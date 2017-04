Dec 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE077A16CE6 DENA BK 5-Dec-14 99.9780 8.0318 1 200 99.9780 8.0318 INE036D16EX2 THE KARUR VYSYA BK 8-Dec-14 99.9108 8.1468 1 70 99.9108 8.1468 INE112A16EL2 CORPORATION BK 9-Dec-14 99.9108 8.1468 1 25 99.9108 8.1468 INE008A16XC1 IDBI BK 9-Dec-14 99.8860 8.3315 1 10 99.8860 8.3315 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 99.8678 8.0528 1 100 99.8678 8.0528 INE008A16WV3 IDBI BK 10-Dec-14 99.8670 8.1016 1 20 99.8670 8.1016 INE141A16NI8 OBC 11-Dec-14 99.8461 8.0372 1 75 99.8461 8.0372 INE428A16OI7 ALLAHABAD BK 12-Dec-14 99.8206 8.1998 1 85 99.8206 8.1998 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 99.8250 7.9984 1 75 99.8250 7.9984 INE008A16TO4 IDBI BK 12-Dec-14 99.8228 8.0991 1 25 99.8228 8.0991 INE483A16GX7 CENTRAL BK OF INDIA 12-Dec-14 99.8217 8.1495 1 16 99.8217 8.1495 INE608A16HB3 PUNJAB AND SIND BK 15-Dec-14 99.7576 8.0612 3 300 99.7580 8.0495 INE141A16NN8 OBC 18-Dec-14 99.6903 8.0994 1 25 99.6903 8.0994 INE095A16PB6 INDUSIND BK 19-Dec-14 99.6641 8.2011 1 5 99.6641 8.2011 INE095A16PC4 INDUSIND BK 22-Dec-14 99.6195 8.2008 1 5 99.6195 8.2008 INE608A16HE7 PUNJAB AND SIND BK 29-Dec-14 99.4483 8.0995 1 50 99.4483 8.0995 INE141A16RN9 OBC 6-Jan-15 99.2819 8.2501 1 25 99.2819 8.2501 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 99.0540 8.2997 2 200 99.0540 8.2997 INE434A16JJ3 ANDHRA BK 20-Jan-15 98.9710 8.2498 1 25 98.9710 8.2498 INE141A16RV2 OBC 21-Jan-15 98.9476 8.2598 1 25 98.9476 8.2598 INE649A16ET6 STATE BK OF HYDERABAD 22-Jan-15 98.9112 8.1997 1 5 98.9112 8.1997 INE008A16XI8 IDBI BK 23-Jan-15 98.9046 8.2499 3 30 98.9112 8.1997 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 98.8138 8.2669 2 30 98.8021 8.3497 INE428A16OT4 ALLAHABAD BK 27-Jan-15 98.8233 8.2002 1 25 98.8233 8.2002 INE028A16862 BK OF BARODA 30-Jan-15 98.7280 8.2502 1 25 98.7280 8.2502 INE683A16FA2 THE SOUTH INDIAN BK 2-Feb-15 98.6560 8.2874 6 300 98.6560 8.2874 INE008A16XK4 IDBI BK 4-Feb-15 98.6147 8.2700 2 50 98.6147 8.2700 INE476A16PF9 CANARA BK 6-Feb-15 98.5643 8.3071 10 625 98.5643 8.3072 INE141A16SB2 OBC 6-Feb-15 98.5689 8.2802 2 100 98.5689 8.2802 INE434A16FG7 ANDHRA BK 6-Feb-15 98.5706 8.2703 1 50 98.5706 8.2703 INE095A16LS9 INDUSIND BK 11-Feb-15 98.4515 8.3202 2 170 98.4515 8.3202 INE237A16C48 KOTAK MAH BK 16-Feb-15 98.3422 8.3148 1 375 98.3422 8.3148 INE112A16EV1 CORPORATION BK 16-Feb-15 98.3549 8.2501 1 25 98.3549 8.2501 INE141A16OM8 OBC 18-Feb-15 98.2921 8.3449 1 40 98.2921 8.3449 INE008A16UM6 IDBI BK 24-Feb-15 98.1781 8.2602 1 50 98.1781 8.2602 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.0487 8.2544 2 67.9 98.0474 8.2601 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 98.0238 8.2682 2 50 98.0280 8.2501 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 98.0301 8.2412 2 26.5 98.0251 8.2625 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 97.9798 8.2701 1 25 97.9798 8.2701 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 97.9121 8.2802 3 100 97.9121 8.2802 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 97.8879 8.2900 2 75 97.8854 8.3000 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 97.8954 8.2599 2 50 97.8954 8.2599 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 97.8191 8.2200 1 35 97.8191 8.2200 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 97.8055 8.2724 1 1 97.8055 8.2724 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 97.7371 8.2851 1 50 97.7371 8.2851 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 97.7181 8.2752 1 25 97.7181 8.2752 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 97.5884 8.2751 1 25 97.5884 8.2751 INE562A16FU6 INDIAN BK 23-Mar-15 97.5884 8.2751 1 25 97.5884 8.2751 INE691A16HZ8 UCO BK 23-Mar-15 97.5884 8.2751 1 25 97.5884 8.2751 INE141A16SC0 OBC 6-Apr-15 97.2241 8.4726 1 40 97.2241 8.4726 INE528G16XT9 YES BK 30-Apr-15 96.6712 8.5500 1 5 96.6712 8.5500 INE141A16SD8 OBC 29-May-15 96.0750 8.4725 2 100 96.0750 8.4725 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 96.0254 8.4401 1 100 96.0254 8.4401 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 96.0030 8.4424 13 675 96.0030 8.4425 INE090A16Q63 ICICI BK 5-Jun-15 95.9218 8.4799 1 25 95.9218 8.4799 INE476A16PC6 CANARA BK 10-Jun-15 95.8363 8.4350 2 150 95.8363 8.4350 INE160A16KW5 PUNJAB NATIONAL BK 30-Jul-15 94.7404 8.5499 1 10 94.7404 8.5499 INE238A16XQ4 AXIS BK 22-Sep-15 93.5975 8.5800 1 100 93.5975 8.5800 INE238A16XQ4 AXIS BK 22-Sep-15 93.5769 8.5800 1 50 93.5769 8.5800 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 93.1317 8.6000 3 125 93.1317 8.6000 INE238A16XY8 AXIS BK 28-Oct-15 92.8262 8.6000 3 150 92.8262 8.6000 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 92.6034 8.6000 1 100 92.6034 8.6000 INE090A16U34 ICICI BK 9-Nov-15 92.5433 8.6500 1 25 92.5433 8.6500 INE166A16LZ3 ING VYSYA BK 9-Nov-15 92.5194 8.6800 1 25 92.5194 8.6800 INE434A16JM7 ANDHRA BK 16-Nov-15 92.4622 8.6000 1 100 92.4622 8.6000 INE434A16JW6 ANDHRA BK 3-Dec-15 92.0630 8.6450 3 100 92.0630 8.6450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 