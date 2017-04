Dec 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE654A16EX8 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Dec-14 99.9336 8.0840 1 150 99.9336 8.0840 INE608A16HE7 PUNJAB AND SIND BK 29-Dec-14 99.8646 8.2480 1 100 99.8646 8.2480 INE652A16IN4 STATE BK OF PATIALA 29-Dec-14 99.8646 8.2480 1 50 99.8646 8.2480 INE976G16AE0 THE RATNAKAR BK 2-Jan-15 99.7622 8.7004 1 50 99.7622 8.7004 INE428A16OM9 ALLAHABAD BK 2-Jan-15 99.7677 8.4987 1 50 99.7677 8.4987 INE651A16GY7 STATE BK OF MYSORE 2-Jan-15 99.7704 8.3997 1 25 99.7704 8.3997 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 99.3942 8.2394 1 25 99.3942 8.2394 INE476A16LW3 CANARA BK 28-Jan-15 99.2104 8.2999 1 10 99.2104 8.2999 INE141A16RX8 OBC 28-Jan-15 99.2198 8.2004 1 10 99.2198 8.2004 INE476A16LW3 CANARA BK 28-Jan-15 99.2074 8.1003 1 5 99.2074 8.1003 INE428A16OU2 ALLAHABAD BK 30-Jan-15 99.1756 8.2002 1 10 99.1756 8.2002 INE528G16WK0 YES BK 3-Feb-15 99.0607 8.2404 1 15 99.0607 8.2404 INE008A16XK4 IDBI BK 4-Feb-15 99.0574 8.2696 1 25 99.0574 8.2696 INE428A16OW8 ALLAHABAD BK 6-Feb-15 98.9943 8.2402 3 114 98.9943 8.2402 INE428A16OW8 ALLAHABAD BK 6-Feb-15 99.0188 8.2202 1 50 99.0188 8.2202 INE008A16UA1 IDBI BK 9-Feb-15 98.9463 8.2701 1 25 98.9463 8.2701 INE649A16FI6 STATE BK OF HYDERABAD 16-Feb-15 98.7698 8.2658 5 430 98.7824 8.1800 INE649A16FI6 STATE BK OF HYDERABAD 16-Feb-15 98.7833 8.3253 2 230 98.7833 8.3253 INE008A16UN4 IDBI BK 16-Feb-15 98.7471 8.4202 1 175 98.7471 8.4202 INE562A16HE6 INDIAN BK 16-Feb-15 98.7653 8.4500 1 5 98.7653 8.4500 INE692A16DW2 UNION BK OF INDIA 16-Feb-15 98.7812 8.3398 1 5 98.7812 8.3398 INE457A16EA4 BK OF MAHARASHTRA 18-Feb-15 98.7426 8.2999 1 5 98.7426 8.2999 INE040A16AK5 HDFC BK 20-Feb-15 98.6679 8.3522 25 1425 98.6679 8.3522 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 98.6692 8.3442 5 600 98.6702 8.3376 INE683A16FB0 THE SOUTH INDIAN BK 20-Feb-15 98.6576 8.4177 2 100 98.6576 8.4177 INE141A16OV9 OBC 25-Feb-15 98.5434 8.4300 1 34 98.5434 8.4300 INE434A16JY2 ANDHRA BK 26-Feb-15 98.5322 8.3650 2 200 98.5322 8.3650 INE095A16ME7 INDUSIND BK 26-Feb-15 98.5162 8.4576 2 150 98.5162 8.4576 INE483A16JN2 CENTRAL BK OF INDIA 26-Feb-15 98.5383 8.3298 1 50 98.5383 8.3298 INE562A16HF3 INDIAN BK 27-Feb-15 98.5579 8.2166 5 500 98.5581 8.2153 INE141A16OY3 OBC 27-Feb-15 98.5273 8.2664 2 150 98.5266 8.2702 INE237A16A40 KOTAK MAH BK 27-Feb-15 98.4880 8.4902 1 100 98.4880 8.4902 INE562A16HF3 INDIAN BK 27-Feb-15 98.5315 8.2423 1 50 98.5315 8.2423 INE238A16VZ9 AXIS BK 27-Feb-15 98.5007 8.4178 1 25 98.5007 8.4178 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 98.4986 8.4298 1 25 98.4986 8.4298 INE565A16947 INDIAN OVERSEAS BK 3-Mar-15 98.4072 8.4397 1 25 98.4072 8.4397 INE608A16FZ6 PUNJAB AND SIND BK 5-Mar-15 98.3762 8.3676 3 500 98.3762 8.3676 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 98.3691 8.4048 1 2 98.3691 8.4048 INE036D16FR1 THE KARUR VYSYA BK 6-Mar-15 98.3471 8.4034 1 50 98.3471 8.4034 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 98.3057 8.2773 2 250 98.3057 8.2773 INE077A16BK5 DENA BK 9-Mar-15 98.2720 8.4449 1 0.75 98.2720 8.4449 INE095A16MO6 INDUSIND BK 10-Mar-15 98.2451 8.4673 1 500 98.2451 8.4673 INE562A16HC0 INDIAN BK 10-Mar-15 98.2547 8.4201 1 225 98.2547 8.4201 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 98.2386 8.3902 2 50 98.2386 8.3902 INE095A16MK4 INDUSIND BK 13-Mar-15 98.1800 8.4577 1 100 98.1800 8.4577 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 98.1943 8.3900 1 50 98.1943 8.3900 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 98.1912 8.4047 1 1.5 98.1912 8.4047 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 98.1246 8.4049 2 7 98.1246 8.4049 INE705A16KF2 VIJAYA BK 27-Mar-15 97.8677 8.4601 1 25 97.8677 8.4601 INE238A16XJ9 AXIS BK 11-May-15 96.8296 8.6600 2 175 96.8296 8.6600 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 96.3752 8.5801 1 50 96.3752 8.5801 INE238A16XY8 AXIS BK 28-Oct-15 93.1327 8.7100 1 50 93.1327 8.7100 INE238A16XZ5 AXIS BK 30-Oct-15 93.0987 8.7000 1 50 93.0987 8.7000 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 92.9163 8.6688 2 26.8 92.9153 8.6701 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com