Dec 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16HC1 PUNJAB AND SIND BK 26-Dec-14 99.9555 8.1310 2 300 99.9556 8.1066 INE090A16I55 ICICI BK 26-Dec-14 99.9551 8.1979 1 25 99.9551 8.1979 INE237A16B64 KOTAK MAH BK 29-Dec-14 99.8871 8.2510 1 50 99.8871 8.2510 INE652A16IN4 STATE BK OF PATIALA 29-Dec-14 99.8905 8.0023 1 40 99.8905 8.0023 INE483A16HI6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Dec-14 99.8675 8.0711 2 35 99.8687 7.9979 INE608A16HF4 PUNJAB AND SIND BK 2-Jan-15 99.7908 8.5020 1 100 99.7908 8.5020 INE651A16GY7 STATE BK OF MYSORE 2-Jan-15 99.7933 8.4002 2 95 99.7933 8.4002 INE095A16PF7 INDUSIND BK 7-Jan-15 99.6756 8.4851 1 150 99.6756 8.4851 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 99.5090 8.1863 2 35 99.5090 8.1863 INE141A16RU4 OBC 19-Jan-15 99.4133 8.2850 2 30 99.4133 8.2850 INE237A16C22 KOTAK MAH BK 19-Jan-15 99.4134 8.2836 2 15.8 99.4134 8.2836 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 99.3805 8.4269 1 30 99.3805 8.4269 INE683A16EU3 THE SOUTH INDIAN BK 20-Jan-15 99.3679 8.5994 1 25 99.3679 8.5994 INE141A16RY6 OBC 2-Feb-15 99.1740 8.0000 1 5 99.1740 8.0000 INE141A16SB2 OBC 6-Feb-15 99.0120 8.2777 2 250 99.0120 8.2777 INE112A16ET5 CORPORATION BK 9-Feb-15 98.9539 8.2099 1 25 98.9539 8.2099 INE692A16DV4 UNION BK OF INDIA 9-Feb-15 98.9539 8.2099 1 25 98.9539 8.2099 INE692A16DV4 UNION BK OF INDIA 9-Feb-15 98.9810 8.3503 1 5 98.9810 8.3503 INE008A16UA1 IDBI BK 9-Feb-15 98.9810 8.3503 1 5 98.9810 8.3503 INE112A16FC8 CORPORATION BK 12-Feb-15 98.8585 8.4295 3 160 98.8557 8.4501 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 98.8557 8.4501 2 150 98.8557 8.4501 INE095A16PR2 INDUSIND BK 12-Feb-15 98.8557 8.4501 1 5 98.8557 8.4501 INE008A16UN4 IDBI BK 16-Feb-15 98.7699 8.4181 1 50 98.7699 8.4181 INE238A16YA6 AXIS BK 16-Feb-15 98.8314 8.2997 1 10 98.8314 8.2997 INE141A16OM8 OBC 18-Feb-15 98.7340 8.3574 2 200 98.7340 8.3574 INE040A16AK5 HDFC BK 20-Feb-15 98.6899 8.3538 2 450 98.6898 8.3547 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 98.6828 8.3999 1 200 98.6828 8.3999 INE434A16KA0 ANDHRA BK 23-Feb-15 98.6225 8.3575 4 300 98.6225 8.3575 INE683A16FC8 THE SOUTH INDIAN BK 23-Feb-15 98.6128 8.4172 3 200 98.6128 8.4172 INE141A16SO5 OBC 23-Feb-15 98.6209 8.3671 4 200 98.6213 8.3649 INE503A16CW3 DCB BK 23-Feb-15 98.6075 8.4498 1 50 98.6075 8.4498 INE141A16OT3 OBC 24-Feb-15 98.6097 8.3002 1 200 98.6097 8.3002 INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 98.5675 8.4200 1 50 98.5675 8.4200 INE434A16JY2 ANDHRA BK 26-Feb-15 98.5557 8.3577 2 150 98.5557 8.3577 INE141A16OY3 OBC 27-Feb-15 98.5344 8.3521 5 200 98.5175 8.4501 INE608A16FR3 PUNJAB AND SIND BK 27-Feb-15 98.5335 8.3575 2 200 98.5335 8.3575 INE077A16AT8 DENA BK 27-Feb-15 98.5231 8.4177 1 50 98.5231 8.4177 INE141A16OR7 OBC 2-Mar-15 98.4669 8.3573 4 300 98.4669 8.3573 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 98.4483 8.3376 2 150 98.4483 8.3376 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 98.4225 8.3574 2 200 98.4225 8.3574 INE608A16FZ6 PUNJAB AND SIND BK 5-Mar-15 98.3829 8.4499 2 200 98.3829 8.4499 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 98.3890 8.4175 1 150 98.3890 8.4175 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 98.3885 8.4202 1 25 98.3885 8.4202 INE434A16KB8 ANDHRA BK 9-Mar-15 98.3117 8.3575 2 200 98.3117 8.3575 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 98.3458 8.4101 1 100 98.3458 8.4101 INE562A16HC0 INDIAN BK 10-Mar-15 98.2744 8.4331 4 500 98.2710 8.4498 INE608A16HO6 PUNJAB AND SIND BK 10-Mar-15 98.2755 8.4275 2 250 98.2755 8.4275 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 98.2830 8.3902 1 25 98.2830 8.3902 INE141A16PF9 OBC 13-Mar-15 98.2107 8.4176 1 200 98.2107 8.4176 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 98.2144 8.3999 2 50 98.2144 8.3999 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 97.9900 8.4123 2 0.3 97.9900 8.4123 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 96.3971 8.5799 1 25 96.3971 8.5799 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 96.3793 8.5700 1 50 96.3793 8.5700 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 96.1768 8.5349 3 125 96.1768 8.5349 INE238A16XY8 AXIS BK 28-Oct-15 93.1607 8.7000 2 50 93.1607 8.7000 INE141A16SG1 OBC 7-Dec-15 92.4379 8.6300 1 50 92.4379 8.6300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com