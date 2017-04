Dec 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE036D16GK4 THE KARUR VYSYA BK 18-Dec-14 99.9320 8.2790 1 20 99.9320 8.2790 INE976G16AB6 THE RATNAKAR BK 19-Dec-14 99.9061 8.5764 1 50 99.9061 8.5764 INE238A16UX6 AXIS BK 22-Dec-14 99.8451 8.0907 1 0.4 99.8451 8.0907 INE040A16AG3 HDFC BK 24-Dec-14 99.7982 8.2007 1 100 99.7982 8.2007 INE238A16VA2 AXIS BK 29-Dec-14 99.6903 8.0994 2 450 99.6903 8.0994 INE238A16VA2 AXIS BK 29-Dec-14 99.7123 8.1010 1 5 99.7123 8.1010 INE428A16OP2 ALLAHABAD BK 13-Jan-15 99.3453 8.2945 1 150 99.3453 8.2945 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 99.3084 8.1997 1 25 99.3084 8.1997 INE141A16RS8 OBC 15-Jan-15 99.3305 8.2005 1 5 99.3305 8.2005 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 99.2095 8.3095 1 25 99.2095 8.3095 INE008A16XI8 IDBI BK 23-Jan-15 99.1331 8.3996 1 5 99.1331 8.3996 INE652A16IT1 STATE BK OF PATIALA 23-Jan-15 99.1241 8.2700 1 1.6 99.1241 8.2700 INE476A16LW3 CANARA BK 28-Jan-15 99.0386 8.2399 1 25 99.0386 8.2399 INE237A16B80 KOTAK MAH BK 30-Jan-15 98.9907 8.2700 1 25 98.9907 8.2700 INE476A16PE2 CANARA BK 2-Feb-15 98.9028 8.2637 1 65 98.9028 8.2637 INE608A16HI8 PUNJAB AND SIND BK 9-Feb-15 98.7449 8.2848 4 150 98.7426 8.2999 INE141A16OG0 OBC 9-Feb-15 98.7662 8.2902 1 25 98.7662 8.2902 INE428A16OR8 ALLAHABAD BK 9-Feb-15 98.7504 8.2478 2 25 98.7504 8.2478 INE476A16LY9 CANARA BK 9-Feb-15 98.7692 8.2698 1 5 98.7692 8.2698 INE112A16FC8 CORPORATION BK 12-Feb-15 98.6860 8.2372 2 100 98.6860 8.2372 INE141A16OJ4 OBC 13-Feb-15 98.6576 8.2774 4 300 98.6576 8.2774 INE649A16FH8 STATE BK OF HYDERABAD 13-Feb-15 98.6652 8.2299 2 75 98.6652 8.2299 INE112A16EU3 CORPORATION BK 13-Feb-15 98.6624 8.2474 2 20 98.6640 8.2374 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 98.5029 8.2798 1 5 98.5029 8.2798 INE166A16KU6 ING VYSYA BK 24-Feb-15 98.3923 8.4000 1 5 98.3923 8.4000 INE141A16OV9 OBC 25-Feb-15 98.3934 8.2776 4 200 98.3934 8.2776 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.2848 8.2725 4 85 98.2873 8.2601 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 98.3072 8.2699 1 25 98.3072 8.2699 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 98.2639 8.2676 1 0.2 98.2639 8.2676 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 98.2394 8.2802 1 50 98.2394 8.2802 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 98.2176 8.2798 1 25 98.2176 8.2798 INE036D16FR1 THE KARUR VYSYA BK 6-Mar-15 98.1871 8.3201 4 150 98.1871 8.3201 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 98.1257 8.2998 2 3 98.1257 8.2998 INE608A16FY9 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-15 98.1257 8.2998 1 2.5 98.1257 8.2998 INE562A16HC0 INDIAN BK 10-Mar-15 98.1133 8.2575 2 50 98.1133 8.2575 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 98.0451 8.2701 1 5 98.0451 8.2701 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 98.0370 8.3050 1 5 98.0370 8.3050 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 98.0457 8.2675 1 2.5 98.0457 8.2675 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 97.8253 8.2797 1 0.02 97.8253 8.2797 INE434A16GP6 ANDHRA BK 26-Mar-15 97.7536 8.3047 1 25 97.7536 8.3047 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 96.0209 8.4500 2 150 96.0209 8.4500 INE166A16LX8 ING VYSYA BK 19-Oct-15 93.2047 8.6400 1 10 93.2047 8.6400 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 93.1005 8.5600 1 0.25 93.1005 8.5600 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 92.2009 8.5525 2 200 92.2009 8.5525 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com