226 8.1083 INE008A16WV3 IDBI BK 10-Dec-14 99.8217 8.1495 2 30 99.8217 8.1495 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 99.8217 8.1495 1 25 99.8217 8.1495 INE692A16DS0 UNION BK OF INDIA 10-Dec-14 99.8217 8.1495 1 5 99.8217 8.1495 INE141A16NI8 OBC 11-Dec-14 99.7982 8.2007 1 10 99.7982 8.2007 INE141A16NI8 OBC 11-Dec-14 99.8228 8.0991 1 5 99.8228 8.0991 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 99.7765 8.1761 3 200 99.7758 8.2017 INE090A16H80 ICICI BK 12-Dec-14 99.7772 8.1504 2 100 99.7772 8.1504 INE428A16OI7 ALLAHABAD BK 12-Dec-14 99.7738 8.2750 1 10 99.7738 8.2750 INE648A16GR7 SBBJ 16-Dec-14 99.6872 8.1811 2 40 99.6849 8.2411 INE040A16AG3 HDFC BK 24-Dec-14 99.5068 8.2227 3 175 99.5082 8.1997 INE238A16VA2 AXIS BK 29-Dec-14 99.4193 8.1998 1 25 99.4193 8.1998 INE608A16HF4 PUNJAB AND SIND BK 2-Jan-15 99.3084 8.1997 1 5 99.3084 8.1997 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 99.0340 8.2797 1 25 99.0340 8.2797 INE008A16XI8 IDBI BK 23-Jan-15 98.8563 8.2800 1 5 98.8563 8.2800 INE141A16RX8 OBC 28-Jan-15 98.7212 8.2949 1 50 98.7212 8.2949 INE434A16FF9 ANDHRA BK 29-Jan-15 98.7280 8.2502 1 5 98.7280 8.2502 INE428A16OR8 ALLAHABAD BK 9-Feb-15 98.4543 8.3049 2 200 98.4543 8.3049 INE141A16OH8 OBC 10-Feb-15 98.4281 8.3272 2 200 98.4281 8.3272 INE112A16EV1 CORPORATION BK 16-Feb-15 98.3032 8.2898 1 25 98.3032 8.2898 INE028A16987 BK OF BARODA 23-Feb-15 98.1541 8.2702 1 20 98.1541 8.2702 INE036D16FM2 THE KARUR VYSYA BK 2-Mar-15 97.9897 8.3201 2 200 97.9897 8.3201 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 98.0028 8.2648 1 50 98.0028 8.2648 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 98.0039 8.2602 1 25 98.0039 8.2602 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.0039 8.2602 1 25 98.0039 8.2602 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 97.9774 8.2801 1 25 97.9774 8.2801 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 97.9765 8.2839 1 1 97.9765 8.2839 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 97.9557 8.2798 2 50 97.9557 8.2798 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 97.9339 8.2800 1 25 97.9339 8.2800 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 97.9400 8.2550 1 1 97.9400 8.2550 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 97.7651 8.2612 3 25.75 97.7552 8.2987 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 97.7858 8.2648 1 25 97.7858 8.2648 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 97.6920 8.2916 1 1.3 97.6920 8.2916 INE090A16N74 ICICI BK 23-Mar-15 97.5337 8.3150 1 40 97.5337 8.3150 INE434A16GP6 ANDHRA BK 26-Mar-15 97.4554 8.3599 1 30 97.4554 8.3599 INE434A16HP4 ANDHRA BK 3-Apr-15 97.2846 8.3507 1 50 97.2846 8.3507 INE238A16XI1 AXIS BK 7-May-15 96.4875 8.5175 1 0.1 96.4875 8.5175 INE112A16GF9 CORPORATION BK 20-May-15 96.2348 8.4501 1 50 96.2348 8.4501 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 96.2350 8.4999 1 10 96.2350 8.4999 INE166A16LO7 ING VYSYA BK 15-Jun-15 95.6391 8.5349 1 0.1 95.6391 8.5349 INE090A16S95 ICICI BK 24-Aug-15 94.0829 8.6625 1 0.1 94.0829 8.6625 INE090A16T29 ICICI BK 1-Sep-15 93.9152 8.6624 1 0.1 93.9152 8.6624 INE008A16XE7 IDBI BK 15-Oct-15 93.0050 8.6599 1 25 93.0050 8.6599 INE112A16HB6 CORPORATION BK 15-Oct-15 93.0501 8.5999 1 25 93.0501 8.5999 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 92.8059 8.6000 1 25 92.8059 8.6000 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 92.4827 8.6750 2 3.6 92.4827 8.6750 INE434A16JM7 ANDHRA BK 16-Nov-15 92.3331 8.6842 1 100 92.3331 8.6842 INE434A16JU0 ANDHRA BK 30-Nov-15 92.0409 8.6950 2 50 92.0409 8.6950 INE166A16ME6 ING VYSYA BK 1-Dec-15 91.9195 8.8150 4 325 91.9195 8.8150 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same.