Dec 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE648A16GR7 SBBJ 16-Dec-14 99.9157 7.6989 1 95 99.9157 7.6989 INE141A16NL2 OBC 16-Dec-14 99.9124 8.0005 1 5 99.9124 8.0005 INE648A16GS5 SBBJ 18-Dec-14 99.8678 8.0528 1 50 99.8678 8.0528 INE112A16EN8 CORPORATION BK 19-Dec-14 99.8468 8.0005 1 25 99.8468 8.0005 INE238A16UX6 AXIS BK 22-Dec-14 99.7772 8.1504 2 290 99.7772 8.1504 INE238A16UZ1 AXIS BK 23-Dec-14 99.7577 8.0595 1 25 99.7577 8.0595 INE008A16XJ6 IDBI BK 15-Jan-15 99.3084 8.1997 1 25 99.3084 8.1997 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 99.2833 8.4995 1 5 99.2833 8.4995 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 99.1262 8.2500 1 130 99.1262 8.2500 INE652A16IT1 STATE BK OF PATIALA 23-Jan-15 99.0567 8.2758 1 5 99.0567 8.2758 INE428A16OT4 ALLAHABAD BK 27-Jan-15 98.9793 8.1826 1 175 98.9793 8.1826 INE651A16HA5 STATE BK OF MYSORE 27-Jan-15 99.0086 8.4996 1 5 99.0086 8.4996 INE434A16FB8 ANDHRA BK 30-Jan-15 98.9046 8.2500 1 100 98.9046 8.2500 INE428A16OU2 ALLAHABAD BK 30-Jan-15 98.9710 8.2498 1 25 98.9710 8.2498 INE976G16695 THE RATNAKAR BK 3-Feb-15 98.7849 8.4711 1 2 98.7849 8.4711 INE428A16OW8 ALLAHABAD BK 6-Feb-15 98.7501 8.2498 1 100 98.7501 8.2498 INE141A16SB2 OBC 6-Feb-15 98.7575 8.2003 2 25 98.7575 8.2003 INE141A16SB2 OBC 6-Feb-15 98.8134 8.2700 1 25 98.8134 8.2700 INE608A16HI8 PUNJAB AND SIND BK 9-Feb-15 98.6797 8.2772 4 400 98.6797 8.2772 INE112A16ET5 CORPORATION BK 9-Feb-15 98.6860 8.2372 1 25 98.6860 8.2372 INE476A16LY9 CANARA BK 9-Feb-15 98.6801 8.2747 1 25 98.6801 8.2747 INE692A16DV4 UNION BK OF INDIA 9-Feb-15 98.7202 8.4497 1 5 98.7202 8.4497 INE141A16OH8 OBC 10-Feb-15 98.7128 8.3501 1 5 98.7128 8.3501 INE141A16OP1 OBC 12-Feb-15 98.6168 8.2572 3 125 98.6168 8.2572 INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 98.3331 8.2498 2 200 98.3331 8.2498 INE562A16HB2 INDIAN BK 2-Mar-15 98.2248 8.2459 4 150 98.2255 8.2424 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.2218 8.2599 2 50 98.2218 8.2599 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 98.1957 8.2799 2 50 98.1957 8.2799 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 98.1738 8.2800 1 25 98.1738 8.2800 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 98.1563 8.2601 1 25 98.1563 8.2601 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 98.1434 8.2200 1 50 98.1434 8.2200 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 98.0646 8.2800 1 25 98.0646 8.2800 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 98.0548 8.2280 2 125 98.0474 8.2601 INE705A16JT5 VIJAYA BK 19-Mar-15 97.8419 8.2998 1 25 97.8419 8.2998 INE705A16KF2 VIJAYA BK 27-Mar-15 97.6680 8.3000 1 25 97.6680 8.3000 INE476A16NM0 CANARA BK 11-May-15 96.6391 8.4626 1 50 96.6391 8.4626 INE112A16GB8 CORPORATION BK 19-May-15 96.4672 8.4601 1 25 96.4672 8.4601 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 96.4426 8.4676 1 25 96.4426 8.4676 INE112A16GF9 CORPORATION BK 20-May-15 96.4538 8.4399 1 5 96.4538 8.4399 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 96.4672 8.4601 1 25 96.4672 8.4601 INE434A16HG3 ANDHRA BK 25-May-15 96.3276 8.4849 1 2 96.3276 8.4849 INE649A16FE5 STATE BK OF HYDERABAD 8-Jun-15 96.0614 8.4075 1 25 96.0614 8.4075 INE166A16LX8 ING VYSYA BK 19-Oct-15 93.1356 8.6501 1 10 93.1356 8.6501 INE090A16T94 ICICI BK 26-Oct-15 93.0327 8.5960 3 125 93.0297 8.6000 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 92.1433 8.5500 11 360 92.1433 8.5500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com