Dec 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16NN8 OBC 18-Dec-14 99.9777 8.1413 1 25 99.9777 8.1413 INE095A16PJ9 INDUSIND BK 15-Jan-15 99.3488 8.2499 1 85 99.3488 8.2499 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 99.3370 8.4003 1 25 99.3370 8.4003 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 99.2445 8.4199 1 5 99.2445 8.4199 INE008A16XI8 IDBI BK 23-Jan-15 99.1706 8.2503 1 50 99.1706 8.2503 INE008A16XI8 IDBI BK 23-Jan-15 99.2026 8.1497 1 5 99.2026 8.1497 INE652A16IT1 STATE BK OF PATIALA 23-Jan-15 99.1690 8.2664 1 5 99.1690 8.2664 INE428A16OT4 ALLAHABAD BK 27-Jan-15 99.0917 8.1602 2 40 99.0917 8.1602 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 99.1061 8.2304 1 5 99.1061 8.2304 INE651A16HA5 STATE BK OF MYSORE 27-Jan-15 99.0932 8.3503 1 5 99.0932 8.3503 INE528G16WK0 YES BK 3-Feb-15 98.9383 8.1600 1 15 98.9383 8.1600 INE428A16OW8 ALLAHABAD BK 6-Feb-15 98.8536 8.2998 2 250 98.8536 8.2998 INE141A16OG0 OBC 9-Feb-15 98.7754 8.3800 1 25 98.7754 8.3800 INE428A16OR8 ALLAHABAD BK 9-Feb-15 98.7879 8.4499 1 10 98.7879 8.4499 INE691A16JB5 UCO BK 10-Feb-15 98.7653 8.4500 1 5 98.7653 8.4500 INE112A16FC8 CORPORATION BK 12-Feb-15 98.7288 8.2450 1 125 98.7288 8.2450 INE141A16OP1 OBC 12-Feb-15 98.7082 8.3803 1 50 98.7082 8.3803 INE562A16HE6 INDIAN BK 16-Feb-15 98.6400 8.2499 4 300 98.6400 8.2499 INE483A16IB9 CENTRAL BK OF INDIA 16-Feb-15 98.6339 8.2874 2 50 98.6339 8.2874 INE095A16LP5 INDUSIND BK 16-Feb-15 98.6188 8.3803 1 25 98.6188 8.3803 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 98.5383 8.3298 1 50 98.5383 8.3298 INE483A16JM4 CENTRAL BK OF INDIA 24-Feb-15 98.4575 8.2874 2 150 98.4575 8.2874 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 98.4460 8.3502 1 25 98.4460 8.3502 INE166A16KU6 ING VYSYA BK 24-Feb-15 98.4628 8.3800 1 5 98.4628 8.3800 INE428A16OX6 ALLAHABAD BK 25-Feb-15 98.4411 8.2573 2 50 98.4411 8.2573 INE141A16OV9 OBC 25-Feb-15 98.4406 8.2600 1 20 98.4406 8.2600 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.3129 8.3514 3 175 98.3102 8.3650 INE562A16HB2 INDIAN BK 2-Mar-15 98.3112 8.3600 2 150 98.3102 8.3650 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.3353 8.3500 2 100 98.3353 8.3500 INE141A16OR7 OBC 2-Mar-15 98.3112 8.3600 1 50 98.3112 8.3600 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 98.3132 8.3499 2 27 98.3132 8.3499 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 98.3112 8.3600 1 25 98.3112 8.3600 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 98.2885 8.3628 2 125 98.2881 8.3648 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 98.2899 8.3557 2 60 98.2891 8.3599 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 98.3112 8.3600 1 50 98.3112 8.3600 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 98.2891 8.3599 1 25 98.2891 8.3599 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 98.2911 8.3499 1 3.5 98.2911 8.3499 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 98.2690 8.3499 1 50 98.2690 8.3499 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 98.2458 8.3551 4 151 98.2469 8.3500 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 98.2438 8.3651 3 66.5 98.2407 8.3801 INE036D16FR1 THE KARUR VYSYA BK 6-Mar-15 98.2165 8.3899 1 25 98.2165 8.3899 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 98.2227 8.3602 1 5 98.2227 8.3602 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 98.1786 8.3598 1 25 98.1786 8.3598 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 98.1366 8.3501 1 5 98.1366 8.3501 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 98.1146 8.3499 1 75 98.1146 8.3499 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 98.0706 8.3498 2 55 98.0706 8.3498 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 98.0717 8.3450 1 25 98.0717 8.3450 INE562A16FT8 INDIAN BK 16-Mar-15 97.9952 8.3901 1 300 97.9952 8.3901 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 96.2697 8.5200 2 100 96.2697 8.5200 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 96.2156 8.4949 1 25 96.2156 8.4949 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 96.2348 8.4501 1 5 96.2348 8.4501 INE238A16XY8 AXIS BK 28-Oct-15 92.9788 8.7500 4 200 92.9788 8.7500 INE090A16U18 ICICI BK 5-Nov-15 92.8492 8.7300 1 25 92.8492 8.7300 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 92.8041 8.6549 1 0.25 92.8041 8.6549 =============================================================================================== *: Crores