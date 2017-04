Dec 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE457A16GA9 BK OF MAHARASHTRA 19-Dec-14 99.9310 8.4008 1 50 99.9310 8.4008 INE095A16PB6 INDUSIND BK 19-Dec-14 99.9318 8.3033 1 5 99.9318 8.3033 INE238A16UX6 AXIS BK 22-Dec-14 99.8636 8.3105 2 40 99.8635 8.3151 INE608A16HD9 PUNJAB AND SIND BK 24-Dec-14 99.8195 8.2502 1 25 99.8195 8.2502 INE237A16B56 KOTAK MAH BK 26-Dec-14 99.7786 8.0990 1 25 99.7786 8.0990 INE608A16HE7 PUNJAB AND SIND BK 29-Dec-14 99.6946 8.6010 2 55 99.6946 8.6010 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 99.3370 8.4003 1 25 99.3370 8.4003 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 99.3091 8.4644 1 10 99.3091 8.4644 INE237A16C22 KOTAK MAH BK 19-Jan-15 99.2685 8.1505 1 5 99.2685 8.1505 INE683A16EU3 THE SOUTH INDIAN BK 20-Jan-15 99.1915 8.5002 1 5 99.1915 8.5002 INE428A16OT4 ALLAHABAD BK 27-Jan-15 99.0698 8.1598 3 175 99.0698 8.1598 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 99.0763 8.2998 1 5 99.0763 8.2998 INE237A16B80 KOTAK MAH BK 30-Jan-15 98.9629 8.5002 1 10 98.9629 8.5002 INE608A16HI8 PUNJAB AND SIND BK 9-Feb-15 98.7870 8.2997 1 50 98.7870 8.2997 INE608A16HI8 PUNJAB AND SIND BK 9-Feb-15 98.7704 8.2617 1 50 98.7704 8.2617 INE141A16OG0 OBC 9-Feb-15 98.7662 8.2902 1 25 98.7662 8.2902 INE008A16UA1 IDBI BK 9-Feb-15 98.7721 8.2501 1 5 98.7721 8.2501 INE141A16OH8 OBC 10-Feb-15 98.7648 8.2998 1 5 98.7648 8.2998 INE112A16FC8 CORPORATION BK 12-Feb-15 98.7050 8.2565 7 500 98.7052 8.2552 INE141A16OP1 OBC 12-Feb-15 98.7204 8.3001 1 50 98.7204 8.3001 INE608A16HL2 PUNJAB AND SIND BK 13-Feb-15 98.6814 8.2665 3 200 98.6820 8.2626 INE649A16FH8 STATE BK OF HYDERABAD 13-Feb-15 98.6871 8.2302 1 50 98.6871 8.2302 INE008A16UN4 IDBI BK 16-Feb-15 98.6092 8.3030 3 235 98.6015 8.3499 INE008A16UL8 IDBI BK 20-Feb-15 98.5126 8.3500 1 25 98.5126 8.3500 INE166A16KU6 ING VYSYA BK 24-Feb-15 98.3960 8.5001 1 5 98.3960 8.5001 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 98.3763 8.2525 2 200 98.3763 8.2525 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 98.3749 8.2597 1 6 98.3749 8.2597 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.3162 8.3348 1 100 98.3162 8.3348 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.3015 8.2983 4 85 98.3092 8.2599 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 98.2710 8.3401 1 25 98.2710 8.3401 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 98.2629 8.3799 1 25 98.2629 8.3799 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 98.2528 8.3213 2 35 98.2624 8.2749 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 98.2248 8.3501 1 25 98.2248 8.3501 INE036D16FR1 THE KARUR VYSYA BK 6-Mar-15 98.1922 8.3999 4 106 98.1922 8.3999 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 98.2080 8.3252 1 5 98.2080 8.3252 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 98.1388 8.3400 1 50 98.1388 8.3400 INE562A16HC0 INDIAN BK 10-Mar-15 98.1351 8.2574 2 500 98.1351 8.2574 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 98.0982 8.3249 1 5 98.0982 8.3249 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 98.0706 8.3498 2 59.4 98.0706 8.3498 INE112A16FP0 CORPORATION BK 12-Mar-15 98.0706 8.3498 1 25 98.0706 8.3498 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 98.0486 8.3498 1 25 98.0486 8.3498 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 98.0674 8.2678 1 1 98.0674 8.2678 INE562A16FT8 INDIAN BK 16-Mar-15 98.0045 8.2576 2 400 98.0045 8.2576 INE141A16SN7 OBC 27-Apr-15 97.0371 8.4430 2 40 97.0371 8.4430 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 96.4928 8.4500 1 0.5 96.4928 8.4500 INE528G16YI0 YES BK 1-Jun-15 96.2396 8.5400 1 0.01 96.2396 8.5400 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 96.0683 8.4875 1 25 96.0683 8.4875 INE090A16T94 ICICI BK 26-Oct-15 93.0740 8.6500 1 25 93.0740 8.6500 INE090A16T94 ICICI BK 26-Oct-15 93.0648 8.6900 1 25 93.0648 8.6900 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 93.0909 8.6000 1 25 93.0909 8.6000 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 93.0930 8.5699 1 50 93.0930 8.5699 INE008A16XN8 IDBI BK 6-Nov-15 92.8386 8.6899 2 75 92.8386 8.6899 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 92.7770 8.6901 2 50 92.7770 8.6901 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 92.2839 8.6701 1 25 92.2839 8.6701 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com