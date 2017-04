Dec 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16UX6 AXIS BK 22-Dec-14 99.9307 8.4415 5 235 99.9302 8.4983 INE238A16UZ1 AXIS BK 23-Dec-14 99.9069 8.5033 1 50 99.9069 8.5033 INE976G16AC4 THE RATNAKAR BK 23-Dec-14 99.9058 8.6039 1 50 99.9058 8.6039 INE705A16IM2 VIJAYA BK 23-Dec-14 99.9097 8.2473 1 5 99.9097 8.2473 INE040A16AG3 HDFC BK 24-Dec-14 99.8844 8.4486 2 145 99.8844 8.4486 INE608A16HD9 PUNJAB AND SIND BK 24-Dec-14 99.8823 8.6022 1 50 99.8823 8.6022 INE608A16HE7 PUNJAB AND SIND BK 29-Dec-14 99.7677 8.4987 2 95 99.7677 8.4987 INE428A16OM9 ALLAHABAD BK 2-Jan-15 99.6731 8.5507 2 375 99.6731 8.5507 INE168A16KU2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Jan-15 99.6834 8.2804 1 5 99.6834 8.2804 INE141A16RN9 OBC 6-Jan-15 99.6031 8.0803 2 83 99.6031 8.0803 INE528G16ZM9 YES BK 9-Jan-15 99.5233 8.3252 2 40 99.5233 8.3252 INE683A16ET5 THE SOUTH INDIAN BK 13-Jan-15 99.4292 8.3815 1 25 99.4292 8.3815 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 99.3409 8.3506 1 10 99.3409 8.3506 INE141A16RW0 OBC 23-Jan-15 99.2038 8.3699 1 60 99.2038 8.3699 INE008A16XI8 IDBI BK 23-Jan-15 99.2189 8.2099 1 50 99.2189 8.2099 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 99.1182 8.3262 1 390 99.1182 8.3262 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 99.1929 8.2497 1 10 99.1929 8.2497 INE476A16LW3 CANARA BK 28-Jan-15 99.1706 8.2503 1 5 99.1706 8.2503 INE428A16OU2 ALLAHABAD BK 30-Jan-15 99.0540 8.2997 4 235 99.0540 8.2997 INE428A16OW8 ALLAHABAD BK 6-Feb-15 98.9037 8.2565 3 250 98.9042 8.2530 INE976G16AG5 THE RATNAKAR BK 6-Feb-15 98.9623 8.3203 1 5 98.9623 8.3203 INE608A16HI8 PUNJAB AND SIND BK 9-Feb-15 98.8216 8.3701 1 25 98.8216 8.3701 INE141A16OG0 OBC 9-Feb-15 98.9072 8.2302 1 25 98.9072 8.2302 INE141A16OH8 OBC 10-Feb-15 98.8557 8.4501 1 5 98.8557 8.4501 INE608A16HL2 PUNJAB AND SIND BK 13-Feb-15 98.7321 8.3701 1 25 98.7321 8.3701 INE649A16FI6 STATE BK OF HYDERABAD 16-Feb-15 98.6860 8.2372 5 525 98.6860 8.2372 INE562A16HE6 INDIAN BK 16-Feb-15 98.6900 8.2121 3 200 98.6899 8.2124 INE483A16IC7 CENTRAL BK OF INDIA 20-Feb-15 98.5897 8.2877 2 500 98.5897 8.2877 INE028A16987 BK OF BARODA 23-Feb-15 98.5143 8.3403 1 5 98.5143 8.3403 INE141A16OV9 OBC 25-Feb-15 98.4664 8.3600 1 64 98.4664 8.3600 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 98.3564 8.3554 2 28 98.3555 8.3600 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.3478 8.3998 1 20 98.3478 8.3998 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 98.3979 8.3702 1 100 98.3979 8.3702 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 98.2961 8.3251 1 20 98.2961 8.3251 INE008A16VJ0 IDBI BK 9-Mar-15 98.1943 8.3900 2 75 98.1943 8.3900 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 98.1807 8.3500 1 50 98.1807 8.3500 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 98.2428 8.3699 1 50 98.2428 8.3699 INE141A16SL1 OBC 11-Mar-15 98.1743 8.2777 6 300 98.1743 8.2777 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 98.1764 8.3701 1 100 98.1764 8.3701 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 98.1118 8.3626 1 3.75 98.1118 8.3626 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 98.1069 8.3847 1 1.25 98.1069 8.3847 INE562A16FT8 INDIAN BK 16-Mar-15 98.0457 8.3625 1 3.75 98.0457 8.3625 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 98.0451 8.3651 1 3.75 98.0451 8.3651 INE428A16OY4 ALLAHABAD BK 19-Mar-15 98.0016 8.2699 4 500 98.0016 8.2699 INE434A16GF7 ANDHRA BK 20-Mar-15 98.0266 8.3499 1 100 98.0266 8.3499 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 96.1488 8.5000 1 50 96.1488 8.5000 INE141A16SI7 OBC 10-Jun-15 96.1185 8.5200 2 50 96.1185 8.5200 INE160A16KT1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-15 96.1273 8.4999 1 25 96.1273 8.4999 INE008A16XE7 IDBI BK 15-Oct-15 93.3838 8.6200 1 25 93.3838 8.6200 INE238A16XY8 AXIS BK 28-Oct-15 93.1046 8.7201 1 50 93.1046 8.7201 INE141A16SK3 OBC 8-Dec-15 92.2683 8.6400 1 4 92.2683 8.6400 INE528G16ZP2 YES BK 14-Dec-15 92.1391 8.6501 1 4 92.1391 8.6501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com