Dec 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 99.9777 8.1231 2 250 99.9778 8.1048 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 99.9780 8.0409 2 200 99.9780 8.0318 INE651A16GJ8 STATE BK OF MYSORE 12-Dec-14 99.9777 8.1413 1 50 99.9777 8.1413 INE608A16HA5 PUNJAB AND SIND BK 12-Dec-14 99.9782 7.9587 1 50 99.9782 7.9587 INE095A16PG5 INDUSIND BK 12-Dec-14 99.9778 8.1048 1 50 99.9778 8.1048 INE008A16TO4 IDBI BK 12-Dec-14 99.9779 8.0683 1 50 99.9779 8.0683 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 99.9781 7.9953 1 25 99.9781 7.9953 INE654A16EV2 STATE BK OF TRAVANCORE 12-Dec-14 99.9781 7.9953 1 25 99.9781 7.9953 INE562A16GY6 INDIAN BK 12-Dec-14 99.9778 8.1048 1 25 99.9778 8.1048 INE141A16NN8 OBC 18-Dec-14 99.8678 8.0528 1 25 99.8678 8.0528 INE036D16GK4 THE KARUR VYSYA BK 18-Dec-14 99.8687 7.9979 1 5 99.8687 7.9979 INE095A16PD2 INDUSIND BK 23-Dec-14 99.7360 8.0513 1 250 99.7360 8.0513 INE654A16EX8 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Dec-14 99.6715 8.0198 1 200 99.6715 8.0198 INE608A16HE7 PUNJAB AND SIND BK 29-Dec-14 99.6046 8.0497 1 100 99.6046 8.0497 INE238A16VA2 AXIS BK 29-Dec-14 99.6195 8.2008 1 5 99.6195 8.2008 INE608A16HF4 PUNJAB AND SIND BK 2-Jan-15 99.5023 8.2986 1 15 99.5023 8.2986 INE008A16TG0 IDBI BK 20-Jan-15 99.1251 8.2604 1 100 99.1251 8.2604 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 99.1031 8.4700 1 5 99.1031 8.4700 INE428A16OT4 ALLAHABAD BK 27-Jan-15 98.9551 8.2003 2 175 98.9551 8.2003 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 98.9375 8.3399 1 25 98.9375 8.3399 INE434A16JR6 ANDHRA BK 27-Jan-15 98.9660 8.2903 1 5 98.9660 8.2903 INE434A16FB8 ANDHRA BK 30-Jan-15 98.9046 8.2500 1 25 98.9046 8.2500 INE237A16B80 KOTAK MAH BK 30-Jan-15 98.8888 8.3703 1 10 98.8888 8.3703 INE428A16OW8 ALLAHABAD BK 6-Feb-15 98.7242 8.2752 2 275 98.7242 8.2752 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 98.7280 8.2502 1 5 98.7280 8.2502 INE141A16OG0 OBC 9-Feb-15 98.6508 8.3199 3 300 98.6508 8.3199 INE608A16HI8 PUNJAB AND SIND BK 9-Feb-15 98.6640 8.2374 2 100 98.6640 8.2374 INE562A16HA4 INDIAN BK 9-Feb-15 98.6656 8.2274 1 50 98.6656 8.2274 INE141A16OH8 OBC 10-Feb-15 98.6588 8.2699 1 50 98.6588 8.2699 INE095A16LS9 INDUSIND BK 11-Feb-15 98.6065 8.3196 2 5 98.6065 8.3196 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 98.6147 8.2700 1 50 98.6147 8.2700 INE434A16JP0 ANDHRA BK 17-Feb-15 98.5046 8.2703 2 175 98.5046 8.2703 INE028A16AA1 BK OF BARODA 20-Feb-15 98.4130 8.2901 1 25 98.4130 8.2901 INE008A16UL8 IDBI BK 20-Feb-15 98.4130 8.2901 1 3 98.4130 8.2901 INE976G16737 THE RATNAKAR BK 23-Feb-15 98.2981 8.5398 1 50 98.2981 8.5398 INE090A16M00 ICICI BK 23-Feb-15 98.3373 8.3398 1 25 98.3373 8.3398 INE166A16KU6 ING VYSYA BK 24-Feb-15 98.3112 8.3600 2 50 98.3112 8.3600 INE705A16IY7 VIJAYA BK 25-Feb-15 98.2951 8.3300 1 25 98.2951 8.3300 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.2017 8.2517 2 75 98.2010 8.2551 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 98.1771 8.2648 1 100 98.1771 8.2648 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 98.1552 8.2652 1 50 98.1552 8.2652 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 98.0738 8.2399 1 50 98.0738 8.2399 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 98.0509 8.2450 1 25 98.0509 8.2450 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 98.0703 8.2552 1 25 98.0703 8.2552 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 98.0703 8.2552 1 25 98.0703 8.2552 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 98.0280 8.2501 3 20 98.0280 8.2501 INE668A16675 TAMILNAD MERCANTILE BK 11-Mar-15 97.9454 8.5073 1 100 97.9454 8.5073 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 98.0046 8.3500 1 25 98.0046 8.3500 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 97.9801 8.2688 1 1 97.9801 8.2688 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 97.8687 8.2798 2 115 97.8687 8.2798 INE528G16XT9 YES BK 30-Apr-15 96.8247 8.5499 1 5 96.8247 8.5499 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 96.1793 8.4300 1 25 96.1793 8.4300 INE649A16FE5 STATE BK OF HYDERABAD 8-Jun-15 96.0390 8.4100 2 50 96.0390 8.4100 INE008A16XO6 IDBI BK 21-Aug-15 94.3743 8.5999 1 30 94.3743 8.5999 INE008A16XE7 IDBI BK 15-Oct-15 93.2487 8.5800 1 50 93.2487 8.5800 INE008A16XG2 IDBI BK 21-Oct-15 93.1317 8.6000 1 50 93.1317 8.6000 INE090A16T94 ICICI BK 26-Oct-15 93.0168 8.5900 1 50 93.0168 8.5900 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 93.0244 8.5800 1 25 93.0244 8.5800 INE090A16U34 ICICI BK 9-Nov-15 92.7352 8.5867 2 75 92.7326 8.5900 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 92.7170 8.6099 3 4 92.7170 8.6099 INE166A16MB2 ING VYSYA BK 23-Nov-15 92.3576 8.7040 3 250 92.3528 8.7100 INE166A16MG1 ING VYSYA BK 10-Dec-15 92.0207 8.6950 1 50 92.0207 8.6950 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 