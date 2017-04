Dec 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE562A16EM6 INDIAN BK 11-Dec-14 99.9778 8.1048 3 150 99.9778 8.1048 INE008A16TO4 IDBI BK 12-Dec-14 99.9557 8.0974 4 350 99.9554 8.1431 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 99.9559 8.0518 2 150 99.9559 8.0518 INE428A16OI7 ALLAHABAD BK 12-Dec-14 99.9554 8.1431 1 90 99.9554 8.1431 INE095A16PG5 INDUSIND BK 12-Dec-14 99.9554 8.1431 2 75 99.9554 8.1431 INE141A16NJ6 OBC 12-Dec-14 99.9556 8.1066 1 50 99.9556 8.1066 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 99.9555 8.1249 1 40 99.9555 8.1249 INE562A16GY6 INDIAN BK 12-Dec-14 99.9559 8.0518 1 25 99.9559 8.0518 INE036D16GK4 THE KARUR VYSYA BK 18-Dec-14 99.8217 8.1495 3 100 99.8217 8.1495 INE095A16PB6 INDUSIND BK 19-Dec-14 99.8007 8.0989 1 210 99.8007 8.0989 INE238A16UZ1 AXIS BK 23-Dec-14 99.7141 8.0502 1 275 99.7141 8.0502 INE428A16OM9 ALLAHABAD BK 2-Jan-15 99.4945 8.4293 1 25 99.4945 8.4293 INE141A16RM1 OBC 5-Jan-15 99.4388 8.2398 1 25 99.4388 8.2398 INE683A16ES7 THE SOUTH INDIAN BK 5-Jan-15 99.4098 8.3347 1 25 99.4098 8.3347 INE434A16JL9 ANDHRA BK 12-Jan-15 99.2828 8.2397 1 25 99.2828 8.2397 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 99.2151 8.2501 1 5 99.2151 8.2501 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 99.1029 8.2601 2 50 99.1029 8.2601 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 99.0790 8.2754 2 200 99.0790 8.2754 INE141A16RV2 OBC 21-Jan-15 99.0585 8.2598 2 100 99.0585 8.2598 INE652A16IT1 STATE BK OF PATIALA 23-Jan-15 99.0118 8.2794 1 10 99.0118 8.2794 INE141A16NY5 OBC 27-Jan-15 98.9245 8.2672 2 100 98.9245 8.2672 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 98.9267 8.2501 1 5 98.9267 8.2501 INE141A16RX8 OBC 28-Jan-15 98.9023 8.2675 1 100 98.9023 8.2675 INE434A16FF9 ANDHRA BK 29-Jan-15 98.9112 8.1997 1 5 98.9112 8.1997 INE141A16RZ3 OBC 30-Jan-15 98.8580 8.2676 2 300 98.8580 8.2676 INE141A16SB2 OBC 6-Feb-15 98.7029 8.2701 2 100 98.7029 8.2701 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 98.6983 8.2998 1 25 98.6983 8.2998 INE565A16996 INDIAN OVERSEAS BK 9-Feb-15 98.6388 8.2573 2 1000 98.6388 8.2573 INE112A16ET5 CORPORATION BK 9-Feb-15 98.6428 8.2327 12 350 98.6428 8.2327 INE008A16UA1 IDBI BK 9-Feb-15 98.6400 8.2499 1 25 98.6400 8.2499 INE705A16IQ3 VIJAYA BK 9-Feb-15 98.6319 8.2997 1 10 98.6319 8.2997 INE112A16EV1 CORPORATION BK 16-Feb-15 98.4854 8.2549 1 5 98.4854 8.2549 INE434A16JP0 ANDHRA BK 17-Feb-15 98.4736 8.3202 1 175 98.4736 8.3202 INE683A16EX7 THE SOUTH INDIAN BK 25-Feb-15 98.2547 8.4201 1 100 98.2547 8.4201 INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 98.2884 8.2547 1 5 98.2884 8.2547 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.1801 8.2511 3 150 98.1781 8.2602 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 98.1345 8.2601 1 75 98.1345 8.2601 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 98.0253 8.6502 4 42 98.1144 8.2526 INE238A16WL7 AXIS BK 6-Mar-15 97.9981 8.6700 2 55 97.9981 8.6700 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 98.0932 8.2501 1 50 98.0932 8.2501 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 98.0250 8.2629 1 10 98.0250 8.2629 INE705A16JD9 VIJAYA BK 10-Mar-15 97.9013 8.6937 2 140 97.9034 8.6850 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 98.0063 8.2500 2 100 98.0063 8.2500 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 97.9822 8.2600 2 75 97.9822 8.2600 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 98.0039 8.2602 1 25 98.0039 8.2602 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 97.9587 8.2674 1 25 97.9587 8.2674 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 97.9798 8.2701 1 25 97.9798 8.2701 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 97.9400 8.2550 1 0.25 97.9400 8.2550 INE434A16HP4 ANDHRA BK 3-Apr-15 97.4802 8.3496 1 50 97.4802 8.3496 INE237A16D70 KOTAK MAH BK 7-May-15 96.6872 8.4500 1 6 96.6872 8.4500 INE691A16JA7 UCO BK 2-Jun-15 96.1179 8.4724 1 50 96.1179 8.4724 INE483A16IY1 CENTRAL BK OF INDIA 5-Jun-15 96.0435 8.4950 1 50 96.0435 8.4950 INE237A16D88 KOTAK MAH BK 29-Jun-15 95.5536 8.4500 1 6 95.5536 8.4500 INE237A16D62 KOTAK MAH BK 7-Sep-15 94.0112 8.5799 1 25 94.0112 8.5799 INE166A16LT6 ING VYSYA BK 8-Sep-15 93.9115 8.6999 1 100 93.9115 8.6999 INE238A16XR2 AXIS BK 9-Sep-15 93.9772 8.6000 1 50 93.9772 8.6000 INE166A16LV2 ING VYSYA BK 14-Sep-15 93.7855 8.7000 2 100 93.7855 8.7000 INE457A16FX3 BK OF MAHARASHTRA 23-Sep-15 93.7006 8.5500 1 25 93.7006 8.5500 INE090A16U26 ICICI BK 6-Nov-15 92.7575 8.6100 1 50 92.7575 8.6100 INE090A16U34 ICICI BK 9-Nov-15 92.7045 8.6000 2 50 92.7045 8.6000 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 92.6928 8.6149 4 2 92.6928 8.6149 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 92.1569 8.5575 1 150 92.1569 8.5575 INE141A16SK3 OBC 8-Dec-15 92.1421 8.5750 1 25 92.1421 8.5750 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com