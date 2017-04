Dec 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16UQ0 AXIS BK 8-Dec-14 99.9339 8.0475 4 245 99.9329 8.1693 INE141A16NF4 OBC 8-Dec-14 99.9343 7.9934 3 225 99.9347 7.9500 INE428A16OJ5 ALLAHABAD BK 8-Dec-14 99.9345 7.9783 3 190 99.9343 7.9988 INE040A16AH1 HDFC BK 8-Dec-14 99.9343 7.9988 1 50 99.9343 7.9988 INE008A16XA5 IDBI BK 8-Dec-14 99.9351 7.9013 1 25 99.9351 7.9013 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 99.9124 8.0005 1 225 99.9124 8.0005 INE112A16EL2 CORPORATION BK 9-Dec-14 99.9124 8.0005 1 50 99.9124 8.0005 INE141A16NG2 OBC 9-Dec-14 99.9124 8.0005 1 25 99.9124 8.0005 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 99.8905 8.0023 2 200 99.8905 8.0023 INE692A16DS0 UNION BK OF INDIA 10-Dec-14 99.8905 8.0023 1 190 99.8905 8.0023 INE608A16GX9 PUNJAB AND SIND BK 10-Dec-14 99.8905 8.0023 2 115 99.8905 8.0023 INE562A16GT6 INDIAN BK 10-Dec-14 99.8902 8.0242 2 75 99.8905 8.0023 INE434A16JA2 ANDHRA BK 10-Dec-14 99.8898 8.0535 1 75 99.8898 8.0535 INE008A16WV3 IDBI BK 10-Dec-14 99.8892 8.0974 1 50 99.8892 8.0974 INE008A16TO4 IDBI BK 12-Dec-14 99.8465 8.0175 2 525 99.8464 8.0215 INE608A16HA5 PUNJAB AND SIND BK 12-Dec-14 99.8468 8.0005 1 45 99.8468 8.0005 INE141A16NJ6 OBC 12-Dec-14 99.8430 8.1993 1 40 99.8430 8.1993 INE483A16GX7 CENTRAL BK OF INDIA 12-Dec-14 99.8449 8.0999 1 15 99.8449 8.0999 INE608A16HB3 PUNJAB AND SIND BK 15-Dec-14 99.7786 8.0990 1 30 99.7786 8.0990 INE112A16EN8 CORPORATION BK 19-Dec-14 99.6907 8.0889 1 50 99.6907 8.0889 INE238A16UX6 AXIS BK 22-Dec-14 99.6903 8.0994 1 5 99.6903 8.0994 INE238A16UZ1 AXIS BK 23-Dec-14 99.6682 8.1007 1 25 99.6682 8.1007 INE040A16AG3 HDFC BK 24-Dec-14 99.5791 8.1199 1 100 99.5791 8.1199 INE168A16KU2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Jan-15 99.4368 8.2693 1 10 99.4368 8.2693 INE141A16RM1 OBC 5-Jan-15 99.3042 8.2499 1 50 99.3042 8.2499 INE683A16ES7 THE SOUTH INDIAN BK 5-Jan-15 99.2983 8.3203 1 25 99.2983 8.3203 INE652A16IT1 STATE BK OF PATIALA 23-Jan-15 98.8995 8.2888 1 1 98.8995 8.2888 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 98.8021 8.3497 1 390 98.8021 8.3497 INE095A16PM3 INDUSIND BK 27-Jan-15 98.8004 8.3617 1 2 98.8004 8.3617 INE428A16OV0 ALLAHABAD BK 3-Feb-15 98.6560 8.2874 5 700 98.6560 8.2874 INE528G16WK0 YES BK 3-Feb-15 98.6564 8.2849 2 25 98.6564 8.2849 INE691A16IZ6 UCO BK 6-Feb-15 98.5881 8.2972 1 500 98.5881 8.2972 INE008A16UA1 IDBI BK 9-Feb-15 98.5161 8.3300 1 48 98.5161 8.3300 INE141A16OH8 OBC 10-Feb-15 98.4993 8.3000 1 1 98.4993 8.3000 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 98.4561 8.2951 2 50 98.4515 8.3202 INE095A16PR2 INDUSIND BK 12-Feb-15 98.4515 8.3202 1 5 98.4515 8.3202 INE112A16EU3 CORPORATION BK 13-Feb-15 98.4313 8.3100 1 50 98.4313 8.3100 INE476A16MG4 CANARA BK 16-Feb-15 