Dec 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16RG3 OBC 4-Dec-14 99.9778 8.1048 1 55 99.9778 8.1048 INE483A16GU3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Dec-14 99.9775 8.2143 1 50 99.9775 8.2143 INE434A16HX8 ANDHRA BK 5-Dec-14 99.9556 8.1066 2 175 99.9556 8.1066 INE077A16CE6 DENA BK 5-Dec-14 99.9552 8.1797 1 100 99.9552 8.1797 INE683A16EP3 THE SOUTH INDIAN BK 5-Dec-14 99.9556 8.1066 1 100 99.9556 8.1066 INE238A16UQ0 AXIS BK 8-Dec-14 99.9108 8.1468 1 200 99.9108 8.1468 INE238A16UQ0 AXIS BK 8-Dec-14 99.8878 8.2000 1 50 99.8878 8.2000 INE036D16EX2 THE KARUR VYSYA BK 8-Dec-14 99.8885 8.1486 1 25 99.8885 8.1486 INE457A16FU9 BK OF MAHARASHTRA 9-Dec-14 99.8646 8.2480 1 100 99.8646 8.2480 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 99.8449 8.0999 4 175 99.8449 8.0999 INE008A16WV3 IDBI BK 10-Dec-14 99.8670 8.1016 1 5 99.8670 8.1016 INE652A16IO2 STATE BK OF PATIALA 15-Dec-14 99.7535 8.1995 1 25 99.7535 8.1995 INE648A16GR7 SBBJ 16-Dec-14 99.7311 8.2011 1 25 99.7311 8.2011 INE112A16EP3 CORPORATION BK 18-Dec-14 99.6682 8.1007 1 50 99.6682 8.1007 INE238A16VA2 AXIS BK 29-Dec-14 99.4449 8.1497 1 100 99.4449 8.1497 INE008A16TG0 IDBI BK 20-Jan-15 98.9425 8.3003 1 5 98.9425 8.3003 INE008A16XI8 IDBI BK 23-Jan-15 98.8745 8.3097 1 5 98.8745 8.3097 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 98.7901 8.2782 2 30 98.7696 8.4202 INE608A16HH0 PUNJAB AND SIND BK 30-Jan-15 98.7079 8.2378 2 500 98.7079 8.2378 INE476A16PE2 CANARA BK 2-Feb-15 98.6306 8.3077 4 225 98.6306 8.3077 INE528G16WL8 YES BK 2-Feb-15 98.6343 8.2850 4 175 98.6343 8.2850 INE652A16JQ5 STATE BK OF PATIALA 2-Feb-15 98.6351 8.2800 1 50 98.6351 8.2800 INE141A16OG0 OBC 9-Feb-15 98.4723 8.3274 4 200 98.4723 8.3274 INE141A16OH8 OBC 10-Feb-15 98.4497 8.3300 3 300 98.4497 8.3300 INE476A16LZ6 CANARA BK 10-Feb-15 98.4543 8.3049 3 200 98.4543 8.3049 INE036D16GL2 THE KARUR VYSYA BK 24-Feb-15 98.1324 8.3692 1 200 98.1324 8.3692 INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 98.1312 8.2750 1 4 98.1312 8.2750 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.0269 8.2548 1 50 98.0269 8.2548 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.0498 8.2498 2 50 98.0498 8.2498 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 97.9846 8.2500 1 25 97.9846 8.2500 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 97.9581 8.2699 1 25 97.9581 8.2699 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 97.9846 8.2500 1 25 97.9846 8.2500 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 97.8762 8.2501 1 40 97.8762 8.2501 INE077A16BK5 DENA BK 9-Mar-15 97.8586 8.3199 1 0.5 97.8586 8.3199 INE095A16MJ6 INDUSIND BK 9-Mar-15 97.8598 8.3152 1 0.5 97.8598 8.3152 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 97.8520 8.2601 2 25 97.8520 8.2601 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 97.8252 8.2801 1 50 97.8252 8.2801 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 97.7885 8.2544 3 91 97.7871 8.2599 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 97.8113 8.2500 1 25 97.8113 8.2500 INE028A16946 BK OF BARODA 19-Mar-15 97.6505 8.2849 1 2 97.6505 8.2849 INE691A16HS3 UCO BK 27-Mar-15 97.4658 8.3249 1 1 97.4658 8.3249 INE434A16JV8 ANDHRA BK 6-Apr-15 97.1998 8.4800 1 30 97.1998 8.4800 INE090A16O73 ICICI BK 17-Apr-15 96.9497 8.5067 4 150 96.9520 8.5000 INE112A16GC6 CORPORATION BK 18-May-15 96.3055 8.4351 1 25 96.3055 8.4351 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 96.2691 8.4200 1 50 96.2691 8.4200 INE112A16GF9 CORPORATION BK 20-May-15 96.2627 8.4350 1 25 96.2627 8.4350 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 96.0030 8.4425 7 300 96.0030 8.4425 INE651A16HB3 STATE BK OF MYSORE 1-Jun-15 95.9996 8.4500 1 100 95.9996 8.4500 INE238A16WT0 AXIS BK 1-Jun-15 95.9859 8.4801 2 50 95.9859 8.4801 INE476A16PC6 CANARA BK 10-Jun-15 95.8222 8.4200 2 200 95.8222 8.4200 INE112A16GN3 CORPORATION BK 19-Jun-15 95.6270 8.4300 1 25 95.6270 8.4300 INE652A16JJ0 STATE BK OF PATIALA 6-Jul-15 95.2141 8.5333 3 15 95.2052 8.5500 INE141A16RQ2 OBC 9-Oct-15 93.1931 8.6000 5 250 93.1931 8.6000 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 92.8262 8.6000 1 50 92.8262 8.6000 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 92.8262 8.6000 1 25 92.8262 8.6000 INE090A16U34 ICICI BK 9-Nov-15 92.5433 8.6500 2 75 92.5433 8.6500 INE166A16ME6 ING VYSYA BK 1-Dec-15 92.0569 8.7000 1 25 92.0569 8.7000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com