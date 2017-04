Dec 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE528G16ZI7 YES BK 23-Dec-14 99.9769 8.4334 1 100 99.9769 8.4334 INE040A16AG3 HDFC BK 24-Dec-14 99.9540 8.3989 2 195 99.9540 8.3989 INE608A16HD9 PUNJAB AND SIND BK 24-Dec-14 99.9535 8.4902 4 175 99.9535 8.4902 INE237A16B56 KOTAK MAH BK 26-Dec-14 99.9080 8.4027 1 25 99.9080 8.4027 INE238A16VA2 AXIS BK 29-Dec-14 99.8400 8.3541 2 425 99.8399 8.3615 INE651A16GY7 STATE BK OF MYSORE 2-Jan-15 99.7677 8.4987 1 100 99.7677 8.4987 INE652A16IP9 STATE BK OF PATIALA 5-Jan-15 99.6982 8.4993 1 50 99.6982 8.4993 INE008A16XJ6 IDBI BK 15-Jan-15 99.4984 8.0003 1 25 99.4984 8.0003 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 99.3900 8.0006 1 5 99.3900 8.0006 INE976G16AF7 THE RATNAKAR BK 23-Jan-15 99.2599 8.5047 1 15 99.2599 8.5047 INE683A16EV1 THE SOUTH INDIAN BK 23-Jan-15 99.2711 8.3751 1 15 99.2711 8.3751 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 99.2246 8.1495 1 5 99.2246 8.1495 INE434A16JR6 ANDHRA BK 27-Jan-15 99.2293 8.0997 1 5 99.2293 8.0997 INE428A16OU2 ALLAHABAD BK 30-Jan-15 99.1535 8.2003 1 25 99.1535 8.2003 INE008A16TR7 IDBI BK 30-Jan-15 99.1535 8.2003 1 5 99.1535 8.2003 INE008A16XK4 IDBI BK 4-Feb-15 99.0432 8.2001 1 25 99.0432 8.2001 INE428A16OW8 ALLAHABAD BK 6-Feb-15 98.9751 8.2164 5 200 98.9765 8.2052 INE503A16CV5 DCB BK 6-Feb-15 98.9614 8.3276 1 15 98.9614 8.3276 INE141A16SB2 OBC 6-Feb-15 99.0052 8.1500 1 5 99.0052 8.1500 INE976G16AG5 THE RATNAKAR BK 6-Feb-15 98.9992 8.1997 1 5 98.9992 8.1997 INE428A16OR8 ALLAHABAD BK 9-Feb-15 98.9267 8.2501 2 10 98.9138 8.3503 INE476A16LY9 CANARA BK 9-Feb-15 98.9396 8.1499 1 5 98.9396 8.1499 INE476A16LY9 CANARA BK 9-Feb-15 98.9035 8.2584 1 5 98.9035 8.2584 INE691A16JB5 UCO BK 10-Feb-15 98.8915 8.3498 1 5 98.8915 8.3498 INE141A16OI6 OBC 11-Feb-15 98.8691 8.3500 1 5 98.8691 8.3500 INE112A16FC8 CORPORATION BK 12-Feb-15 98.8549 8.2903 1 50 98.8549 8.2903 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 98.8549 8.2903 1 50 98.8549 8.2903 INE649A16FI6 STATE BK OF HYDERABAD 16-Feb-15 98.7452 8.2828 5 430 98.7321 8.3701 INE008A16UN4 IDBI BK 16-Feb-15 98.7246 8.4203 1 15 98.7246 8.4203 INE608A16HM0 PUNJAB AND SIND BK 16-Feb-15 98.7574 8.3501 1 5 98.7574 8.3501 INE976G16AH3 THE RATNAKAR BK 16-Feb-15 98.7795 8.1998 1 5 98.7795 8.1998 INE237A16C48 KOTAK MAH BK 16-Feb-15 98.7280 8.5502 1 5 98.7280 8.5502 INE008A16UP9 IDBI BK 18-Feb-15 98.6797 8.4200 1 25 98.6797 8.4200 INE565A16897 INDIAN OVERSEAS BK 18-Feb-15 98.6797 8.4200 1 25 98.6797 8.4200 INE483A16IC7 CENTRAL BK OF INDIA 20-Feb-15 98.6494 8.3286 6 325 98.6480 8.3374 INE608A16HN8 PUNJAB AND SIND BK 20-Feb-15 98.6448 8.3574 4 300 98.6448 8.3574 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 98.6576 8.2774 4 150 98.6576 8.2774 INE434A16JZ9 ANDHRA BK 20-Feb-15 98.6448 8.3574 3 125 98.6448 8.3574 INE683A16EX7 THE SOUTH INDIAN BK 25-Feb-15 98.5167 8.4547 1 300 98.5167 8.4547 INE483A16JN2 CENTRAL BK OF INDIA 26-Feb-15 98.5148 8.3374 5 225 98.5148 8.3374 INE141A16OY3 OBC 27-Feb-15 98.5033 8.2776 9 550 98.5033 8.2776 INE562A16HF3 INDIAN BK 27-Feb-15 98.5082 8.2500 4 500 98.5082 8.2500 INE503A16CT9 DCB BK 27-Feb-15 98.4566 8.5399 1 50 98.4566 8.5399 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 98.4904 8.3500 1 32 98.4904 8.3500 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 98.4904 8.3500 1 25 98.4904 8.3500 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.4121 8.4136 4 320 98.4146 8.3999 INE141A16OR7 OBC 2-Mar-15 98.4193 8.3746 1 75 98.4193 8.3746 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 98.4369 8.4000 1 25 98.4369 8.4000 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 98.3478 8.3998 2 3 98.3478 8.3998 INE036D16FR1 THE KARUR VYSYA BK 6-Mar-15 98.3020 8.5199 1 25 98.3020 8.5199 INE608A16FY9 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-15 98.2675 8.3573 2 200 98.2675 8.3573 INE036D16FQ3 THE KARUR VYSYA BK 9-Mar-15 98.2283 8.5498 1 5 98.2283 8.5498 INE434A16HP4 ANDHRA BK 3-Apr-15 97.6678 8.5449 1 75 97.6678 8.5449 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 96.0621 8.5500 1 50 96.0621 8.5500 INE008A16XG2 IDBI BK 21-Oct-15 93.3004 8.6500 1 25 93.3004 8.6500 INE090A16T94 ICICI BK 26-Oct-15 93.1461 8.7200 1 50 93.1461 8.7200 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 92.9305 8.6500 1 25 92.9305 8.6500 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 92.4177 8.6800 2 140 92.4177 8.6800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com