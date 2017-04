Dec 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE514E16970 EXIM 19-Dec-14 99.9762 8.6891 1 25 99.9762 8.6891 INE238A16UX6 AXIS BK 22-Dec-14 99.9090 8.3113 1 4 99.9090 8.3113 INE238A16UZ1 AXIS BK 23-Dec-14 99.8823 8.6022 1 75 99.8823 8.6022 INE238A16XW2 AXIS BK 26-Dec-14 99.8090 8.7311 1 25 99.8090 8.7311 INE483A16HI6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Dec-14 99.7291 8.2623 1 1 99.7291 8.2623 INE141A16RN9 OBC 6-Jan-15 99.6031 8.0803 1 5 99.6031 8.0803 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 99.3880 8.3248 2 30 99.3876 8.3298 INE008A16XI8 IDBI BK 23-Jan-15 99.1962 8.2153 2 55 99.1956 8.2219 INE652A16IT1 STATE BK OF PATIALA 23-Jan-15 99.1914 8.2651 1 25 99.1914 8.2651 INE008A16XI8 IDBI BK 23-Jan-15 99.2010 8.3995 1 5 99.2010 8.3995 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 99.1202 8.3071 2 15 99.1209 8.3004 INE428A16OT4 ALLAHABAD BK 27-Jan-15 99.1148 8.1496 1 5 99.1148 8.1496 INE028A16862 BK OF BARODA 30-Jan-15 99.0351 8.2702 2 1.5 99.0351 8.2702 INE428A16OW8 ALLAHABAD BK 6-Feb-15 98.8791 8.2753 1 125 98.8791 8.2753 INE095A16PP6 INDUSIND BK 9-Feb-15 98.8202 8.3802 1 25 98.8202 8.3802 INE095A16LS9 INDUSIND BK 11-Feb-15 98.7754 8.3800 1 25 98.7754 8.3800 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 98.7501 8.2498 1 10 98.7501 8.2498 INE608A16HL2 PUNJAB AND SIND BK 13-Feb-15 98.7172 8.4698 1 25 98.7172 8.4698 INE608A16HM0 PUNJAB AND SIND BK 16-Feb-15 98.6596 8.2649 2 300 98.6596 8.2649 INE562A16HE6 INDIAN BK 16-Feb-15 98.6620 8.2499 2 100 98.6620 8.2499 INE095A16LP5 INDUSIND BK 16-Feb-15 98.6635 8.3802 1 50 98.6635 8.3802 INE008A16UN4 IDBI BK 16-Feb-15 98.6494 8.4698 1 25 98.6494 8.4698 INE112A16EV1 CORPORATION BK 16-Feb-15 98.6428 8.3699 1 25 98.6428 8.3699 INE141A16ON6 OBC 17-Feb-15 98.6237 8.3502 1 50 98.6237 8.3502 INE476A16PA0 CANARA BK 18-Feb-15 98.6213 8.3649 2 100 98.6213 8.3649 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 98.5536 8.3701 3 100 98.5536 8.3701 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 98.5536 8.3701 2 50 98.5536 8.3701 INE562A16HD8 INDIAN BK 23-Feb-15 98.5075 8.2542 2 300 98.5078 8.2523 INE562A16HG1 INDIAN BK 25-Feb-15 98.4644 8.2498 2 200 98.4644 8.2498 INE141A16OV9 OBC 25-Feb-15 98.4644 8.2498 1 6 98.4644 8.2498 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.3294 8.3801 1 25 98.3294 8.3801 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 98.3072 8.3802 1 50 98.3072 8.3802 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 98.2649 8.3701 2 50 98.2649 8.3701 INE238A16WM5 AXIS BK 5-Mar-15 98.2588 8.4000 2 50 98.2588 8.4000 INE036D16FR1 THE KARUR VYSYA BK 6-Mar-15 98.2366 8.3999 3 25 98.2366 8.3999 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 98.1985 8.3701 2 100 98.1985 8.3701 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 98.1322 8.3702 1 5 98.1322 8.3702 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 98.0926 8.3499 1 9.9 98.0926 8.3499 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 98.0231 8.3650 1 25 98.0231 8.3650 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 97.9929 8.4000 1 25 97.9929 8.4000 INE084A16AV0 BK OF INDIA 18-Mar-15 97.9755 8.3801 2 0.6 97.9755 8.3801 INE691A16HZ8 UCO BK 23-Mar-15 97.8599 8.4023 1 0.1 97.8599 8.4023 INE691A16HX3 UCO BK 24-Mar-15 97.8410 8.3898 1 25 97.8410 8.3898 INE434A16HP4 ANDHRA BK 3-Apr-15 97.6441 8.3872 2 275 97.6441 8.3872 INE090A16O73 ICICI BK 17-Apr-15 97.2819 8.5700 2 220 97.2819 8.5700 INE112A16GC6 CORPORATION BK 18-May-15 96.6069 8.4899 1 5 96.6069 8.4899 INE562A16GS8 INDIAN BK 10-Jun-15 96.0969 8.5201 1 25 96.0969 8.5201 INE090A16T29 ICICI BK 1-Sep-15 94.2278 8.7001 1 0.1 94.2278 8.7001 INE434A16JF1 ANDHRA BK 1-Oct-15 93.6282 8.6550 1 25 93.6282 8.6550 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 93.1150 8.6225 1 8.5 93.1150 8.6225 INE090A16U00 ICICI BK 2-Nov-15 92.9526 8.6750 1 50 92.9526 8.6750 INE090A16U00 ICICI BK 2-Nov-15 92.9731 8.6751 1 25 92.9731 8.6751 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com