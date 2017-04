Dec 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 99.9558 8.0753 2 175 99.9560 8.0335 INE434A16JA2 ANDHRA BK 10-Dec-14 99.9554 8.1431 1 115 99.9554 8.1431 INE562A16GT6 INDIAN BK 10-Dec-14 99.9560 8.0335 1 75 99.9560 8.0335 INE608A16GX9 PUNJAB AND SIND BK 10-Dec-14 99.9557 8.0883 1 25 99.9557 8.0883 INE649A16EW0 STATE BK OF HYDERABAD 10-Dec-14 99.9556 8.1066 1 10 99.9556 8.1066 INE141A16NJ6 OBC 12-Dec-14 99.9119 8.0462 1 150 99.9119 8.0462 INE483A16GX7 CENTRAL BK OF INDIA 12-Dec-14 99.9114 8.0938 2 125 99.9113 8.1011 INE008A16TO4 IDBI BK 12-Dec-14 99.9113 8.1011 1 50 99.9113 8.1011 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 99.9113 8.1011 1 50 99.9113 8.1011 INE160A16KM6 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-14 99.9117 8.0645 1 25 99.9117 8.0645 INE562A16EN4 INDIAN BK 15-Dec-14 99.8457 8.0581 1 100 99.8457 8.0581 INE976G16893 THE RATNAKAR BK 15-Dec-14 99.8436 8.1679 1 25 99.8436 8.1679 INE648A16GR7 SBBJ 16-Dec-14 99.8243 8.0295 3 105 99.8247 8.0121 INE141A16NN8 OBC 18-Dec-14 99.7799 8.0514 1 350 99.7799 8.0514 INE095A16PC4 INDUSIND BK 22-Dec-14 99.6888 8.1388 1 245 99.6888 8.1388 INE238A16UZ1 AXIS BK 23-Dec-14 99.6656 8.1644 1 15 99.6656 8.1644 INE705A16IM2 VIJAYA BK 23-Dec-14 99.6641 8.2011 1 10 99.6641 8.2011 INE238A16VA2 AXIS BK 29-Dec-14 99.5581 8.1005 1 25 99.5581 8.1005 INE652A16IN4 STATE BK OF PATIALA 29-Dec-14 99.5304 8.2006 1 10 99.5304 8.2006 INE428A16OM9 ALLAHABAD BK 2-Jan-15 99.4572 8.3001 1 25 99.4572 8.3001 INE683A16ES7 THE SOUTH INDIAN BK 5-Jan-15 99.3650 8.3306 1 75 99.3650 8.3306 INE141A16RN9 OBC 6-Jan-15 99.3472 8.2703 2 50 99.3472 8.2703 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 99.1497 8.4600 1 25 99.1497 8.4600 INE428A16OO5 ALLAHABAD BK 15-Jan-15 99.1448 8.2853 1 25 99.1448 8.2853 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 99.0374 8.2503 1 25 99.0374 8.2503 INE428A16OU2 ALLAHABAD BK 30-Jan-15 98.8286 8.3198 1 5 98.8286 8.3198 INE652A16JQ5 STATE BK OF PATIALA 2-Feb-15 98.7795 8.1998 1 25 98.7795 8.1998 INE428A16OW8 ALLAHABAD BK 6-Feb-15 98.6576 8.2774 1 500 98.6576 8.2774 INE168A16KX6 THE JAMMU AND KASHMIR BK 6-Feb-15 98.6540 8.2999 2 200 98.6540 8.2999 INE141A16OG0 OBC 9-Feb-15 98.6180 8.2500 1 25 98.6180 8.2500 INE112A16EU3 CORPORATION BK 13-Feb-15 98.5064 8.2601 1 25 98.5064 8.2601 INE238A16VZ9 AXIS BK 27-Feb-15 98.1914 8.3000 1 25 98.1914 8.3000 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.1356 8.2552 3 100 98.1367 8.2502 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 98.1390 8.2398 1 25 98.1390 8.2398 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 98.1150 8.2499 1 50 98.1150 8.2499 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 98.0738 8.2399 2 61 98.0738 8.2399 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 98.0715 8.2499 1 25 98.0715 8.2499 INE238A16WL7 AXIS BK 6-Mar-15 98.0623 8.1959 2 80 98.0623 8.1959 INE705A16JD9 VIJAYA BK 10-Mar-15 97.9760 8.1959 1 68 97.9760 8.1959 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 97.9846 8.2500 1 50 97.9846 8.2500 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 97.9412 8.2501 1 25 97.9412 8.2501 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 97.9121 8.2802 2 108 97.9121 8.2802 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 97.8979 8.2499 1 25 97.8979 8.2499 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 97.8278 8.2700 1 15 97.8278 8.2700 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 97.8074 8.2651 3 100 97.8087 8.2600 INE434A16JX4 ANDHRA BK 1-Apr-15 97.4242 8.4651 2 300 97.4242 8.4651 INE141A16SE6 OBC 15-Apr-15 97.1146 8.4724 2 50 97.1146 8.4724 INE036D16GA5 THE KARUR VYSYA BK 30-Apr-15 96.7698 8.5200 2 90 96.7662 8.5299 INE112A16GB8 CORPORATION BK 19-May-15 96.3852 8.4499 1 75 96.3852 8.4499 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 96.1097 8.4425 2 500 96.1097 8.4425 INE238A16XQ4 AXIS BK 22-Sep-15 93.6799 8.5800 1 100 93.6799 8.5800 INE238A16XQ4 AXIS BK 22-Sep-15 93.6593 8.5800 1 25 93.6593 8.5800 INE112A16HB6 CORPORATION BK 15-Oct-15 93.2300 8.5500 1 25 93.2300 8.5500 INE238A16XZ5 AXIS BK 30-Oct-15 92.8502 8.6216 6 300 92.8553 8.6149 INE008A16XN8 IDBI BK 6-Nov-15 92.7607 8.5800 1 25 92.7607 8.5800 INE141A16SG1 OBC 7-Dec-15 92.1124 8.5865 5 350 92.1052 8.5951 INE166A16MF3 ING VYSYA BK 7-Dec-15 92.0207 8.6950 1 25 92.0207 8.6950 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com