98.3729 8.2701 1 25 98.3729 8.2701 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 98.2853 8.2699 1 25 98.2853 8.2699 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 98.2873 8.2601 1 25 98.2873 8.2601 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 98.1978 8.2701 1 50 98.1978 8.2701 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 98.1978 8.2701 1 25 98.1978 8.2701 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.0692 8.2600 3 75 98.0692 8.2600 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.1345 8.2601 2 75 98.1345 8.2601 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 98.1367 8.2502 1 50 98.1367 8.2502 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 98.0669 8.2700 1 75 98.0669 8.2700 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 98.0039 8.2602 1 1 98.0039 8.2602 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 98.0451 8.2701 1 25 98.0451 8.2701 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 97.9819 8.2614 4 175 97.9798 8.2701 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 97.9121 8.2802 1 35 97.9121 8.2802 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 97.9810 8.2651 1 25 97.9810 8.2651 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 97.9798 8.2701 1 25 97.9798 8.2701 INE008A16VJ0 IDBI BK 9-Mar-15 97.9072 8.3000 1 1 97.9072 8.3000 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 97.9363 8.2701 1 25 97.9363 8.2701 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 97.8252 8.2802 2 38 97.8201 8.2999 INE434A16GD2 ANDHRA BK 18-Mar-15 97.7114 8.3000 2 1 97.7114 8.3000 INE141A16SC0 OBC 6-Apr-15 97.2398 8.4924 2 250 97.2398 8.4924 INE036D16GA5 THE KARUR VYSYA BK 30-Apr-15 96.6931 8.5500 1 45 96.6931 8.5500 INE141A16SF3 OBC 20-May-15 96.2897 8.4725 1 25 96.2897 8.4725 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 96.0468 8.4399 1 5 96.0468 8.4399 INE090A16Q63 ICICI BK 5-Jun-15 96.0074 8.4799 1 100 96.0074 8.4799 INE090A16Q63 ICICI BK 5-Jun-15 95.9432 8.4799 1 25 95.9432 8.4799 INE237A16D21 KOTAK MAH BK 2-Jul-15 95.3327 8.5501 1 17 95.3327 8.5501 INE237A16D05 KOTAK MAH BK 6-Jul-15 95.2477 8.5499 1 38 95.2477 8.5499 INE160A16KW5 PUNJAB NATIONAL BK 30-Jul-15 94.7429 8.5456 1 10 94.7429 8.5456 INE112A16GU8 CORPORATION BK 31-Aug-15 94.0723 8.5500 2 0.5 94.0723 8.5500 INE237A16D13 KOTAK MAH BK 2-Sep-15 94.0308 8.5501 1 10 94.0308 8.5501 INE237A16D39 KOTAK MAH BK 16-Sep-15 93.7418 8.5500 1 5 93.7418 8.5500 INE090A16T37 ICICI BK 18-Sep-15 93.7006 8.5500 2 0.5 93.7006 8.5500 INE090A16T45 ICICI BK 21-Sep-15 93.6390 8.5499 2 0.4 93.6390 8.5499 INE238A16XQ4 AXIS BK 22-Sep-15 93.5975 8.5800 1 25 93.5975 8.5800 INE238A16XZ5 AXIS BK 30-Oct-15 92.7748 8.6401 1 150 92.7748 8.6401 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 92.6034 8.6000 4 1.6 92.6034 8.6000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 